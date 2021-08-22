Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові. ФОТОрепортаж

У неділю, 22 серпня, тіло героя російсько-грузинської війни Леоніда Ткачука перепоховали у Львові на Личаківському кладовищі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Заупокійне богослужіння відбулося в гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла у Львові. Перепоховання останків воїна звершили на Личаківському кладовищі (поле №76).

Зазначимо, на початку вересня 2019 року представники Червоного Хреста України та Грузії повідомили, що знайшли в Сухумі поховання Леоніда Ігоровича Ткачука, який був бійцем добровольчого корпусу УНСО "Арго" і загинув у липні 1993 року в бою біля с. Шрома в Абхазії.

14 серпня 2021 року останки Леоніда Ткачука (позивний Цвях) повернулися до Києва.











