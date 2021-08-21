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Грузія (1420) Гарібашвілі Іраклій (36)

Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати до України: першим прилетів прем'єр Грузії Гарібашвілі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати до України: першим прилетів прем'єр Грузії Гарібашвілі. ФОТО

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі прибув до України з робочим візитом.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі в Україні. Попереду насичена програма у Львові та Києві, обговорення безпекових, торговельно-економічних, енергетичних, туристичних та багатьох інших питань", - написав Шмигаль.

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Він зазначив, що грузинська делегація також візьме участь в установчому саміті Кримської платформи.

"Ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вдячні за таку саму підтримку з боку наших грузинських партнерів. Працюємо разом для нашого спільного євроатлантичного майбутнього", - підсумував глава уряду.

Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати до України: першим прилетів премєр Грузії Гарібашвілі 01
Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати до України: першим прилетів премєр Грузії Гарібашвілі 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
А что ответит Зеля когда попросят выдать преступника Саакашвили?
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21.08.2021 13:22
+5
Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі прибув до України - Цензор.НЕТ 8329
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21.08.2021 13:35
+4
А куда пропал борец с коррупцией Мишико.
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21.08.2021 13:18
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А куда пропал борец с коррупцией Мишико.
показати весь коментар
21.08.2021 13:18 Відповісти
Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі прибув до України - Цензор.НЕТ 8329
показати весь коментар
21.08.2021 13:35 Відповісти
Привіз відзнятих Сватів?
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21.08.2021 13:19 Відповісти
Премьер-министр Грузии Гарибашвили прибыл в Украину - Цензор.НЕТ 430
показати весь коментар
21.08.2021 13:19 Відповісти
А что ответит Зеля когда попросят выдать преступника Саакашвили?
показати весь коментар
21.08.2021 13:22 Відповісти
Міхльо , уихаді подлій трюс!
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21.08.2021 13:28 Відповісти
Михуил Сракубытебезашили, земляк прилетел, а ты его не встречаешь. Совсем ты не грузин, а вонючий продаждный кацап московитский.
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21.08.2021 13:30 Відповісти
Військова техніка в Києві 20.08.2021
Відео- https://youtu.be/EF6hkldYTNI
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21.08.2021 13:31 Відповісти
Альона-Альона дріфтить, ні? А шкода...
Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі прибув до України - Цензор.НЕТ 6909
показати весь коментар
21.08.2021 13:34 Відповісти
 
 