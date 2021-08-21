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Варфоломій (209) Разумков Дмитро (1449)

Разумков провів зустріч із Варфоломієм. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

Голова українського парламенту подякував за принципову позицію щодо територіальної цілісності України та зауважив, що підтримка релігійних лідерів у цьому питанні є неоціненною.

"Ми продовжуємо боротися за повернення тимчасово окупованих територій нашої держави. І релігія є одним із тих базисів, навколо якого можна об'єднувати людей. Ми завжди сповідували політику об'єднання, віднайдення спільних точок дотику і не сприймаємо політику розколу. Сподіваюся, ваш візит активізує цей процес", - сказав Разумков.

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Він підкреслив, що Верховна Рада України завжди працювала на об'єднання українського суспільства, пошук компромісу та пошук миру. Голова українського парламенту висловив сподівання на підтримку Вселенського патріарха у питаннях захисту прав людей на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Окрім того, Разумков зауважив, що церкви та релігійні організації відіграють серйозну роль у підтриманні як людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, так і тих, хто несе службу на фронті. Голова Верховної Ради додав, що український парламент ухвалив у першому читанні Проєкт Закону "Про Службу військового капеланства" (реєстраційний номер 4626).

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Під час зустрічі сторони порушили також питання щодо захисту довкілля. "Сподіваюся на вашу підтримку у питанні охорони довкілля. Сьогодні українська влада починає приділяти більше уваги екології. На жаль, упродовж багатьох років незалежності цьому питанню не приділялося належної уваги", - зауважив Разумков.

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Разумков провів зустріч із Варфоломієм 01

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Разумков провів зустріч із Варфоломієм 02
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Топ коментарі
+14
Разумков и тут влез? Достойный наследник и продолжатель дела Литвина Разумков провел встречу с Варфоломеем - Цензор.НЕТ 954
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21.08.2021 19:15
+7
Разумков Гнида ПРегіональна , без сумніву , але зажимає ПРичандали Єрамаку з вовою- тому й добре )
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21.08.2021 19:20
+5
********* два дні у чотирьох свохї програмах кричала , шо то неправда, уХйло не ЛА-ЛА-ЛА - капелька до капельки ************** скульож крєпчаєт!
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21.08.2021 19:31
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Разумков и тут влез? Достойный наследник и продолжатель дела Литвина Разумков провел встречу с Варфоломеем - Цензор.НЕТ 954
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21.08.2021 19:15 Відповісти
Єрмакововщіна - режим такий новенький народився в Україні , таємногнидноПРокремліський
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21.08.2021 20:03 Відповісти
Ви це особисто знаєте, навіть проживаючи в АмерицІ? Одне слово - геній.
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21.08.2021 22:11 Відповісти
Членіна.
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21.08.2021 19:31 Відповісти
Задля миру в Україні і занепаду Імперії Зла, треба просити Вселенського Патріарха Статус Патріархії для ПЦУ, з виборами Патріарха всіма православними конфесіями в Україні в т.ч. з УПЦ МП...!
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21.08.2021 23:07 Відповісти
Разумков Гнида ПРегіональна , без сумніву , але зажимає ПРичандали Єрамаку з вовою- тому й добре )
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21.08.2021 19:20 Відповісти
Коли за кілька днів Президент України прибуде до США, перш за все він має зустрітися особисто з Вами та одержати Ваші цінні вказівки, як вести перемовини з Джозефом Бвйденом. Без Вас - аж ніяк.
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21.08.2021 22:17 Відповісти
Обсудили поправки к Закону Божьему. Сошлись на десяти.
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21.08.2021 19:22 Відповісти
А в яку церкву ходить Разумков, чи він відвідує сінагогу?
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21.08.2021 19:49 Відповісти
Звісно, відвідує. Кожен день. Бо у нас головна синагога - це будівля ВР. Вже 30 років. На жаль.
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21.08.2021 19:57 Відповісти
пусть и разумков тот ещё гнида, но то как подгорает пердаки мацковским ***********, таки хочеться сказать - а давай встретьтесь ещё раз, но пажрной службе подготовиться.
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21.08.2021 19:24 Відповісти
Зря Варфоломей провёл встречу с адептом секты рпц-фсб.
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21.08.2021 19:28 Відповісти
********* два дні у чотирьох свохї програмах кричала , шо то неправда, уХйло не ЛА-ЛА-ЛА - капелька до капельки ************** скульож крєпчаєт!
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21.08.2021 19:31 Відповісти
Від критики й підйобок у бік томосу та релігії загалом - до зустрічі з Варфоломієм і супутніх явищ минуло якихось 2 роки.
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21.08.2021 19:37 Відповісти
Мне очень жаль Варфоломея, ведь ему на протяжении дня пришлось два раза встречаться с клоунами. а это уже перебор!!!!!
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21.08.2021 19:38 Відповісти
Разумков, схожий на іграшкового пупса, примітивний та бездарний протеже Тігіпко. Саме Тігіпко, навчений гірким досвідом, встромив це посміховисько у владу для захисту своїх бізнес інтересів в Україні. Навіть ютюб канал йому створили "Корупція інфо"... Спробуйте проаналізувати через призму біхнес інтересів Тігіпко діяльність Разумкова і буде Вам ... "прозріння"... Разумков провів зустріч із Варфоломієм - Цензор.НЕТ 6024
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21.08.2021 19:47 Відповісти
.Под Радой сборище противников визита Варфоломея..Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят ,
. А они митинги 0бижэные устраиваю. .
. . Так жэ как и защитники ЫЗЫКА.. ... . .Да и думаю с одного центра КУРРИРУЕТЬСЯ ! . ...??....
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21.08.2021 19:57 Відповісти
so this boy looking like a girl, this guy dressed in black, whatever, you guys my homes know better
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21.08.2021 20:21 Відповісти
Терпеть не могу эту лису-рыга!
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21.08.2021 23:06 Відповісти
А чего этот комсомольчик с мальдивским загаром так ноги расставил на первой фотке? Разумков провів зустріч із Варфоломієм - Цензор.НЕТ 6407
Обычно так делают все, кто с ****** встречается, чтобы уменьшить свой рост по сравнению с кремлевским гномом! Разумков провів зустріч із Варфоломієм - Цензор.НЕТ 8633 Похоже что разумков тоже тренинги в кремльбле проходил и у ***** ярлык на спикера получал Разумков провів зустріч із Варфоломієм - Цензор.НЕТ 2477
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21.08.2021 23:06 Відповісти
 
 