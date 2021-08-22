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Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

22 серпня в селі Сороки-Львівські Львівської області відбулося прощання із Василем Степановичем Островським, 1980 року народження, старшим солдатом, командиром мотопіхотного відділення 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 серпня вранці в районі села Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області унаслідок смертельного кульового поранення, заподіяного російським снайпером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Мурованської територіальної громади.

"Сьогодні, 22 серпня, Мурованська громада провела в останню путь полеглого на сході захисника України - Василя Островського.

Співчуття родині героя висловили голова Мурованської громади Богдан Свистун та начальник штабу, заступник командувача військами оперативного командування "Захід", полковник Володимир Горбатюк, який також вручив рідним Василя Грамоту пошани та відзнаку від командування.

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Поховали Василя Островського з військовими почестями на цвинтарі села Сороки-Львівські.

Символічним є те, що поховання воїна відбулося напередодні 30 річниці Незалежності України, що ще раз нагадує всім нам, яку надвисоку ціну ми платимо за нашу незалежність. Війна забирає у нас найдорожче, життя найкращих синів і дочок.

Спи спокійно герою, твій подвиг назавжди в нашій пам'яті. Спасибі тобі за мир, за спокій, за можливість вільно творити своє майбутнє... Вічна і світла і пам'ять Василю Островському! Слава Україні!" - наголошується в повідомленні.

У героя залишилися батьки і син.

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Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині 01
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині 02
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині 03
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині 04
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині 05
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині 06
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині 07
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині 08

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Топ коментарі
+20
Схиляю голову…….
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22.08.2021 21:47
+18
Покойся с миром, Брат!
Мы отомстим.
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22.08.2021 21:43
+16
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине - Цензор.НЕТ 2546
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22.08.2021 22:12
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Покойся с миром, Брат!
Мы отомстим.
показати весь коментар
22.08.2021 21:43 Відповісти
Схиляю голову…….
показати весь коментар
22.08.2021 21:47 Відповісти
Спочивай з миром, Василь. Земля пухом, брате.
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22.08.2021 21:50 Відповісти
Больно, это же лучшие из нас...
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22.08.2021 21:55 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине - Цензор.НЕТ 2546
показати весь коментар
22.08.2021 22:12 Відповісти
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині - Цензор.НЕТ 4733

..
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22.08.2021 22:37 Відповісти
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині - Цензор.НЕТ 7262/
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22.08.2021 23:08 Відповісти
Земля пухом Василькові Островському ( Каменіровому ) та ВІЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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23.08.2021 00:05 Відповісти
Добрий день. А чому "Каменірвому"?
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23.08.2021 10:15 Відповісти
Тому що про них так кажуть в Сороках. Про покійного казали - Василько Каменірів. Земля йому пухом
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23.08.2021 13:05 Відповісти
Чи можете Ви зв'язатися зі мною на ФБ?

https://www.facebook.com/gilead.kroaton/
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23.08.2021 14:37 Відповісти
Я там практично не буваю Хоча проф маю - Ігор Западенець
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23.08.2021 20:46 Відповісти
Спи спокійно,друже!
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23.08.2021 00:44 Відповісти
Спочивай з миром, синку...
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині - Цензор.НЕТ 219
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23.08.2021 08:47 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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23.08.2021 11:00 Відповісти
 
 