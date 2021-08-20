Репетиція військового параду 20 серпня. ФОТОрепортаж

Увечері 20 серпня 2021 року в центрі Києва відбулася репетиція параду до Дня Незалежності, приуроченого до 30-річчя проголошення Української держави.

Кадри репетиції від кореспондента Цензор.НЕТ.







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Фото - Наталя Шаромова, Цензор.НЕТ