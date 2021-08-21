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День Незалежності (607) історія (1050)

Інсталяцію, яку "Нацкорпус" і "Рух опору капітуляції" демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Декорації та предмети меблів у радянському стилі огородили. Їх охороняє поліція.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

До цього на Банковій обіцяли змінити концепцію виставки, яка викликала обурення громадськості. Але тепер ті самі експонати (радянські меблі, телевізор тощо) можна спостерігати на Майдані.

Місце встановдення огороджено металевим парканом і охороняється поліцією.

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Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.

Інсталяцію, яку Нацкорпус і Рух опору капітуляції демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан 01
Інсталяцію, яку Нацкорпус і Рух опору капітуляції демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан 02
Інсталяцію, яку Нацкорпус і Рух опору капітуляції демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан 03
Інсталяцію, яку Нацкорпус і Рух опору капітуляції демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+64
вот же чертям зеленым неймется!
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20.08.2021 23:28
+55
от какое отношение эта клопохранящая ***** имеет к 30-летию Независимости???
(мамаРима ностальгирует???)
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20.08.2021 23:30
+45
Якийсь конкретний совкодрочер засів у міністерстві...
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20.08.2021 23:28
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верка пердючка юудет жарить ледю ?
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21.08.2021 00:30 Відповісти
Варфоломей обов'язково відвідає Майдан , а там смітник під охорогою . От як пояснити нормальній людині , що у нас преЗедент ******** ?
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21.08.2021 00:34 Відповісти
Не потрібно нічого пояснювати , так як він вже давно все знає 🙂
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21.08.2021 00:44 Відповісти
ё@аный стыд
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21.08.2021 00:53 Відповісти
Та тут і слів не підбереш!
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21.08.2021 08:03 Відповісти
Спалити нах.
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21.08.2021 11:43 Відповісти
вони вимагають продовження "бенкету" ?
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21.08.2021 01:09 Відповісти
Цей мотлох мабуть і є ті плюси із срср про які говорив Зюзя в травні у Варшаві на святкуванні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої (Я сам народився в Радянському Союзі, і хочу вам сказати, там були плюси, були мінуси). А якби в голові була хоч якась клепка, то Клоун задався б питанням, яке відношення до Незалежності України має 70-літня російсько-радянська, а до того 300-літня російсько-імперська окупація України.
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21.08.2021 01:55 Відповісти
Отличное место для совкодрочерства.
Інсталяцію, яку "Національний корпус" демонтував на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан - Цензор.НЕТ 2085
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21.08.2021 02:11 Відповісти
Хай стоїть! Згодиться для облаштування наметового містечка! А непотрібні рештки - на вогнища Шини підпалювать!!!
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21.08.2021 02:37 Відповісти
Та нічого паплюжити місце, де була пролита кров протестувальників! Нехай тягнуть той мотлох під ОПУ, до півня, там його місце!
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21.08.2021 07:57 Відповісти
Ти "не вкурив" Я не про "Алею" казав! А про Майдан"! Менше треба буде на осінь матеріалів туди звозить І дрова вже на місці!
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21.08.2021 08:06 Відповісти
Так я і маю на увазі Майдан, де ще 30 листопада 2013 року пролилася перша кров по-звірячому побитих беркутівцями дітей-студентів, а пізніше вже відбулися розстріли протестувальників.
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21.08.2021 08:13 Відповісти
Так, а новий "Майдан" де збирать будемо? Раціонально треба підходить до справи!!! (Дід розказував - коли йшли під Курськом через лінію фронту, то їх двоє залишилося - він-радист і командир групи Та ще й "язика" тягли І діда поранило на "нейтралці" Командир притягнув два німецькі трупаки , уклав як "бруствер" і потіг "язика" Дід пролежав там до вечора, а потім санітари витягли Казав: "Смерділо страшно! Але жить хотілося більше!")
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21.08.2021 08:28 Відповісти
Не знаю коли і де, але у всякому разі той мотлох буде без потреби, багаття можуть горіти в інших місцях. Палити в прямому і переносному значенні є чим і достатньо, майже щодня повідомляють про виявлені "схрони"
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21.08.2021 08:42 Відповісти
Тобі видніше в Києві!
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21.08.2021 08:47 Відповісти
Це видно і з інших міст України.
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21.08.2021 09:00 Відповісти
І я бачу! З іншого міста! Тільки трохи по-іншому - більш раціонально!
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21.08.2021 09:13 Відповісти
Що ж, - "два юриста - три мнєнія".
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21.08.2021 09:19 Відповісти
‎20.‎06.‎2021

