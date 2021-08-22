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Фото Політика України
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Шарль Мішель (105) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (98) Кримська платформа (258)

Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі в саміті Кримської платформи та заходах із нагоди 30-ї річниці проголошення Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в твітері віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина.

Вона зазначила: "Рада вітати в Україні президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях із нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Кримській платформі".

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Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності 01

Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності 02

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Топ коментарі
+6
Бля я один чувака спутал со Шмыгалем?
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22.08.2021 23:46
+4
це дуже добрий знак.
високе представництво- Голова вищого полiтичного органу Европейського союзу.

якщо зкорумпованi кремляддю та гебнею старi повii в Нiмеччинi будуть вiдсунутi вiд влади буде ще краще...
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23.08.2021 00:47
+3
Да, прям брат близнец Шмыгаля)
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23.08.2021 00:33
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*** я один чувака спутал со Шмыгалем?
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22.08.2021 23:46 Відповісти
я вот тоже думаю: Мишель такой же шмыгаль как Шмыгаль или только так выглядит Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності - Цензор.НЕТ 4168
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23.08.2021 01:26 Відповісти
Хорошо. Это высокий гость и участник платформы.
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22.08.2021 23:54 Відповісти
его прекрасно мог бы сыграть Шмыгаль Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності - Цензор.НЕТ 7946
только самолет зря гоняли, керосин палили
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23.08.2021 01:27 Відповісти
"Болливар невынесет двоих!." сказал Мишель...
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23.08.2021 00:25 Відповісти
чи то шмигаль був..Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності - Цензор.НЕТ 6647
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23.08.2021 00:34 Відповісти
Да, прям брат близнец Шмыгаля)
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23.08.2021 00:33 Відповісти
це дуже добрий знак.
високе представництво- Голова вищого полiтичного органу Европейського союзу.

якщо зкорумпованi кремляддю та гебнею старi повii в Нiмеччинi будуть вiдсунутi вiд влади буде ще краще...
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23.08.2021 00:47 Відповісти
Лєнка і Шмигаль - нє настоящіє!
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23.08.2021 06:48 Відповісти
ну почему шмыгаль не встречал мишеля? вот бы все иностранные сми уху ели
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23.08.2021 12:46 Відповісти
Ковер зачетен.
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23.08.2021 17:14 Відповісти
 
 