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Фото Політика України
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День Незалежності (423) парад (254)

Репетиція військового параду 20 серпня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Увечері 20 серпня 2021 року в центрі Києва відбулася репетиція параду до Дня Незалежності, приуроченого до 30-річчя проголошення Української держави.

Кадри репетиції від кореспондента Цензор.НЕТ.

Репетиція військового параду 20 серпня 01
Репетиція військового параду 20 серпня 02
Репетиція військового параду 20 серпня 03

Також дивіться: Репетиція параду на Хрещатику 20 серпня. ВIДЕО

Репетиція військового параду 20 серпня 04
Репетиція військового параду 20 серпня 05
Репетиція військового параду 20 серпня 06

Також дивіться: "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику. ВIДЕО

Репетиція військового параду 20 серпня 07
Репетиція військового параду 20 серпня 08
Репетиція військового параду 20 серпня 09
Репетиція військового параду 20 серпня 10
Репетиція військового параду 20 серпня 11

Також дивіться: Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури". ВIДЕО

Репетиція військового параду 20 серпня 12
Репетиція військового параду 20 серпня 13
Репетиція військового параду 20 серпня 14
Репетиція військового параду 20 серпня 15
Репетиція військового параду 20 серпня 16
Репетиція військового параду 20 серпня 17
Репетиція військового параду 20 серпня 18

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду. ВIДЕО

Репетиція військового параду 20 серпня 19
Репетиція військового параду 20 серпня 20
Репетиція військового параду 20 серпня 21
Репетиція військового параду 20 серпня 22
Репетиція військового параду 20 серпня 23
Репетиція військового параду 20 серпня 24
Репетиція військового параду 20 серпня 25
Репетиція військового параду 20 серпня 26

Також дивіться: Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" ВIДЕО

Репетиція військового параду 20 серпня 27
Репетиція військового параду 20 серпня 28
Репетиція військового параду 20 серпня 29
Репетиція військового параду 20 серпня 30

Репетиція військового параду 20 серпня 31
Репетиція військового параду 20 серпня 32

Дивіться також: Береговий ракетний комплекс "Нептун" представлять на параді до Дня Незалежності, - Таран. ФОТО

Репетиція військового параду 20 серпня 33
Репетиція військового параду 20 серпня 34
Репетиція військового параду 20 серпня 35
Репетиція військового параду 20 серпня 36
Репетиція військового параду 20 серпня 37
Репетиція військового параду 20 серпня 38
Репетиція військового параду 20 серпня 39
Репетиція військового параду 20 серпня 40
Репетиція військового параду 20 серпня 41
Репетиція військового параду 20 серпня 42
Репетиція військового параду 20 серпня 43
Репетиція військового параду 20 серпня 44

Фото - Наталя Шаромова, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі
+45
На Хрещатику молодик обізвав військових "гей-парадом" і отримав моментальне покарання (ВІДЕО 18+)
Під час тренування військових до параду на честь Дня Незалежності один із перехожих, молодий хлопець, обізвав військовослужбовців ЗСУ "гей-парадом".
Один із небайдужих тут же відреагував на це, надававши молодику стусанів, передає Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "Всевидящее око". Які написали (дослівно): "На Крещатике голова кричала в сторону военных «гейпарад», был сразу же ликвидирован плотными подачами".
Молодик був змушений вибачитися за свої слова.
показати весь коментар
20.08.2021 22:50
+44
Репетиция военного парада 20 августа - Цензор.НЕТ 7501

...
показати весь коментар
20.08.2021 22:46
+21
замечательная подборка фоток - фотографу огромный плюс!

бойцам любить девушек, девушкам любить бойцов и всем вместе защищать
Украину от гнилозубых варваров!
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20.08.2021 22:57
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Репетиция военного парада 20 августа - Цензор.НЕТ 7501

...
показати весь коментар
20.08.2021 22:46 Відповісти
Репетиція військового параду 20 серпня - Цензор.НЕТ 1900
показати весь коментар
21.08.2021 02:06 Відповісти
На Хрещатику молодик обізвав військових "гей-парадом" і отримав моментальне покарання (ВІДЕО 18+)
Під час тренування військових до параду на честь Дня Незалежності один із перехожих, молодий хлопець, обізвав військовослужбовців ЗСУ "гей-парадом".
Один із небайдужих тут же відреагував на це, надававши молодику стусанів, передає Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "Всевидящее око". Які написали (дослівно): "На Крещатике голова кричала в сторону военных «гейпарад», был сразу же ликвидирован плотными подачами".
Молодик був змушений вибачитися за свої слова.
показати весь коментар
20.08.2021 22:50 Відповісти
Макс Ярош вміє пояснювати Репетиція військового параду 20 серпня - Цензор.НЕТ 5803
Респект!
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20.08.2021 22:58 Відповісти
Гарно, але мало.
Подібну бидлоту треба показово п*здити, щоб інша бидлота навіть не думала свою ротяку відкривати.
На ЗСУ тримається державність України. Усі, хто виступає проти наших воїнів, виступає проти державності України, відповідно є ворогами України, а ворогів треба п*здити.
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20.08.2021 23:12 Відповісти
То покажи як треба,герою.
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21.08.2021 08:33 Відповісти
Уважуха мужику . Треба було йому ще ноги переломати , гниді , щоб додому повзком добирався .
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20.08.2021 23:14 Відповісти
Решил перед телкой рисануться, а рисанулся перед всей страной - объяснять ему теперь будут везде и всегда за чей счет оно в беленькой футболке гуляет, а не в грязном подвале сидит
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21.08.2021 01:27 Відповісти
Останнє фото просто супер...
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20.08.2021 22:52 Відповісти
Like it very much!
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20.08.2021 22:52 Відповісти
замечательная подборка фоток - фотографу огромный плюс!

