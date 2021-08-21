Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
20 серпня в межах спільної прикордонної операції "Карпати-2021", військовослужбовці відділу "Новоселиця" припинили протиправні наміри 12 іноземців, які намагалися дістатися Словаччини в обхід пунктів пропуску.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.
"Виявити правопорушників вдалося завдяки завчасній інформації співробітників оперативно-розшукового підрозділу. Напрямок ймовірного руху одразу перекрили додатковими прикордонними нарядами. До пошукових заходів також залучили оперативників та мобільні підрозділи", - йдеться в повідомленні.
"Незаконних мігрантів відшукали за 300 метрів від кордону поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району. 12 іноземців намагалися сховатися від правоохоронців, розділившись невеличкими групками в лісі, проте їхні спроби виявилися марними. Жоден із затриманих не мав документів. Вони назвалися громадянами Індії, Пакистану та Шрі-Ланки", - наголошується в інформації.
"Усіх правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення особи та обставин справи їх буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Тривають заходи щодо встановлення причетних осіб до переправлення незаконних мігрантів через кордон", - резюмували в ДПСУ.
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хай би собі і далі йшли
Кроме пилотов, там все из Шри-Ланки.
За прявление мигрантов на территории Украины нало увольнять первое ответственное лицо
Как бы у них автоматы не поотбирали эти мигранты, с таким численным превосходством
Які там 12 - вони їх сотнями завозять