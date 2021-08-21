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полігон (253) Гарібашвілі Іраклій (36)

Шмигаль і прем'єр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Яворівський полігон на Львівщині відвідали прем'єр-міністри України і Грузії Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Як сказано в повідомленні, Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.

"Яворівський полігон є одним із двох в Україні, де проводяться міжнародні військові навчання. Загалом у центрі за стандартами НАТО підготовлено близько 20 000 військовослужбовців. Це вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України", - підкреслив Шмигаль.

За інформацією Урядового порталу, глави урядів оглянули центр і процес планування бойових дій за стандартами НАТО, ознайомилися з навчально-матеріальною базою МЦМБ і сучасними зразками стрілецької зброї та озброєння.

Дивіться також: Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати до України: першим прилетів прем'єр Грузії Гарібашвілі. ФОТО

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Шмигаль і премєр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон 02
Шмигаль і премєр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон 03
Шмигаль і премєр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон 04
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Топ коментарі
+2
То не можна було спокійно собі проїхати?
Обов'язково весь рух у Львові зупиняти?
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21.08.2021 19:27
+2
одного меня раздражают пузатые показушные военные 99 процентов колобков жирных-это позор-срывать погоны с них давно пора перед строем..
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21.08.2021 20:46
+2
Или просто кацапская шлюха?)
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21.08.2021 21:01
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21.08.2021 19:06 Відповісти
Какой? Суточные пять трупов "впопучленцев"? Черти приехали на экскурсию.
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21.08.2021 19:09 Відповісти
по этому случаю мог норм форму одеть и пузо втянуть или карсет одеть..позор..свинюки штабные разжирели..крыски тыловые...он же и в танк не влезет уже и не пробежит и сто метров....
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21.08.2021 20:47 Відповісти
Как не крути-а грузины союзники.Кацапню разрывать с разных сторон легче.
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21.08.2021 19:08 Відповісти
А что не так с грузинами? У нас с ними только в одном трение - относительно нашего карлсончика Михо. Шмигаль і прем'єр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон - Цензор.НЕТ 8543 Они хотят, чтобы мы его выдали как грузина, а он то уже украинец. Патовая ситуация. В остальном у нас очень дружеские отношения и взаимопонимание всегда были.
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21.08.2021 21:54 Відповісти
И Шмыгаль решил слегка попиариться на военной теме? А то не видно и не слышно, сидит в засаде, как мыша. Почётный караул и красные дорожки всё-таки лишнее для рабочего визита, да и одежду для посещения военных неплохо бы выбирать более рабочую, не на отдыхе всё-таки
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21.08.2021 19:08 Відповісти
"Всего здесь подготовлено по стандартам НАТО около 20 000 военнослужащих".
Зачем такое писать на "ЦН"? Пожалейте седалища местных аборигенов. Известно же всем, что всё просралия после отмены "второго пришествия о наимудрейшего". Даже Свинарчука и того уж закололи, хоть он и визжал на всё село. Но нашлись умельцы за поллитру "небрезгливых"..)))
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21.08.2021 19:18 Відповісти
То не можна було спокійно собі проїхати?
Обов'язково весь рух у Львові зупиняти?
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21.08.2021 19:27 Відповісти
I am UA Cdn and US of a decadent A is our closest ally and friend. God Bless US Marines in Hamid Karsai airfield, Afghanistan. True heroes you guys are.
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21.08.2021 19:28 Відповісти
Шмигаль і прем'єр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон - Цензор.НЕТ 9063
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21.08.2021 19:43 Відповісти
А почему не миллиард сразу? Пруф, пожалуйста, предоставьте.
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21.08.2021 20:29 Відповісти
Пруф? Серьезно? Может нужно было о них думать весной 19-го?)
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21.08.2021 20:50 Відповісти
Весной 2014-го тогда уже.
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21.08.2021 20:52 Відповісти
Что весной 14-го?
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21.08.2021 20:56 Відповісти
Так пруфы чего вас интересовали весной 14-го?
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21.08.2021 21:00 Відповісти
Или просто кацапская шлюха?)
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21.08.2021 21:01 Відповісти
Ну все понятно, В этом паблике постит лживая кацапская шлюха)))
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21.08.2021 21:18 Відповісти
Всё понятно. В этом паблике медишлюху Порошенко Уколова постят. Пруфы можете не давать.
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21.08.2021 20:32 Відповісти
Чего молчим?)))
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21.08.2021 21:02 Відповісти
а ты судя по фамилии - медиашлюха криворогого шлимазла вовочки? Шмигаль і прем'єр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон - Цензор.НЕТ 6883
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21.08.2021 23:09 Відповісти
Олег Леусенко@leusenko1

На святкування ювілею Незалежності у Зеленського витратять рекордну суму за останні роки! Держструктури вже витратили 115 млн. і планують розбазарити ще щонайменше 80 млн.
+ Ще 19,5 млн. на організацію урочистого концерту за участю Зеленського і його чиновників.
+ 15 млн на концерт "Ковчег"
+ 6,8 млн на вручення цяцьки Зеленського "Легенда"
+ 4,6 млн на комунікаційну кампанію для підняття прапорів в різних регіонах за участю Зеленського
+ 1 млн на відосик про це. В цілому на святкові ролики у Зеленського витратили вже мінімум 42 млн
Крім цього, Зеленський підписав закон на дозвіл закупівель в обхід відкритих тендерів на Велике крадівництво на 5,3 млрд грн під виглядом підготовки до святкування 30-ї річниці Незалежності.
У минулі роки на святкування Дня Незалежності витрачали суми в десятки разів менше. У 2020 році лише 4 млн грн, а в 2019 році - 10 млн. За Порошенка, коли була введена система Prozorro, до Дня Незалежності в 2016 р. витратили лише 870 тис. грн.
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21.08.2021 21:20 Відповісти
Уточните, это те самые апшоры на которые Порошенко прямо из бюджета деньги выводил? Шмигаль і прем'єр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон - Цензор.НЕТ 5974
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21.08.2021 23:11 Відповісти
запланирована ли встреча Гарибашвили с главой Исполнительного комитета реформ Саакашвили?

если нет, то шозанах
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21.08.2021 20:42 Відповісти
одного меня раздражают пузатые показушные военные 99 процентов колобков жирных-это позор-срывать погоны с них давно пора перед строем..
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21.08.2021 20:46 Відповісти
Мля, это ж официальный визит, какого фига этот лысый метросексуал в светлом пиджаке и в джинсах? Шмигаль і прем'єр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон - Цензор.НЕТ 6972
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21.08.2021 23:12 Відповісти
Траву покрасили?
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22.08.2021 06:26 Відповісти
 
 