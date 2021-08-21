Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати до України: першим прилетів прем'єр Грузії Гарібашвілі. ФОТО

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі прибув до України з робочим візитом.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі в Україні. Попереду насичена програма у Львові та Києві, обговорення безпекових, торговельно-економічних, енергетичних, туристичних та багатьох інших питань", - написав Шмигаль.

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Він зазначив, що грузинська делегація також візьме участь в установчому саміті Кримської платформи.

"Ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вдячні за таку саму підтримку з боку наших грузинських партнерів. Працюємо разом для нашого спільного євроатлантичного майбутнього", - підсумував глава уряду.



