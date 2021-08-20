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Репетиція військового параду 20 серпня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Увечері 20 серпня 2021 року в центрі Києва відбулася репетиція параду до Дня Незалежності, приуроченого до 30-річчя проголошення Української держави.
Кадри репетиції від кореспондента Цензор.НЕТ.
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Фото - Наталя Шаромова, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+45 Ан Мур
показати весь коментар20.08.2021 22:50
+44 Вася Шевченко f77d76ba
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Під час тренування військових до параду на честь Дня Незалежності один із перехожих, молодий хлопець, обізвав військовослужбовців ЗСУ "гей-парадом".
Один із небайдужих тут же відреагував на це, надававши молодику стусанів, передає Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "Всевидящее око". Які написали (дослівно): "На Крещатике голова кричала в сторону военных «гейпарад», был сразу же ликвидирован плотными подачами".
Молодик був змушений вибачитися за свої слова.
Респект!
Подібну бидлоту треба показово п*здити, щоб інша бидлота навіть не думала свою ротяку відкривати.
На ЗСУ тримається державність України. Усі, хто виступає проти наших воїнів, виступає проти державності України, відповідно є ворогами України, а ворогів треба п*здити.
бойцам любить девушек, девушкам любить бойцов и всем вместе защищать
Украину от гнилозубых варваров!
Просто йому б ніхто не вибачив і не зрозумів, якби воно скасувало парад і на 30-ту річницю Незалежності.
То вже мусило.
Хай би !
І парад - без нього.
Всі - гарні. Красені і красуні.
І чудова пара, яка милується, і дітки ...
І ЮБ у персоналізованій футболці.
Хлопці, тільки не сидіть на холодному.
Москалів знову рватиме з добрий тиждень.