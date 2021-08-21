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Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Адепти Української православної церкви, що підпорядковується Московському патріархату, завершили в Києві протест проти приїзду Вселенського патріарха Варфоломія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, учасники критикували рішення патріарха надати Україні Томос, який дозволив створити канонічну і незалежну від Москви Православну церкву України.

Протести почалися ще 20 серпня увечері в Борисполі, після прибуття літака з Варфоломієм.

Як повідомляє Hromadske з посиланням на поліцію Києва, в акції взяли участь близько півтори тисячі осіб. Захід відбувся мирно і без сутичок.

Дивіться також: Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва 01
Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва 02
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Топ коментарі
+130
мААсковские сатанисты беснуются.
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21.08.2021 18:41
+85
Тупое стадо.
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21.08.2021 18:41
+59
Сатанисты
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21.08.2021 18:42
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Стадо чертей из РПЦвУ
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21.08.2021 23:17 Відповісти
Когда сатаниста ****** и остальных чертей, Православная Церковь Украины предаст анафеме? Разве не видно, что ими ***** руководит???
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21.08.2021 23:31 Відповісти
+++
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22.08.2021 12:27 Відповісти
онуфрий - наш примат)) взоржал)) согласен Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 429
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21.08.2021 23:35 Відповісти
+++++++++++
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22.08.2021 12:28 Відповісти
А хто ще має очолювати стадо ватних мавп?
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22.08.2021 17:48 Відповісти
Адепты Украинской православной церкви, подчиненной Московскому патриархату, завершили в Киеве протест против приезда Вселенского патриарха Варфоломея. Источник: https://censor.net/ru/p3284034

Стоять і пердять, повітря псують Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 8345
Потенційні жителі Сибіру Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 4552
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22.08.2021 00:47 Відповісти
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України!



Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 2144




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22.08.2021 01:04 Відповісти
Дегенераты
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22.08.2021 01:07 Відповісти
Саме так!
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22.08.2021 12:28 Відповісти
Цензор, по закону они должны называться РПЦ! Вы сами подигрываете рос пропаганде, и называете эту организацию УПЦ
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22.08.2021 01:23 Відповісти
Это называется: Обнаглели уже до (бес)предела! Какого вам хрена, - казалось бы, - кацапские пердёныши, когда вас особо не напрягают в вашем болоте "рускава мира", по причинам отсутствия у нас спецслужб, фактически, которые должны бы заниматься мероприятиями безопасности общества, которые бы обеспечивали сносное функционирование всех государственных механизмов. У нас есть только гебнявые имитаторы, что не удивительно для украинцев, еще недавно по историческим меркам, избавившихся от колониализма. Эти тоже имитируют верующих. На самом деле это те же самые колонизаторы, которых никак не выпроводим с Украины. Им здесь делать нечего, кроме как бороться за власть. Они и борются, как им позволено. пора уже за них взяться, как следует.
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22.08.2021 03:53 Відповісти
100% Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 2694
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22.08.2021 12:32 Відповісти
Не звертайте уваги . То біснуються холопи московських попів . Їм рашисти дали каманду і трохи грошив , от вони й .біснуються. В кожній країні є маленька група виродків , виплюнутих здоровою частиною суспільства в помийне відро .
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22.08.2021 04:19 Відповісти
Російська православна церква в Україні. Нонсенс але в реалії.
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22.08.2021 06:13 Відповісти
Коли в 2014 році профашистська Рада ********* ворожої Україні РФ дала злочинницький дозвіл на введення своїх окупаційних військ в Україну. Тоді у відповідь на цей кричущий злочин Всеукраїнська рада всіх церков підписала заяву про те, що введення військових сил іноземної держави на суверену українську територію - загроза не тільки для України, але і для всієї Європи. А ось представники ворожого нам філіала РПЦ замаскованого під УПЦ але московського патріархату, виродки ці криваві окупаційні дії проклятої москви не засудили, а навпаки підтримали. Виходить що ця кацапська церква МП вона повністю ворожа Україні та українському народові бо вона на 100 % продажна маріонетка грає на користь кривавих російських окупантів нашої святої суверенної української землі Криму і Донбасу, і загарбників кривавого маніяка )(уйла. Тоді навіть не ясно навіщо вона нам українцям взагалі потрібна, коли її місце у фашистській личаковiй ********* паРаші, але не в суверенній українській державі в Україні у якій своя рідна Українська ПЦУ Русі - України!-
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22.08.2021 06:59 Відповісти
Російська церква в Україні -- це троянський кінь з ворогами, ворожий московський форпост.
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22.08.2021 07:47 Відповісти
Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 5591
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22.08.2021 07:00 Відповісти
мля же дебилы! да они уже хуже кацапов!
ДЕБИЛЫ! ВЫ СВОИМИ ТУАЫМИ ПРОТЕСТАМИ ПОДЫГРЫВАЕТЕ КАЦАПАМ!!!
Господи, какие же тупорылы населяют нашу Украину!
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22.08.2021 09:51 Відповісти
Как-то перерукоположенный митрополит-недорукоположенный патриарх Филарет сознался, что все иерархи РПЦ от епископа и выше поголовно негласно сотрудничали с КГБ, т.к. у них не было выбора (или не допустят рукоположение, или "зажмурят"). Тоже самое подтвердил бывший КГБ-шник, который непосредственно занимался вопросами сотрудничества с РПЦ. Соответственно это в полной мере касается Филарета, патриарха Кирилла, возможно зацепило митрополита Онуфрия (стал епископом менее, чем за год до развала СССР). Но ведь это было именно НЕГЛАСНОЕ сотрудничество, причём "пассивное" - никаких "активных" разведывательных или контрразведывательных действий от иерархов не требовалось. Вышеупомянутое сотрудничество заключалось в предоставлении КГБ "права вето" на все кадровые назначения РПЦ. За это сотрудничество КГБ "рассчитывалось" с РПЦ тем, что всевозможные конкуренты РПЦ угнетались "по самое не могу"© - ещё как-то трепыхались удушаемые со всех сторон баптисты, а про остальных (римо-католики, УГКЦ, адвентисты, иеговисты и т.д.) большинство граждан и "слыхом не слыхивали"©.
Совсем другое дело - Вселенский патриарх Варфоломей, в официальной биографии которого значится действительная (а не в запасе) служба на офицерских должностях в турецкой армии (1961-1963), что предполагает куда более плотную "дружбу" со специальными службами.
Так что если у кого-то и есть офицерские погоны под рясой, так это именно у Варфоломея.
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22.08.2021 10:26 Відповісти
Самосвяти біснуються.
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22.08.2021 10:52 Відповісти
О то вже паскуди гундяевськi...
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22.08.2021 10:54 Відповісти
Як же радує ця істерія пріхажан мацковськага паханату, бальзам на душу.
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22.08.2021 10:56 Відповісти
Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 9662
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22.08.2021 11:11 Відповісти
Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
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22.08.2021 11:47 Відповісти
бесноватые
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22.08.2021 11:51 Відповісти
Хочеш завоювати державу, спочатку запусти туди свою церкву. Треба терпляче роз'яснювати людям, що належність до РПЦ в Україні є зрадою свого народу. Всі хто туди ходять мають підлягати моральному осуду.
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22.08.2021 13:36 Відповісти
Кацапские обезьяни.
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22.08.2021 14:18 Відповісти
Вжарить підсрачника чорту онуфрію агенту фсб і цей бедлам припиниться.
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22.08.2021 15:36 Відповісти
- А платкаты всем дают?
- Нет, только партийным Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 1042 Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 1042
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22.08.2021 15:41 Відповісти
Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 9347
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22.08.2021 16:56 Відповісти
Вот к чему приводит так называемая "дермократия" Сказано запретить МП! Нахер все разговоры, жевание соплей и другие слюни! Раз другой отмудохать этих любителей "русскага мира" а особо ретивых посадить для доходчивости, и ВСЕ!!! Зато другие сто раз подумают когда начать вякать, и устраивая всякую бредятину.
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22.08.2021 17:03 Відповісти
Український талібан...
Геть вихрестнів з України !
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22.08.2021 18:59 Відповісти
На московию давайте шуруйте!
А вообще дело времени, погонят вас ссаными тряпками и не люди, а время!
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22.08.2021 19:25 Відповісти
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