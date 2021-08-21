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Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Неймовірний момент вдалося сфотографувати фотокореспонденту Associated Press Єфрему Лукацькому під час репетиції параду до Дня Незалежності в Києві в п'ятницю, 20 серпня 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, свій фотошедевр Лукацький опублікував у Facebook і підписав:
"Українські військові літаки тренуються над центром міста за кілька днів до військового параду, присвяченого Дню незалежності, в Києві, Україна, у п'ятницю, 20 серпня 2021 року. 24 серпня Україна відзначить 30-річчя своєї незалежності".
Топ коментарі
+109 Кіт Яша
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Будь ласка, зачекайте...
чем удар звена F-22.
Это не Вы написали? Неужели память у Вас такая девичья...
Припоминаешь?
Скнилів тут ні до чого.
Кацапів порве.
Наші союзники над кремлем літають.
Кремль не є щось таке особливе.
Спитайте Матіаса Руста.
Закон про декомунізацію.
Декому.
До виконання.
Ну а демонтувати зірку з будинку на Хрещатику набагато легше, і до цього часу це можна було б зробити.
Декоммунизаторы, когда квартиру сожгете?
Это же все наследие тотатитарного совка, как вы можете жить в 4-х стенах построенных коммунистами?