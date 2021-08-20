П'ять схронів зі зброєю і боєприпасами виявлено в Миколаєві, Київській та Луганській областях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ за добу виявили 5 схронів зі зброєю і боєприпасами в Київській, Луганській областях та Миколаєві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За оперативними даними, зловмисники приховали засоби ураження для подальшого використання у вчиненні диверсій і дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні", - йдеться в повідомленні.

На Київщині під час слідчих дій за місцями проживання двох учасників кримінального провадження співробітники СБУ виявили: 12 корпусів ручних наступальних гранат, 20 універсальних детонуючих запалів, понад 260 набоїв різного калібру, стартовий пістолет, перероблений під стрільбу бойовими набоями. Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє жителів Обухівського району.

У Миколаєві співробітники СБУ виявили тайник зі зброєю та боєприпасами на території лісопаркової зони обласного центру. Зі схованки вилучено: 3 реактивні протитанкові гранати, 1 протипіхотну міну МОН-50, 3 гранати РГД-5 із запалами, понад 150 набоїв різного калібру.

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За попередньою інформацією, для облаштування схрону зловмисники контрабандно переправили засоби ураження на південь України з території РФ. "Маршрут" проходив через тимчасово непідконтрольні українській владі ділянки кордону в ОРДЛО.

У Сєверодонецькому районі Луганської області виявлено три схрони, облаштованих у 2014 році учасниками однієї з диверсійних груп бойовиків.

Тайник з вибухівкою знаходився у лісосмузі неподалік селища Воронове. Схованка з бойовими грантами була замаскована під плитами у покинутій господарській будівлі поблизу берега р. Сіверський Донець. Ще один арсенал було виявлено у полі біля селища Борівське.

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Загалом з трьох схронів вилучено: майже 15 кг тротилу, 2 реактивні протитанкові гранати, 8 гранатометних пострілів ВОГ-17 і ВОГ-25, 17 бойових гранат РГД-5 і Ф-1, майже 1 тис. набоїв різного калібру.