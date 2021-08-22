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Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У неділю, 22 серпня, тіло героя російсько-грузинської війни Леоніда Ткачука перепоховали у Львові на Личаківському кладовищі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Заупокійне богослужіння відбулося в гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла у Львові. Перепоховання останків воїна звершили на Личаківському кладовищі (поле №76).
Зазначимо, на початку вересня 2019 року представники Червоного Хреста України та Грузії повідомили, що знайшли в Сухумі поховання Леоніда Ігоровича Ткачука, який був бійцем добровольчого корпусу УНСО "Арго" і загинув у липні 1993 року в бою біля с. Шрома в Абхазії.
14 серпня 2021 року останки Леоніда Ткачука (позивний Цвях) повернулися до Києва.
Топ коментарі
+32 Чайка Київ
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+29 Ksenia VB
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+25 Вася Шевченко f77d76ba
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Це був би смертельний удар по Московщині, якщо б Україна знову стала незалежною. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть у московському ярмі".
З листа французького посольства до свого Міністра закордонних, справ від 24.07.1795
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