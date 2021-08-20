Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн. ФОТО

За ці гроші співробітниця Голосіївського управління поліції обіцяла допомогти уникнути кримінальної відповідальності і відправки в СІЗО.

Жінку затримали на гарячому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Співробітниця поліції пообіцяла громадянину за 60 000 гривень вжити заходів щодо незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, допомогти у поверненні раніше вилученого майна та взагалі уникнути кримінальної відповідальності за ст. 309 КК України (незаконне виробництво або придбання наркотиків. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Тепер жінці збираються висунути підозру в шахрайстві і пропозиції неправомірної вигоди.

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У прокуратурі також зазначили, що жінка діяла не одна, а в спільництві.



