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Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Дуже важкий випадок
...Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
Велике "будівництво"
Свято наближається
Істерика за "поребриком"
Великий совковий герб
Ностальгія
Раптово
Трохи відрізняється від серіалу ...
Закон природи
Усе просто!
Незламність
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Топ коментарі
+51 саша паламарчук
показати весь коментар21.08.2021 10:26
+47 хужє не будєт
показати весь коментар21.08.2021 10:22
+42 саша паламарчук
показати весь коментар21.08.2021 10:33
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Будь ласка, зачекайте...
@ZelenskyyUa скриню з морозивом на могилу свого діда-вєртухая не поставив. А на місце пам'яті Небесної Сотні - поставив. Нічого, все тобі ще повернеться, кратно, рубльовийтих@йєсос.
а то я тут отдыхать ездил недалеко и выпал из актуальных тем немного
везде эту ынсталяцию ломают (пришлось копчикам охранять))) и мало кто понимает связь)))
приблизительно вот такие шедевры...(питух и лапти дорисованые)))))
обратите внимание на фотографии расстрелянной "Небесной сотни", которые просматриваются в окнах этой уйни (это не монтаж...это кощунство...)
Все б нічого, але то все за державний кошт та на алеї Героїв Небесної Сотні. Люди не стерпіли приниження і знесли цю совкодрочерську інсталяцію нафік та стали в мережі "віддавати подяку" організаторам фотожабами та їдкими постами.
Тому картина звична: щоб з ОПи не вилітало - все стає лайном.
тупо вышел отцудава - и фсё...щитай закрыто !!!
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