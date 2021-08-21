Разумков провів зустріч із Варфоломієм. ФОТО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

Голова українського парламенту подякував за принципову позицію щодо територіальної цілісності України та зауважив, що підтримка релігійних лідерів у цьому питанні є неоціненною.

"Ми продовжуємо боротися за повернення тимчасово окупованих територій нашої держави. І релігія є одним із тих базисів, навколо якого можна об'єднувати людей. Ми завжди сповідували політику об'єднання, віднайдення спільних точок дотику і не сприймаємо політику розколу. Сподіваюся, ваш візит активізує цей процес", - сказав Разумков.

Дивіться також: Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України. ФОТО

Він підкреслив, що Верховна Рада України завжди працювала на об'єднання українського суспільства, пошук компромісу та пошук миру. Голова українського парламенту висловив сподівання на підтримку Вселенського патріарха у питаннях захисту прав людей на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Окрім того, Разумков зауважив, що церкви та релігійні організації відіграють серйозну роль у підтриманні як людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, так і тих, хто несе службу на фронті. Голова Верховної Ради додав, що український парламент ухвалив у першому читанні Проєкт Закону "Про Службу військового капеланства" (реєстраційний номер 4626).

Дивіться також: Зеленський провів зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм. ФОТО

Під час зустрічі сторони порушили також питання щодо захисту довкілля. "Сподіваюся на вашу підтримку у питанні охорони довкілля. Сьогодні українська влада починає приділяти більше уваги екології. На жаль, упродовж багатьох років незалежності цьому питанню не приділялося належної уваги", - зауважив Разумков.

Дивіться також: Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивіться також: Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва. ФОТОрепортаж