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Варфоломій (111) молитва (43) ПЦУ (447)

Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Подячна молитва (доксологія) з нагоди прибуття Вселенського патріарха Варфоломія відбулася в суботу в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської метрополії Української православної церкви (ПЦУ).

Вселенського патріарха Варфоломія зустрів на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Патріарх Варфоломій поклав квіти біля "Стіни пам'яті загиблих захисників України" і біля пам'ятного знака жертвам Голодомору-геноциду українського народу.

У заходах взяв участь третій президент України Віктор Ющенко.

Патріарх Варфоломій прибув до України 20 серпня. Того ж дня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди, які не визнають автокефалії ПЦУ, відмовляються визнавати реальність, - Варфоломій

Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 01
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 02
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 03
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 04
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 05
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 06
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 07

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Топ коментарі
+32
Слава й подяка його святості, патріарху Варфоломію!!
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21.08.2021 12:18
+20
Це чудово, жахає як прихильники опзжників зустрічали в аєропорті Варфоломія, з криками усілякими що він начебто везе сюди війну, по Київу бігають за ним з ганебними гаслами. Охороняйте Варфоломія як слід, і дай Боже йому міцного здоров'я!
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21.08.2021 12:17
+19
средневековье это, когда фсб-ешные сектанты из РПЦ благословляли сепарастов из ЛуганДона на убийство украинских военных и патриотов, а потом еще и сепарское оружие в своих сектантских капищах хранили...
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21.08.2021 12:31
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средневековье это, когда фсб-ешные сектанты из РПЦ благословляли сепарастов из ЛуганДона на убийство украинских военных и патриотов, а потом еще и сепарское оружие в своих сектантских капищах хранили...
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21.08.2021 12:31 Відповісти
Історія церкви - історія України.
988 - Хрещення Русі
1169 - Захоплення Києва Андрієм Боголюбським, перенесення Мітрополіі у Володимир
1240 - Руйнування Києва Батиєм, відновлення церковного служіння в печерах
1596 - Ліквідування Мітрополії, Брестська унія
1620 - Відновлення Мітрополії гетьманом Сагайдачним, просвітництво Петра Могили
1688 - Підкорення Мітрополії Москві
1700 - Відбудова лаври Іваном Мазепою
1918 - Заснування автокефалії, УНР
1992 - Заснування Київського Патріархату
2019 - Об'єднання помісних церков в ПЦУ
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21.08.2021 12:40 Відповісти
нащо брехати? коли це було перенесення митрополії у Володимир? тим більше, що й того Володимира ще не існувало ні в якому вигляді. не тягайте історію із московських джерел - вони брехливі
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21.08.2021 19:00 Відповісти
Пишить вашу версію - небрехливу.
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22.08.2021 02:15 Відповісти
до Хрещения было мракобесие?
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21.08.2021 20:07 Відповісти
Були важливі події, наприклад, становлення Київа, як сеньйорії. Ще були яскрави походи князя Святослава. Але всьому свій час.
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22.08.2021 02:18 Відповісти
Це чудово, жахає як прихильники опзжників зустрічали в аєропорті Варфоломія, з криками усілякими що він начебто везе сюди війну, по Київу бігають за ним з ганебними гаслами. Охороняйте Варфоломія як слід, і дай Боже йому міцного здоров'я!
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21.08.2021 12:17 Відповісти
Біси.
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21.08.2021 13:10 Відповісти
в аєропорт з Европи по проєкту придепортувався працівник сервісу імені Єгови та помізкував над тим як віддепортуватись з баблом.
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21.08.2021 13:34 Відповісти
А де ж поліція була, патріоти від нацгвардії, чи це постановка кварталу.
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22.08.2021 08:02 Відповісти
Слава й подяка його святості, патріарху Варфоломію!!
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21.08.2021 12:18 Відповісти
просто цікаво: чому Порошенко був відсутнім?
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21.08.2021 12:20 Відповісти
як сам думаєш?
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21.08.2021 12:21 Відповісти
може, через Епіфанія попросили не приходити через те, що іудей Зе не міг бути присутнім апріорі?
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21.08.2021 12:26 Відповісти
Ющ за нього. Вони ж куми.
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21.08.2021 12:24 Відповісти
ПОСМОТРИТЕ НА ЛИЦО ВАРФОЛОМЕЯ! БЛАГОДАТЬ! А НА ЛИЦО МОСКОВСКОГО МИШКИ ЯПОНЧИКА!!!
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21.08.2021 15:07 Відповісти
Просто так квіти глава церкви не буде. Це означає, що він знає і розуміє історичні події, пов'язані з цими монументами, на відміну від мацковського сатанату, який все заперечує.
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21.08.2021 12:31 Відповісти
Земакака скоро лусне від злоби і ненависті до Президента Порошенка , бо відчуває свою нікчемність і нездатність чесно
працювати на Украіну , а тільки хабарі його цікавлять !
Вова , майже кож6ого дня запитую ,
сам піде , и потрібна допомога ?
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21.08.2021 12:32 Відповісти
a буба был?
крестился?
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21.08.2021 12:38 Відповісти
Редактор , Ваше видео не работает
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21.08.2021 12:42 Відповісти
спробуйте натиснути на рядок під заголовком на відео (там вихід на Офіційну сторінку Православної Церкви України Official page of the Orthodox Church of Ukraine ) і є і цей репортаж також
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21.08.2021 12:52 Відповісти
Видео с Фейсбука. Может вас там забанили.
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21.08.2021 13:17 Відповісти
в смысле? логично шо побоку забанили или нет - видео то смотреть могут все?
может просто он не обновил какой-то плагин или шо там
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21.08.2021 13:39 Відповісти
Когда банят люди начинают суетиться, выходят из аккаунта например.
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21.08.2021 13:50 Відповісти
https://youtu.be/cVDBVHw0_E0
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21.08.2021 13:56 Відповісти
онлайн

https://youtu.be/ICwgDRX1Nwg

https://youtu.be/cVDBVHw0_E0
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21.08.2021 14:04 Відповісти
По тв ЭКСПРЕССО показали всю службу в Михайловском соборе
Спасибо Сан Санычу Омельченко за восстановленный храм
Вечером будет служба в Софиевском Соборе , наверно ЭКСПРЕССО будет транслировать
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21.08.2021 12:44 Відповісти



вiтаємо Вселенського патріарха в Українi-Русi!


Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України!
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21.08.2021 13:55 Відповісти
Подячна молитва (Доксологія) у Михайлівському Золотоверхому соборі

онлайн

https://youtu.be/ICwgDRX1Nwg

https://youtu.be/cVDBVHw0_E0

Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі - Цензор.НЕТ 2910
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21.08.2021 14:02 Відповісти
Я був там сьогодні і на відео я є.
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21.08.2021 16:56 Відповісти
Кацапську шоблу крутить від Варфоломія , як від свяченої води ,ЦЕ ЧУДОВО!!!
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21.08.2021 21:45 Відповісти
коментар відмічено як спам
о пчилавод пришол
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21.08.2021 23:19 Відповісти
Хто проти української церкви і ходить в мп -- той проти України.
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22.08.2021 08:07 Відповісти
 
 