Шмигаль і прем'єр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Яворівський полігон на Львівщині відвідали прем'єр-міністри України і Грузії Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Як сказано в повідомленні, Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.
"Яворівський полігон є одним із двох в Україні, де проводяться міжнародні військові навчання. Загалом у центрі за стандартами НАТО підготовлено близько 20 000 військовослужбовців. Це вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України", - підкреслив Шмигаль.
За інформацією Урядового порталу, глави урядів оглянули центр і процес планування бойових дій за стандартами НАТО, ознайомилися з навчально-матеріальною базою МЦМБ і сучасними зразками стрілецької зброї та озброєння.
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Зачем такое писать на "ЦН"? Пожалейте седалища местных аборигенов. Известно же всем, что всё просралия после отмены "второго пришествия о наимудрейшего". Даже Свинарчука и того уж закололи, хоть он и визжал на всё село. Но нашлись умельцы за поллитру "небрезгливых"..)))
Обов'язково весь рух у Львові зупиняти?
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+ Ще 19,5 млн. на організацію урочистого концерту за участю Зеленського і його чиновників.
+ 15 млн на концерт "Ковчег"
+ 6,8 млн на вручення цяцьки Зеленського "Легенда"
+ 4,6 млн на комунікаційну кампанію для підняття прапорів в різних регіонах за участю Зеленського
+ 1 млн на відосик про це. В цілому на святкові ролики у Зеленського витратили вже мінімум 42 млн
Крім цього, Зеленський підписав закон на дозвіл закупівель в обхід відкритих тендерів на Велике крадівництво на 5,3 млрд грн під виглядом підготовки до святкування 30-ї річниці Незалежності.
У минулі роки на святкування Дня Незалежності витрачали суми в десятки разів менше. У 2020 році лише 4 млн грн, а в 2019 році - 10 млн. За Порошенка, коли була введена система Prozorro, до Дня Незалежності в 2016 р. витратили лише 870 тис. грн.
если нет, то шозанах