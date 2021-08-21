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Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка, Сумського району, під час збирання бузини в лісі зник хлопчик, 2014 року народження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, о 17:11 дитину знайшли в задовільному стані.

Мер Білопілля Юрій Зарко пояснив, що хлопчик має ознаки психічного розладу і не розмовляє. Саме це ускладнювало пошук. Хлопчик може сидіти на одному місці і не реагувати на оклики. Реагує на своє ім'я (Богдан), а також на "мультики" і "морозиво".

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До пошукових робіт було залучено від ДСНС України 101 людину, зокрема кінологічну групу (5 осіб та 3 собаки), від Нацполіції в Сумській області - 100 осіб, зокрема кінологічну групу (4 особи та 2 собаки), від Нацгвардії - 27 осіб; від Державної прикордонної служби - 1 вертоліт Н-125; від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби - 4 людини, 1 плавзасіб; а також волонтерів та місцевих жителів.

Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС 01

Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС 02
Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС 03
Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС 04
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Топ коментарі
+4
Не знаю, навіщо йому була потрібна бузина, але, судячи по кількості пошуковців, у Київі в цього хлопця точно є дядько.
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21.08.2021 19:15
+3
Дякую! Тебе теж з святом! Жаль - не встигає яблучне вино на свято! Тільки через тиждень-два добродить А потім туди бузиновий сироп і вино стає малинового кольору , отримує вишуканий запах Постоїть ще з місяць-два на "тихому бродінні , зіллю з осадку і можна пить!
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21.08.2021 21:02
+2
слава Богу что нашелся!
но вопрос - так ли надо было такого ребенка тащить с собой в лес?
если оставить не с кем (все пошли) то тогда уж назначьте ответственную няньку, которая бы не спускала с него глаз ( а еще лучше держала бы за руку!!!)
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21.08.2021 20:39
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Вертолет- великое дело!
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21.08.2021 19:00 Відповісти
А ещё недавно, на это сайте, все высмеивали вертолётно- спасательные работы.
То-то...
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21.08.2021 19:04 Відповісти
Так этот сюжет заверчен аваковцами ?
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21.08.2021 22:30 Відповісти
Добре , що не написали як на Говерлі про шестирічного - "ОТСТАЛ ОТ ГРУУППЫ""
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21.08.2021 19:02 Відповісти
За сутки Потеряшек Много , - Но не потеряйте Украину , - Будите искать всем Миром
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21.08.2021 19:03 Відповісти
Не знаю, навіщо йому була потрібна бузина, але, судячи по кількості пошуковців, у Київі в цього хлопця точно є дядько.
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21.08.2021 19:15 Відповісти
Бузину по добрій ціні приймають.
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21.08.2021 20:32 Відповісти
З чорної бузини роблять варення, сиропи, додають у компоти, вина - для підфарбовування і ароматизації (Правда я в північному українському Поліссі у лісах чорної бузини не зустрічав - там вона вважається "інтродукованим" видом - там росте червона бузина, а вона абсолютно "ніяка")
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21.08.2021 20:36 Відповісти
Друже, повір, я теж знаю як використовують бузину. Але де бузина , а де гумор ? З Днем Незалежності Тебе !
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21.08.2021 20:57 Відповісти
Дякую! Тебе теж з святом! Жаль - не встигає яблучне вино на свято! Тільки через тиждень-два добродить А потім туди бузиновий сироп і вино стає малинового кольору , отримує вишуканий запах Постоїть ще з місяць-два на "тихому бродінні , зіллю з осадку і можна пить!
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21.08.2021 21:02 Відповісти
збсь блин , родители... как так можно? брать с собой ребенка и не следить за ним?
стоило бы на месте ювенальных органов присмотреться к таким родителям и на первый раз выписать им штраф
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21.08.2021 19:23 Відповісти
слава Богу что нашелся!
но вопрос - так ли надо было такого ребенка тащить с собой в лес?
если оставить не с кем (все пошли) то тогда уж назначьте ответственную няньку, которая бы не спускала с него глаз ( а еще лучше держала бы за руку!!!)
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21.08.2021 20:39 Відповісти
в 2012 - 2014 годах, благодаря Богатыревой и ее закупках российских вакцин шмурдяка - таких детей очень много. В каждом городе в неврологиях переполнено именно эти годы. На фоне происшествия у малыша может быть как "откат" - он мог перестать разговаривать и реагировать, так и в дальнейшем может быть позитивная динамика - такого рода стресс может заставить мозг усиленно искать варианты нейросвязей - для выживания и ему станет лучше... Малышу - положительной динамики, родителям - Внимания, Веры и Финансов - РАС у нас в Харькове неплохо корректируют в центре ДОМ на Сумской....
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22.08.2021 06:44 Відповісти
Слава Богу
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21.08.2021 20:47 Відповісти
Мальчик реагирует на: "мультики", "мороженное", "порнхаб" и "кокаин в шоколаде".
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21.08.2021 22:33 Відповісти
Слава Богу, що все закінчилося добре.Хлопчику здоров'я та виздоровлення.
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21.08.2021 23:50 Відповісти
И с кем это в лесу он там "удовлетворялся"?! Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1799
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22.08.2021 03:49 Відповісти
 
 