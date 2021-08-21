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Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Дуже важкий випадок

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Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

...Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!

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Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Велике "будівництво"

Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Свято наближається

Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Істерика за "поребриком"

Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Великий совковий герб

Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Ностальгія

Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Раптово

Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Трохи відрізняється від серіалу ...

Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Закон природи

Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Усе просто!

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Істерика за поребриком, великий совковий герб, велике будівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Незламність

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+51
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 889
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21.08.2021 10:26
+47
ГАЗІРОВКА - ЦЕ ТИ Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7775

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7623
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21.08.2021 10:22
+42
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2952
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21.08.2021 10:33
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Губки ,як у курки дупка ! Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4610
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3795
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21.08.2021 10:20 Відповісти
Так это и есть дупа. Говорящая. Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4457
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21.08.2021 10:24 Відповісти
ну так по размеру писюнов что в Кремле
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21.08.2021 10:29 Відповісти
Жопа русскаго мира
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21.08.2021 10:46 Відповісти
А якими вони мають бути? Робочі губи робочої баби.
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21.08.2021 13:00 Відповісти
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 95
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21.08.2021 10:20 Відповісти
ГАЗІРОВКА - ЦЕ ТИ Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7775

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7623
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21.08.2021 10:22 Відповісти
До речі,їй личить )
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21.08.2021 10:23 Відповісти
Забавно было-бы разместить тут фотку сКАКАбеевой, которая выше.
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21.08.2021 12:35 Відповісти
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6815
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21.08.2021 10:22 Відповісти
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1342
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21.08.2021 10:23 Відповісти
ПЛАМБІР - ЕТО ТЬІ Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4810

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5281
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21.08.2021 10:23 Відповісти
Обісцяний вєртухайчьониш
@ZelenskyyUa скриню з морозивом на могилу свого діда-вєртухая не поставив. А на місце пам'яті Небесної Сотні - поставив. Нічого, все тобі ще повернеться, кратно, рубльовийтих@йєсос.
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21.08.2021 10:24 Відповісти
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1970
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21.08.2021 10:24 Відповісти
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 889
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21.08.2021 10:26 Відповісти
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2952
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21.08.2021 10:33 Відповісти
Великій герб ОПи препизедента?
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21.08.2021 12:03 Відповісти
Має бути ще про квартал 95, інакше герб не повний
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21.08.2021 12:33 Відповісти
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7171
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21.08.2021 10:35 Відповісти
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6707
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21.08.2021 10:38 Відповісти
народ а что за прикол с газировкой?
а то я тут отдыхать ездил недалеко и выпал из актуальных тем немного
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21.08.2021 10:39 Відповісти
совкодрочеры приволокли разную савецкую ностальгическую хрень (автоматы газировки, старую мебель из дома мамыРимы (но это не точно))) деревянных лошадок и пр. и теперь носятся со всем этим не зная, где создать шедевральную инсталяцию к 30-летию Независимости )))
везде эту ынсталяцию ломают (пришлось копчикам охранять))) и мало кто понимает связь)))
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21.08.2021 10:48 Відповісти
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1737

приблизительно вот такие шедевры...(питух и лапти дорисованые)))))
обратите внимание на фотографии расстрелянной "Небесной сотни", которые просматриваются в окнах этой уйни (это не монтаж...это кощунство...)
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21.08.2021 11:03 Відповісти
Пол - ламинат, окна- пластиковые, стены - вагонка пластиковая. Новодел. Да о таких материалах в Союзе могли только мечтать. Даже не мечтали, потому что не знали. Пол - деревянный с покраской,в квартирах - бетонный с линолеумом, в зале - паркет, окна - тоже, и хорошо если качественные , а не с браком. Красить обязательно. Стены - побелены мелом. Двери - из двойного ДВП ( даже не ДСП) и открываются внутрь. ( Ногой выбить можно). Так что если уж исторически, то соблюдайте до конца, а не то что тут современные материалы, а тут нет. Это тогда получается современныйый стиль ретро.
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21.08.2021 12:09 Відповісти
И современный рейлинг на стенке с китайскими крючками в современных сетках капроновых. Не-ет. Гвоздик, вбитый в стену и лук, выращенный на огороде, а не купленный. Купленный почему-то гнил. Наверно нитратный. И вечно гнилая картошка, которую запасали, но перебирать надо было раз в месяц. Всю. Не знаю почему она изнутри черная была. А один год вообще без картошки получился - пропала картошка. А один год лук пропал и лавровый лист. А ещё один год - шампунь пропала из всех магазинов.
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21.08.2021 12:17 Відповісти
Приятно читать человека с не атрофированной памятью. Любого совкодрочера вернуть сейчас в совок в 80-е, в самый расцвет так сказать, через неделю бился бы в безсильной истерике.
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21.08.2021 13:04 Відповісти
Та нічого цікавого. ЗЕ, через мінкульт, вирішив зробити подарунок своїм батькам: щоб їхня ностальгія по совку отримала додаткове живлення. Хрущовки, машинки на педальках, автомати газованої води (по копійці та по три, пам'ятаєте?), морозиво за 20 копійок і т. ін.
Все б нічого, але то все за державний кошт та на алеї Героїв Небесної Сотні. Люди не стерпіли приниження і знесли цю совкодрочерську інсталяцію нафік та стали в мережі "віддавати подяку" організаторам фотожабами та їдкими постами.
Тому картина звична: щоб з ОПи не вилітало - все стає лайном.
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21.08.2021 11:03 Відповісти
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5957
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21.08.2021 10:40 Відповісти
А сзади автомата - попа, выдающая морожино.
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21.08.2021 12:39 Відповісти
До речі, 3 копійки жовті, а не білі.
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21.08.2021 10:43 Відповісти
маладежь...что с них взять))))
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21.08.2021 10:49 Відповісти
Ми 3 копійки натирали ртуттю і канало за 20. Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9077
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21.08.2021 10:54 Відповісти
И совсем не знали что пары ртути опасны для здоровья , зато пару раз на 17 коробок спичек разбогатели Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4298
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21.08.2021 12:08 Відповісти
Бутылка газировки, или мороженное в шоколаде.
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21.08.2021 13:07 Відповісти
Хотя подзабыл, 20 копеек просто бутылка 0.5 из под газировки.
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21.08.2021 13:09 Відповісти
а ми кидали в закріплювач після друку фотографій
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24.08.2021 08:38 Відповісти
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8640 так закрой !

тупо вышел отцудава - и фсё...щитай закрыто !!!
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21.08.2021 10:50 Відповісти
почни зі свого вонючого рота.
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21.08.2021 11:00 Відповісти
заблудился, чучелко лишнехромосомное Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6016
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21.08.2021 11:09 Відповісти
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8110

...
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21.08.2021 10:59 Відповісти
Большой советский ГРОБ, а не герб.
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21.08.2021 11:13 Відповісти
Ремонт провалу Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3081 Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6103
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21.08.2021 11:16 Відповісти
СУПЕР.
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21.08.2021 15:11 Відповісти
Путін *****, парад в Києві - https://www.youtube.com/watch?v=7_08YqwJ3O0&t=15s
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21.08.2021 11:20 Відповісти
Сутність "найвеличнішого" совка ********** - газировка за 3 копійки.

Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6644
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21.08.2021 11:23 Відповісти
фотодурка
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21.08.2021 11:30 Відповісти
 
 