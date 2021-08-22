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Фото Політика України
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День Незалежності (423) Київ (8274) парад (242)

Репетиція параду в Києві 21 серпня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Увечері в суботу, 21 серпня, в центрі Києва відбулася репетиція параду до Дня Незалежності.

Репетиція параду в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Репетиція параду в Києві 21 серпня 01
Репетиція параду в Києві 21 серпня 02
Репетиція параду в Києві 21 серпня 03
Репетиція параду в Києві 21 серпня 04
Репетиція параду в Києві 21 серпня 05
Репетиція параду в Києві 21 серпня 06
Репетиція параду в Києві 21 серпня 07
Репетиція параду в Києві 21 серпня 08
Репетиція параду в Києві 21 серпня 09
Репетиція параду в Києві 21 серпня 10
Репетиція параду в Києві 21 серпня 11
Репетиція параду в Києві 21 серпня 12
Репетиція параду в Києві 21 серпня 13
Репетиція параду в Києві 21 серпня 14
Репетиція параду в Києві 21 серпня 15
Репетиція параду в Києві 21 серпня 16
Репетиція параду в Києві 21 серпня 17
Репетиція параду в Києві 21 серпня 18
Репетиція параду в Києві 21 серпня 19
Репетиція параду в Києві 21 серпня 20
Репетиція параду в Києві 21 серпня 21
Репетиція параду в Києві 21 серпня 22
Репетиція параду в Києві 21 серпня 23
Репетиція параду в Києві 21 серпня 24
Репетиція параду в Києві 21 серпня 25
Репетиція параду в Києві 21 серпня 26
Репетиція параду в Києві 21 серпня 27
Репетиція параду в Києві 21 серпня 28
Репетиція параду в Києві 21 серпня 29
Репетиція параду в Києві 21 серпня 30
Репетиція параду в Києві 21 серпня 31
Репетиція параду в Києві 21 серпня 32
Репетиція параду в Києві 21 серпня 33
Репетиція параду в Києві 21 серпня 34
Репетиція параду в Києві 21 серпня 35
Репетиція параду в Києві 21 серпня 36
Репетиція параду в Києві 21 серпня 37
Репетиція параду в Києві 21 серпня 38
Репетиція параду в Києві 21 серпня 39
Репетиція параду в Києві 21 серпня 40
Репетиція параду в Києві 21 серпня 41
Репетиція параду в Києві 21 серпня 42

Також читайте: У неділю в центрі Києва відбудеться фінальна репетиція військового параду: рух транспорту буде обмежено, - КМДА

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Топ коментарі
+33
Яке чудове, величне свято наближається. Слава Україні!!!!!!!!!!!
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22.08.2021 13:15
+30
На парадi на День Незалежностi шостий президент буде демонструвати здобутки п'ятого. Репетиция парада в Киеве 21 августа - Цензор.НЕТ 5959
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22.08.2021 13:25
+28
Україна Форевер...- кацапи , здохніть....
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22.08.2021 13:16
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Яке чудове, величне свято наближається. Слава Україні!!!!!!!!!!!
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22.08.2021 13:15 Відповісти
Героям слава!
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22.08.2021 15:53 Відповісти
Україна Форевер...- кацапи , здохніть....
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22.08.2021 13:16 Відповісти
А в 14, кроме муляжей ничего не было. Спасибо Порошенко, волонтерам и всем, кто ему тогда поверил.На фоне всего этого будет гордо выступать наш уклонист - Главнокомандующий.
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22.08.2021 13:29 Відповісти
Репетиции парада такие же популярные , как и сам парад - уже по всем новостям и соцсетям.☺️
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22.08.2021 13:18 Відповісти
Слава героям і ЗСУ!
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22.08.2021 13:18 Відповісти
наша гордость
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22.08.2021 13:22 Відповісти
ЗЕчмо казало що це дуже пафосно.
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22.08.2021 13:22 Відповісти
бо не мало Гордості за Армію і не бажало пишатися досягненнями в цій сфері саме Порошенко (якому дісталося голе-босе військо з одним "ріжком" на двох)...
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22.08.2021 13:55 Відповісти
Я ще пам*ятаю, скільки скиглили з 2014 по 2018 про =поцарапаний асфальт=.
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23.08.2021 07:23 Відповісти
На парадi на День Незалежностi шостий президент буде демонструвати здобутки п'ятого. Репетиция парада в Киеве 21 августа - Цензор.НЕТ 5959
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22.08.2021 13:25 Відповісти
Де є позитив, воно впереди планетьі всей.
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22.08.2021 13:45 Відповісти
...и замазывает его негативом. Ну не кацап?
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22.08.2021 13:45 Відповісти
Просто великолепно. Слава Україні !!!
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22.08.2021 13:28 Відповісти
Героям Слава!
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22.08.2021 18:24 Відповісти
Репетиція параду в Києві 21 серпня - Цензор.НЕТ 4376

...
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22.08.2021 14:01 Відповісти
Репетиція параду в Києві 21 серпня - Цензор.НЕТ 916
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22.08.2021 18:25 Відповісти
Репетиція параду в Києві 21 серпня - Цензор.НЕТ 76
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22.08.2021 14:39 Відповісти
Виглядає досить переконливо ! Та, начебто, вже відмовились від чорних совдеповських номерних знаків для військової техніки ? Чи ні?
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22.08.2021 16:06 Відповісти
За два года правления тупорылого квартального черта, макеты гром2 и нептун - так и остались макетами.
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22.08.2021 16:28 Відповісти
Смотреть, - не насмотреться! Это не "инсталляция" совка.
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22.08.2021 17:50 Відповісти
зеля отказался от зайчиков в пользу военного парада, это уже хорошо
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22.08.2021 19:10 Відповісти
А ствольну коробку все таке опечатили синіми наклейками, ссать, "ачко_нє_желєзноє" в ЗЕекодла
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22.08.2021 19:26 Відповісти
Пятиконечную звезду на Крещатике уже снесли ?
А то самолёты опять будут лететь.
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22.08.2021 22:28 Відповісти
Це все те, на чому Порох Нажився??...
Чи це вже Зеля за кошти кварталу закупив??..

На вашому місці, Кияни, я б хвилювався... Бачу на фото літаки -- а він обіцяв, що як літаки літять, то буде всіх бамбіть!
Чи може то він в переносному сенсі...
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22.08.2021 22:52 Відповісти
 
 