Із загиблим на Донбасі українським воїном Василем Островським попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

21 серпня у Львові відбулося прощання з Василем Степановичем Островським, 1980 року народження, уродженцем села Сороки-Львівські, старшим солдатом, командиром мотопіхотного відділення 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 серпня вранці в районі села Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться на офіційному сайті Львівської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Василь Островський служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила і загинув від кулі снайпера на Донбасі. Прощання з Героєм відбулося 21 серпня у Гарнізонному храмі св. Ап. Петра і Павла. Поховають воїна в неділю в Сороках-Львівських.

Від громади міста до спільної молитви та прощання долучився мер Львова Андрій Садовий.

"Від кулі снайпера на Донбасі загинув львів’янин Василь Островський. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. З 2015 працював у Муніципальній варті Львова. Окупант безжально забирає в нас найкращих. Щирі співчуття родині та друзям. Світла пам’ять", - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.









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