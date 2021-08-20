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нагорода (574) Наєв (202) операція Об'єднаних сил (3184)

Наєв нагородив військовослужбовців ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Напередодні Дня Незалежності України командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв нагородив найкращих військовослужбовців за професіоналізм, мужність, вірність Батьківщині та своєму народові.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Наєв наголосив на важливості внеску представників Командування об'єднаних сил ЗСУ в справу зміцнення обороноздатності України.

"Ваш патріотизм, непохитна віра, активна життєва позиція, сумлінна й наполеглива повсякденна служба є основою для майбутнього процвітання України", - наголосив командувач.

Вітаючи присутніх, він побажав усім міцного здоров’я, добра, миру, щедрої долі та успіхів у справах і починаннях.

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"Дякую вам за те, що ви з гідністю стоїте на варті територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - підкреслив командувач.

Наєв нагородив військовослужбовців ООС 01
Наєв нагородив військовослужбовців ООС 02
Наєв нагородив військовослужбовців ООС 03
Наєв нагородив військовослужбовців ООС 04
Наєв нагородив військовослужбовців ООС 05
Наєв нагородив військовослужбовців ООС 06
Наєв нагородив військовослужбовців ООС 07
Наєв нагородив військовослужбовців ООС 08

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Топ коментарі
+7
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Наев наградил военнослужащих ООС - Цензор.НЕТ 4075
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20.08.2021 21:22
+2
Сейчас повседневка и парадка отменены временно. Поэтому и скандал с женскими туфлями был в свое время.
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20.08.2021 21:10
+2
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!!
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20.08.2021 22:07
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чудна "парадка" при награждении )))...
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20.08.2021 21:07 Відповісти
Сейчас повседневка и парадка отменены временно. Поэтому и скандал с женскими туфлями был в свое время.
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20.08.2021 21:10 Відповісти
про Порошенко и так найдется кому абы шо квакнуть
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20.08.2021 22:07 Відповісти
Это твои влажные скрепы рпц . Прошу не путать самосвятов с ПЦУ
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20.08.2021 21:54 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Наев наградил военнослужащих ООС - Цензор.НЕТ 4075
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20.08.2021 21:22 Відповісти
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!!
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20.08.2021 22:07 Відповісти
 
 