"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый
КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
Даже здесь земрази откатили. За угробищный конченнный совок
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21.08.2021 04:56 Відповісти
Кажуть що продажні ЗЕбіли - капітулянти планують посеред цієї злочинної декорації кривавої в'язниці народів срср встановити ще і Йольку кривавого ЗЕКА. І все це комунофашистське добро буде завзято охороняти повністю весь склад президентського полку. якому будуть дієво допомагати продажні менти полусепаратисти -українофоби
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21.08.2021 07:04 Відповісти
Эта клоунада не случайно.Нам упорно навязывают ностальгию по совку.Возврат в прошлое.Не смогли на Алее-притащили на Майдан.Охраняют.Их в дверь-они в окно.Но упорно лезут.
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21.08.2021 07:49 Відповісти
смешной президент - это не смешно..(
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21.08.2021 07:49 Відповісти
Майдан-это площадь,где творили историю.Будущее.А тут притащили элементы прошлого,позорного прошлого.Зачем?какой тут мессидж?
К тому же 30летие.Приедут туристы,разные гости.Что они увидят?
Какая гнида решает за всю страну и позорит Украину?это не просто украшение улиц к празднику,здесь политический контекст,это все очень серьезно.
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21.08.2021 07:54 Відповісти
Інсталяцію, яку "Національний корпус" демонтував на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан - Цензор.НЕТ 2781
Який піп, такий і прихід...Вірніше оброслі зеленою цвіллю
сумуючі за своїм комуно фашистським минулим продажні ЗЕбіли-
капітулянти (Слуги кремля) при своїй антиукраїнській владі.
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21.08.2021 08:05 Відповісти
Какие зеленые упертые совкодрочеры. Пытаются хоть за счет вымирающих совков удержать рейтинг обосравшемуся?
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21.08.2021 08:12 Відповісти
совкодрочеры
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21.08.2021 08:31 Відповісти
Носяться з гнидниками з помийки як дурень з ступою : половину вже по дороі розтрусили! Ідіоти калібровані! На ось це неподобство пішло 5 млрд? Краще б докинули пенсіонерам по 200 гривень на олію і цукор!
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21.08.2021 09:45 Відповісти
То новое жилье семье Зеленских обустраивают.
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21.08.2021 09:57 Відповісти
Празднуем 30- летие свободной Украины. а выставляют хлам Советский Его и сейчас полно во многих квартирах.пенсионеров. поскольку на теперешнюю пенсию невозможно не только менять мебель . но и выжить На деньги . вытраченные на празднование лучше б построили какое=то предприятие или на оружие для фронта .а парад провели бы скромнее Зачем такая пышность .Как пир во время чумы.
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21.08.2021 10:36 Відповісти
Така інсталяція буде???
Інсталяцію, яку "Нацкорпус" і "Рух опору капітуляції" демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан - Цензор.НЕТ 5345
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21.08.2021 10:44 Відповісти
Оооо, прям через экран савецким союзом завоняло от фото ))))))
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21.08.2021 11:18 Відповісти
Это премиум.Обычная без перегородок.
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22.08.2021 07:00 Відповісти
Лакшери люкс )))))
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22.08.2021 10:24 Відповісти
И жопу газетой правда вытирать..кстати инсляция норм..туалетной бумаги нет, а газета есть
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21.08.2021 23:26 Відповісти
да забросайте все это дерьмо коктейлями молотова....
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21.08.2021 11:29 Відповісти
Яке відношення цей совковий мотлох має до незалежної України?!😡 Як ці совкод@очери остогидли!
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21.08.2021 11:36 Відповісти
Нафіг цей совок там?
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21.08.2021 12:06 Відповісти
Як і Зєля на Банковій
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21.08.2021 12:33 Відповісти
Твоя заслуга.
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21.08.2021 14:01 Відповісти
Сколько ж гавна в єтой стране. Пока не сдохнут все совки не будет здесь нормальной жизни.
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21.08.2021 13:35 Відповісти
Я так понимаю, что при сегодняшней власти угашенных клоунов уровень преступности упал до нуля и полицию нечем занять кроме охраны совкового хлама ?
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21.08.2021 16:13 Відповісти
отличный интерьер для тюремной камеры сами знаете для кого
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21.08.2021 16:42 Відповісти
Ти ба, яке гівно вперте..
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21.08.2021 16:57 Відповісти
Какая тварь все это продвигает? Отбить голову недоумку
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21.08.2021 17:39 Відповісти
Пропонована інсталяція - це результат відсутності системної історичної освіти.За своєю назвою, виставка має висвітлити шлях України до незалежності, а насправді,за змістом-це виставка "Матеріальна культура України."Тобто назва заходу не відповідає його змісту.
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21.08.2021 17:52 Відповісти
ФСБшник Коротких и Азов - Артем Фурманюк раскрывает тайны преступного синдиката

Очень рекомендую ознакомиться про деятельность русского нациста коротких в Украине , сотрудничестве с аваковым и организации нападения и титушек на машину Пороха
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21.08.2021 18:32 Відповісти
Та де ж воно буде краще???? Весь світ дивиться вперед, а ці назад в минуле.
Це їм соромно чи вони пишаються цими *******?
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21.08.2021 19:22 Відповісти
"шоу" маст ґо он...
я босюсь дивитись те святкування, бо якось й так гидко що 30-та річниця припала на 6-го "брауні"... Інсталяцію, яку "Нацкорпус" і "Рух опору капітуляції" демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан - Цензор.НЕТ 7413
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21.08.2021 20:47 Відповісти
Убивает убожество этих творцов.Люди по всему миру, глядя на это, считают нас,украинцев,дебилами. А мы ж только на 73 процента дебилы
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22.08.2021 07:04 Відповісти
без слов. Правильным путем идете ребята, ой правильным.
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22.08.2021 17:30 Відповісти
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