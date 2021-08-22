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Репетиція параду в Києві 21 серпня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Увечері в суботу, 21 серпня, в центрі Києва відбулася репетиція параду до Дня Незалежності.
Репетиція параду в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+33 Ziu Zou
показати весь коментар22.08.2021 13:15
+30 Valery Greff
показати весь коментар22.08.2021 13:25
+28 я гражданин Украины
показати весь коментар22.08.2021 13:16
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А то самолёты опять будут лететь.
Чи це вже Зеля за кошти кварталу закупив??..
На вашому місці, Кияни, я б хвилювався... Бачу на фото літаки -- а він обіцяв, що як літаки літять, то буде всіх бамбіть!
Чи може то він в переносному сенсі...