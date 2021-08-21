Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка, Сумського району, під час збирання бузини в лісі зник хлопчик, 2014 року народження.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, о 17:11 дитину знайшли в задовільному стані.
Мер Білопілля Юрій Зарко пояснив, що хлопчик має ознаки психічного розладу і не розмовляє. Саме це ускладнювало пошук. Хлопчик може сидіти на одному місці і не реагувати на оклики. Реагує на своє ім'я (Богдан), а також на "мультики" і "морозиво".
До пошукових робіт було залучено від ДСНС України 101 людину, зокрема кінологічну групу (5 осіб та 3 собаки), від Нацполіції в Сумській області - 100 осіб, зокрема кінологічну групу (4 особи та 2 собаки), від Нацгвардії - 27 осіб; від Державної прикордонної служби - 1 вертоліт Н-125; від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби - 4 людини, 1 плавзасіб; а також волонтерів та місцевих жителів.
Будь ласка, зачекайте...
То-то...
стоило бы на месте ювенальных органов присмотреться к таким родителям и на первый раз выписать им штраф
но вопрос - так ли надо было такого ребенка тащить с собой в лес?
если оставить не с кем (все пошли) то тогда уж назначьте ответственную няньку, которая бы не спускала с него глаз ( а еще лучше держала бы за руку!!!)
российских вакциншмурдяка - таких детей очень много. В каждом городе в неврологиях переполнено именно эти годы. На фоне происшествия у малыша может быть как "откат" - он мог перестать разговаривать и реагировать, так и в дальнейшем может быть позитивная динамика - такого рода стресс может заставить мозг усиленно искать варианты нейросвязей - для выживания и ему станет лучше... Малышу - положительной динамики, родителям - Внимания, Веры и Финансов - РАС у нас в Харькове неплохо корректируют в центре ДОМ на Сумской....