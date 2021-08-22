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Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі в саміті Кримської платформи та заходах із нагоди 30-ї річниці проголошення Незалежності України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в твітері віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина.
Вона зазначила: "Рада вітати в Україні президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях із нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Кримській платформі".
Топ коментарі
+6 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар22.08.2021 23:46
+4 Mora Zfayfer
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+3 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар23.08.2021 00:33
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только самолет зря гоняли, керосин палили
високе представництво- Голова вищого полiтичного органу Европейського союзу.
якщо зкорумпованi кремляддю та гебнею старi повii в Нiмеччинi будуть вiдсунутi вiд влади буде ще краще...