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хабар (2513) Нацполіція (8851) прокуратура (1766)

Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За ці гроші співробітниця Голосіївського управління поліції обіцяла допомогти уникнути кримінальної відповідальності і відправки в СІЗО.

Жінку затримали на гарячому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Співробітниця поліції пообіцяла громадянину за 60 000 гривень вжити заходів щодо незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, допомогти у поверненні раніше вилученого майна та взагалі уникнути кримінальної відповідальності за ст. 309 КК України (незаконне виробництво або придбання наркотиків. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Тепер жінці збираються висунути підозру в шахрайстві і пропозиції неправомірної вигоди.

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У прокуратурі також зазначили, що жінка діяла не одна, а в спільництві.

Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн 01
Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн 02

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Топ коментарі
+4
На кол собаку!😁
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20.08.2021 21:23
+3
право-хоронительница...
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20.08.2021 21:27
+2
Відпускні до Дня Незалежності.А ви взятка.Людина відпочити хотіла на морі,а тут така халепа.
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20.08.2021 21:24
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На кол собаку!😁
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20.08.2021 21:23 Відповісти
Был пиратом жадным Билли Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 9205 Чого дурепі не вистачало? Нормальна робота ,непогана зарплата за наш рахунок ,звання вислуга премії,рання пенсія Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 6901
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20.08.2021 22:52 Відповісти
система, браток- система..- ну как это нашару пропустить бабло, шо само в ручки плывет - и плыло (а вдруг суд всё похерит- писано-то херовенько, как всегда)... а тут коса на камешек небольшой..- но это тоже неточно - писано-то...- по тексту)))
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21.08.2021 00:27 Відповісти
Відпускні до Дня Незалежності.А ви взятка.Людина відпочити хотіла на морі,а тут така халепа.
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20.08.2021 21:24 Відповісти
право-хоронительница...
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20.08.2021 21:27 Відповісти
А где остальная сумма ? Уже освоили*"?
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20.08.2021 22:03 Відповісти
в ковідний фонд пішла Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 7427
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20.08.2021 23:00 Відповісти
Реформована Аваковим поліція...😊

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что он вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым «болел» за Владимира Зеленского на выборах

«Мы в постоянном общении, мы считаем, что это общая победа (проигрыш Порошенко на выборах президента - ред.). У нас нет партнерства по выбору Зеленского, есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за Зеленского...
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20.08.2021 22:13 Відповісти
долго еще Авакова вспоминать будете? все претензии Монастырскому
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20.08.2021 23:09 Відповісти
Хулить Авакова? ... при ком таких гнид набрали? А ведь это лицо страны.
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20.08.2021 22:14 Відповісти
В адидасе и с крестом поверх футболки Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 3996 Очень пацанский прикид Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 3851
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20.08.2021 22:51 Відповісти
ана пад прікритієм работала Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 6953
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20.08.2021 23:01 Відповісти
Я вот лично не понимаю что движет "потерпевшими" в этой ситуации? Тебе предлагают спасти свою шкуру и не сесть в тюрьму, а ты этого человека здаешь?( Или их потом отпускают с чистой совестью, за помощь в поимке особо опасной взяточницы? Лык по мне наркобарыга опасней для общества. пс взяточницу не пытаюсь оправдать, реально инерестно зачем такое делают, в чем выгода?
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20.08.2021 23:14 Відповісти
шоб так уверенно сказать- надо почитать дело, послушать людей, и не знать адвоката..!!- усек..???
и он там не потерпевший (по основному делу подозреваемый, по данному свидетель).
читай ук, упк, - изучай мат.часть и не будешь плыть по течению.. - как ото шо не тонэ...(((
пы.сы. а выгода его в том, шо после просто разговора с нормальным юристом, чело понял шо всё это дело (или его часть) тупой развод, и возможно и сидеть не станет от слова "совсем"- как минимум скостится или пару условных получит. вот как-то так)
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21.08.2021 00:39 Відповісти
Правоохоронні органи після затримання всіх корупціонерів:

Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 4699
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20.08.2021 23:29 Відповісти
К сожалению не в ментах дело, твоя картинка подойдет к аболютно любой сфере деятельности в Украине....
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20.08.2021 23:35 Відповісти
У всіх інших немає можливості так гребти бабло
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20.08.2021 23:44 Відповісти
Та ти що?!!! Мені так само про "бардак в армії" казали! А коли я показав, скільки "бардаку" на будь-якому цивільному підприємстві - очі вилупили! Та на тій же митниці, чи в державній будівельній інспекції в судах ТАКІ гроші крутяться, що "поліцаї" тільки "слину ковтають"
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21.08.2021 07:25 Відповісти
...измельчали следаки. Вот раньше были круче дядьки, хрен задёшево купишь Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 5777
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21.08.2021 05:58 Відповісти
ТОго що старі "слідаки" спочатку вчилися якісно працювать Навчившись якісно працювать, училися "справи липувать" А навчившись "липувать" срави, вони вирішували, що з цього можна собі особисто отримать! А зараз приходять "салабони" : процювать не вміють, а грошей хочеться! (Було кілька разів" таке - "возив мордою по столу" салабонів!)
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21.08.2021 07:30 Відповісти
Широко розрекламоване покарання чесної слідчої, яка пішла проти наркомафії в МВС. Щоб інші працювали правильно і сиділи на попі рівно.
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21.08.2021 07:47 Відповісти
Тепер на підвишення пійде.
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21.08.2021 08:46 Відповісти
Откупится и пойдёт на повышение.
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21.08.2021 09:15 Відповісти
 
 