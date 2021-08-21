Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Подячна молитва (доксологія) з нагоди прибуття Вселенського патріарха Варфоломія відбулася в суботу в Михайлівському Золотоверхому соборі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської метрополії Української православної церкви (ПЦУ).
Вселенського патріарха Варфоломія зустрів на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Патріарх Варфоломій поклав квіти біля "Стіни пам'яті загиблих захисників України" і біля пам'ятного знака жертвам Голодомору-геноциду українського народу.
У заходах взяв участь третій президент України Віктор Ющенко.
Патріарх Варфоломій прибув до України 20 серпня. Того ж дня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
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працювати на Украіну , а тільки хабарі його цікавлять !
Вова , майже кож6ого дня запитую ,
сам піде , и потрібна допомога ?
крестился?
может просто он не обновил какой-то плагин или шо там
https://youtu.be/ICwgDRX1Nwg
https://youtu.be/cVDBVHw0_E0
Спасибо Сан Санычу Омельченко за восстановленный храм
Вечером будет служба в Софиевском Соборе , наверно ЭКСПРЕССО будет транслировать
вiтаємо Вселенського патріарха в Українi-Русi!
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України!
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https://youtu.be/ICwgDRX1Nwg
https://youtu.be/cVDBVHw0_E0