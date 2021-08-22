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Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У неділю, 22 серпня, тіло героя російсько-грузинської війни Леоніда Ткачука перепоховали у Львові на Личаківському кладовищі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Заупокійне богослужіння відбулося в гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла у Львові. Перепоховання останків воїна звершили на Личаківському кладовищі (поле №76).

Зазначимо, на початку вересня 2019 року представники Червоного Хреста України та Грузії повідомили, що знайшли в Сухумі поховання Леоніда Ігоровича Ткачука, який був бійцем добровольчого корпусу УНСО "Арго" і загинув у липні 1993 року в бою біля с. Шрома в Абхазії.

14 серпня 2021 року останки Леоніда Ткачука (позивний Цвях) повернулися до Києва.

Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 01
Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 02
Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 03
Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 04
Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 05
Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 06

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Топ коментарі
+32
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Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 2183
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22.08.2021 18:49
+29
Вічна слава людині, яка відчувала брудні плани роіськи за кілька років.
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22.08.2021 18:58
+25
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 7715

.
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22.08.2021 18:55
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 2183
показати весь коментар
22.08.2021 18:49 Відповісти
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 7715

.
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22.08.2021 18:55 Відповісти
Вічна слава людині, яка відчувала брудні плани роіськи за кілька років.
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22.08.2021 18:58 Відповісти
Пусть покоится с миром………
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22.08.2021 18:58 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 1866
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22.08.2021 19:04 Відповісти
З поверненням додому Брате(
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22.08.2021 19:14 Відповісти
"Поборюючи Московщину, треба обов'язково враховувати силу України. Колись незалежна, вона не забула ще? чим вона була. Незважаючи на деспотію Московщини, яка душить все українське, ця козацька нація є і далі вільнолюбна.
Це був би смертельний удар по Московщині, якщо б Україна знову стала незалежною. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть у московському ярмі".
З листа французького посольства до свого Міністра закордонних, справ від 24.07.1795
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22.08.2021 20:52 Відповісти
Слава герою. Покойся с миром.
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22.08.2021 21:10 Відповісти
Дома..
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22.08.2021 21:50 Відповісти
Жаль, що не поставили фото полеглого.
Це - потрібно і важливо.

Спочивай у рідній землі.
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22.08.2021 23:56 Відповісти
Сумно, що про наших героїв полеглих в бою з одвічним ворогом Москвою, ми дізнаємося так пізно. Сумно, що патріот загинув у бою, а шваль типу Ківи, смердить на цій землі
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23.08.2021 04:59 Відповісти
 
 