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Держприкордонслужба (1849) Закарпаття (913) мігранти (433) нелегали (231)

Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

20 серпня в межах спільної прикордонної операції "Карпати-2021", військовослужбовці відділу "Новоселиця" припинили протиправні наміри 12 іноземців, які намагалися дістатися Словаччини в обхід пунктів пропуску.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.

"Виявити правопорушників вдалося завдяки завчасній інформації співробітників оперативно-розшукового підрозділу. Напрямок ймовірного руху одразу перекрили додатковими прикордонними нарядами. До пошукових заходів також залучили оперативників та мобільні підрозділи", - йдеться в повідомленні.

"Незаконних мігрантів відшукали за 300 метрів від кордону поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району. 12 іноземців намагалися сховатися від правоохоронців, розділившись невеличкими групками в лісі, проте їхні спроби виявилися марними. Жоден із затриманих не мав документів. Вони назвалися громадянами Індії, Пакистану та Шрі-Ланки", - наголошується в інформації.

Також читайте: Затримано жителів Харківщини, які виготовляли підроблені документи для перетину держкордону, - Нацполіція. ФОТО

"Усіх правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення особи та обставин справи їх буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Тривають заходи щодо встановлення причетних осіб до переправлення незаконних мігрантів через кордон", - резюмували в ДПСУ.

Також дивіться: 36 нелегалів із Південної Азії і Закавказзя спіймали на Луганщині. За "транзит" до ЄС вони заплатили від 12 до 15 тис. доларів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті 01
Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті 02
Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті 03

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Топ коментарі
+3
Вопрос - как они попали в Украину ? Пока министр миграции выгуливает собачку своей девушки ?
За прявление мигрантов на территории Украины нало увольнять первое ответственное лицо
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21.08.2021 12:51
+2
И кто их теперь кормить будет?
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21.08.2021 12:39
+2
Тут інше. Як вони потрапили до нас?
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21.08.2021 12:42
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транзитом от "бацьки"?
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21.08.2021 12:29 Відповісти
Ну что зефилитики?
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21.08.2021 12:50 Відповісти
Яша, имея котячие мозги, не дает тебе права вонять на сайте. воняй в своем вольере.
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21.08.2021 12:59 Відповісти
Потужне гундосіння... Ну хоч малороси палають... Можна сальця смажити...
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21.08.2021 13:10 Відповісти
можеш даже смальцю макітру розтопити... й випити. Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті - Цензор.НЕТ 8806
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21.08.2021 13:56 Відповісти
йшло собі чорнобриві лісом у Словаччину, нікого не чіпали.
хай би собі і далі йшли Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9137
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21.08.2021 13:55 Відповісти
якби кордон був прозорим... можна було б і не помітити... ще й провідник втік. білоруський таракан вже й нам підсипає проблем...
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21.08.2021 14:30 Відповісти
Не дали прорваться через горные перевалы Карпат в благославенную Европу )
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21.08.2021 12:30 Відповісти
И кто их теперь кормить будет?
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21.08.2021 12:39 Відповісти
Тут інше. Як вони потрапили до нас?
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21.08.2021 12:42 Відповісти
А самолеты в Кабул за кем летают?
Кроме пилотов, там все из Шри-Ланки.
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21.08.2021 12:52 Відповісти
і чьо?
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21.08.2021 12:59 Відповісти
Документов нет, в кукую страну их возвращать? За счёт кого содержать?
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21.08.2021 12:42 Відповісти
Вопрос - как они попали в Украину ? Пока министр миграции выгуливает собачку своей девушки ?
За прявление мигрантов на территории Украины нало увольнять первое ответственное лицо
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21.08.2021 12:51 Відповісти
Попали за взятку. Вопрос в другом-почему их задержали?
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21.08.2021 13:10 Відповісти
ДОСИТЬ В КРАЇНІ ЗБИРАТИ ГЕТТО ЦИХ ДАРМОЇДІВ І НАРКОМАНІВ . понаперло всякого з криму лайна проросійського не кажу вже за лугандонів і донбасят.що не часто кого затримають за щось...пишуть що виходец з донецьку чи лугандонії.. палять прапори, руйнують військові дошки пошани, пам"ятники небесній сотні, загиблим війсковим .ну скіль ки вже можно їх при двух президентах інтегрувати ?, а ці студенти їхні діточки сепарів і бойовиків .це зовсім щось дивне. зараз ще + афганців прийняти.... а вони що десь працюють...чи наукою спортом займаються? не треба з країни робити українобад..((
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21.08.2021 13:06 Відповісти
Зачем их задерживали? Кто их теперь поить-кормить будет?
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21.08.2021 13:09 Відповісти
Питання риторичне - український платник податків.
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21.08.2021 13:47 Відповісти
Тараканы лезут в чужие закрома.
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21.08.2021 13:48 Відповісти
Чтоб владельцы закромов нарушали их права.
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21.08.2021 13:54 Відповісти
Шо то погранцы какие то дохлые... Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті - Цензор.НЕТ 2889
Как бы у них автоматы не поотбирали эти мигранты, с таким численным превосходством Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті - Цензор.НЕТ 4012
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21.08.2021 14:58 Відповісти
думали что это горы пакистана провинция кебаб
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21.08.2021 16:15 Відповісти
люля-кебаб
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21.08.2021 16:22 Відповісти
кебаб сало ибн форшмак и шавуха с кумысом)
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21.08.2021 18:28 Відповісти
В нас директорка держпідприємства всі ці схеми кришує. Там шалене бабло https://pero.org.ua/rozsliduvannia/ministr-osvity-i-nauky-sergij-shkarlet-shapovalova-singh-hardip-ali-vares-om-parash-shho-poyednuye-tsyh-lyudej/

Які там 12 - вони їх сотнями завозять
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21.08.2021 16:25 Відповісти
Хорошо хоть сейчас эту тему подняли. Я ещё в органах в Харькове работал когда местные индусы Ленку Шаповалову проплатили на директора гос предприятия по образованию. Они тогда ещё студентов на 2-3 штуки баксов в год каждого разводили. Как свою шавку просунули, так та и стала за их бабки чудеса творить. Нелегалка поперла, они там на визах для них в Индии миллионы подымают. Все дела по себе закрывают. Вон последнее она им за пару лямов закрыла. Вообще п..ц - у нас Хардиб с друганами своими и Ленкой что хотят творят. Ректоров меняют, визы и границу решают, нелегалку крышуют. Скоро бабла поднакопят президента поставят своего через пару лет
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21.08.2021 16:58 Відповісти
Сразу надо было получив без-виз вводить визовый режим с братами северными. Теперь позоримся перед ЕС. А скоро с Афгана попрут стадами---цены взлетят. Ох и подорожает служить на границе!
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21.08.2021 18:30 Відповісти
 
 