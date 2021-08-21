Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті. ФОТОрепортаж

20 серпня в межах спільної прикордонної операції "Карпати-2021", військовослужбовці відділу "Новоселиця" припинили протиправні наміри 12 іноземців, які намагалися дістатися Словаччини в обхід пунктів пропуску.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.

"Виявити правопорушників вдалося завдяки завчасній інформації співробітників оперативно-розшукового підрозділу. Напрямок ймовірного руху одразу перекрили додатковими прикордонними нарядами. До пошукових заходів також залучили оперативників та мобільні підрозділи", - йдеться в повідомленні.

"Незаконних мігрантів відшукали за 300 метрів від кордону поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району. 12 іноземців намагалися сховатися від правоохоронців, розділившись невеличкими групками в лісі, проте їхні спроби виявилися марними. Жоден із затриманих не мав документів. Вони назвалися громадянами Індії, Пакистану та Шрі-Ланки", - наголошується в інформації.

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"Усіх правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення особи та обставин справи їх буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Тривають заходи щодо встановлення причетних осіб до переправлення незаконних мігрантів через кордон", - резюмували в ДПСУ.

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