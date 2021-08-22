Репетиція параду в Києві 21 серпня. ФОТОрепортаж

Увечері в суботу, 21 серпня, в центрі Києва відбулася репетиція параду до Дня Незалежності.

Репетиція параду в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.





















































































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