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Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Адепти Української православної церкви, що підпорядковується Московському патріархату, завершили в Києві протест проти приїзду Вселенського патріарха Варфоломія.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, учасники критикували рішення патріарха надати Україні Томос, який дозволив створити канонічну і незалежну від Москви Православну церкву України.
Протести почалися ще 20 серпня увечері в Борисполі, після прибуття літака з Варфоломієм.
Як повідомляє Hromadske з посиланням на поліцію Києва, в акції взяли участь близько півтори тисячі осіб. Захід відбувся мирно і без сутичок.
Топ коментарі
+130 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар21.08.2021 18:41
+85 Нинель Драган
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+59 Наглая Морда
показати весь коментар21.08.2021 18:42
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Стоять і пердять, повітря псують
Потенційні жителі Сибіру
ДЕБИЛЫ! ВЫ СВОИМИ ТУАЫМИ ПРОТЕСТАМИ ПОДЫГРЫВАЕТЕ КАЦАПАМ!!!
Господи, какие же тупорылы населяют нашу Украину!
Совсем другое дело - Вселенский патриарх Варфоломей, в официальной биографии которого значится действительная (а не в запасе) служба на офицерских должностях в турецкой армии (1961-1963), что предполагает куда более плотную "дружбу" со специальными службами.
Так что если у кого-то и есть офицерские погоны под рясой, так это именно у Варфоломея.
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
- Нет, только партийным
Геть вихрестнів з України !
А вообще дело времени, погонят вас ссаными тряпками и не люди, а время!