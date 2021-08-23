Двоє чоловіків влаштували стрілянину в цирку у Василькові на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

22 серпня в місті Васильків Київської області сталася стрілянина між охочими подивитися циркову виставу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція регіону.

"Між двома чоловіками виникла сварка через нестачу посадочних місць під час вистави пересувного цирку. В результаті конфлікту один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та почав стріляти в іншого, який своєю чергою взяв з автівки пістолет ПМР іпочав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У поліції зазначили, що обом фігурантам справи можуть повідомити про підозру.

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