бойцам любить девушек, девушкам любить бойцов и всем вместе защищать
Украину от гнилозубых варваров!
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20.08.2021 22:57 Відповісти
Смотрю, у нашей молодёжи уже европейские лица, и всё время сравниваю с одухотворёнными рядами рузькаго мира, сопля, чинарик. Всё таки мы очень сильно отличаемся от мордвы
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21.08.2021 09:31 Відповісти
Криворогатий папуга повторює за Порохом, а казав навіщо паради. Репетиція військового параду 20 серпня - Цензор.НЕТ 3537
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20.08.2021 22:58 Відповісти
Падлюка.

Просто йому б ніхто не вибачив і не зрозумів, якби воно скасувало парад і на 30-ту річницю Незалежності.
То вже мусило.
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21.08.2021 06:45 Відповісти
А кто знает, что за автоматы у военных ?
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20.08.2021 22:58 Відповісти
автоматов много. .уточни на какой картинке..
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20.08.2021 23:01 Відповісти
"Форт-221" и "Малюк".
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20.08.2021 23:07 Відповісти
там их пять-шесть отдельных марок..
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20.08.2021 23:35 Відповісти
ну не стал я всё описывать))) И этого достаточно)
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20.08.2021 23:47 Відповісти
Вы Гордость и Слава Украины...!!!
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20.08.2021 23:10 Відповісти
Боже, які вони гарні, наші захисники! Але мені здаєцця, що вава тут буде зайвий.
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20.08.2021 23:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
Як і Петя.
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20.08.2021 23:13 Відповісти
А шо тебе ***** больше нравится?
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21.08.2021 09:27 Відповісти
Занадто товсто. Спробуй тролити більш витончено.
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24.08.2021 14:43 Відповісти
У Сливного Бочка случится инсульт жопы
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20.08.2021 23:12 Відповісти
нижние губы схлопнутся....
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20.08.2021 23:14 Відповісти
Цей парад Зеленському в плюс.Бо саме від нього залежить.чи він відбудеться.
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20.08.2021 23:14 Відповісти
Зелє в плюс?))) Шоб його там не грохнули, дебіла беніного! Бо смердітиме совєтчіною криворогульною! Нехай в своєму Ізраїлі смердить, якщо за держзраду не присяде на лук'янівці, падла дебільна!
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20.08.2021 23:30 Відповісти
Так в плюс.Йому нічого не буде.Він прийматиме парад,він верховний головнокомандувач.
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20.08.2021 23:41 Відповісти
Він є дебіл криворогульний. У мєня всьо!)
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20.08.2021 23:46 Відповісти
вы убогие уже положили сайт и всё никак не заткнете свои грязные хавала
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21.08.2021 02:27 Відповісти
стесняюсь спросить,женщинка вы с кривого рога ?
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21.08.2021 09:47 Відповісти
А, може, йому стане раптом зле.
Хай би !
І парад - без нього.
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21.08.2021 06:43 Відповісти
Який приймає парад.
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20.08.2021 23:50 Відповісти
Ну і кричалку "Путін - х@йло!" обов'язково коло центральної трибуни!
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21.08.2021 00:04 Відповісти
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шото они слабо ноги подымают за 13 000 грн в месяц ..
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21.08.2021 01:35 Відповісти
Ось Вона, Гордiсть Украiнськоi Нацii !
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21.08.2021 02:18 Відповісти
Розкішні фото.
Всі - гарні. Красені і красуні.
І чудова пара, яка милується, і дітки ...
І ЮБ у персоналізованій футболці.

Хлопці, тільки не сидіть на холодному.

Москалів знову рватиме з добрий тиждень.
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21.08.2021 06:42 Відповісти
Вчора була присутня на репетиціі військового параду на честь 30-річчя Незалежноі Украіни! Наші військові- мужні, сильні, вмотивовані! А наші дівчата-військові-справжня окраса Украіни! Добре, але військовоі техніки замало. В неділю прохід військовослужбовців буде відбуватися в парадній формі.
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21.08.2021 08:01 Відповісти
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С калашами явно проблемы. Все на фронте.
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21.08.2021 07:22 Відповісти
Калаши твои вчерашний век
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21.08.2021 09:28 Відповісти
Да что ты, петушок сам себя успокаиваешь? Лаптеногое, шло бы ты отсюда
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21.08.2021 09:54 Відповісти
Козаки! Гордость за этих ребят!
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21.08.2021 08:35 Відповісти
Плачу от гордости!!!!! Вся Украина молится за Вас!!!!!! Какие красивые молодые люди!Никакие подонки не смеют оскорблять наших военных.Это чмо ботинки самостоятельно себе не зашнурует.Отдельный респект собакенам, только им нужно было выдать ботиночки, как в Чили на параде.
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21.08.2021 15:01 Відповісти
 
 