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Інсталяцію, яку "Нацкорпус" і "Рух опору капітуляції" демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Декорації та предмети меблів у радянському стилі огородили. Їх охороняє поліція.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.
До цього на Банковій обіцяли змінити концепцію виставки, яка викликала обурення громадськості. Але тепер ті самі експонати (радянські меблі, телевізор тощо) можна спостерігати на Майдані.
Місце встановдення огороджено металевим парканом і охороняється поліцією.
Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.
Топ коментарі
+64 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар20.08.2021 23:28
+55 Вася Шевченко f77d76ba
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+45 Злий Грицько
показати весь коментар20.08.2021 23:28
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"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый
КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
Даже здесь земрази откатили. За угробищный конченнный совок
К тому же 30летие.Приедут туристы,разные гости.Что они увидят?
Какая гнида решает за всю страну и позорит Украину?это не просто украшение улиц к празднику,здесь политический контекст,это все очень серьезно.
Який піп, такий і прихід...Вірніше оброслі зеленою цвіллю
сумуючі за своїм комуно фашистським минулим продажні ЗЕбіли-
капітулянти (Слуги кремля) при своїй антиукраїнській владі.
Очень рекомендую ознакомиться про деятельность русского нациста коротких в Украине , сотрудничестве с аваковым и организации нападения и титушек на машину Пороха
Це їм соромно чи вони пишаються цими *******?
я босюсь дивитись те святкування, бо якось й так гидко що 30-та річниця припала на 6-го "брауні"...