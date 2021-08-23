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стрілянина (1677) цирк (25) Васильків (71)

Двоє чоловіків влаштували стрілянину в цирку у Василькові на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

22 серпня в місті Васильків Київської області сталася стрілянина між охочими подивитися циркову виставу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція регіону.

"Між двома чоловіками виникла сварка через нестачу посадочних місць під час вистави пересувного цирку. В результаті конфлікту один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та почав стріляти в іншого, який своєю чергою взяв з автівки пістолет ПМР іпочав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У поліції зазначили, що обом фігурантам справи можуть повідомити про підозру.

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Двоє чоловіків влаштували стрілянину в цирку у Василькові на Київщині, - Нацполіція 01
Двоє чоловіків влаштували стрілянину в цирку у Василькові на Київщині, - Нацполіція 02
Двоє чоловіків влаштували стрілянину в цирку у Василькові на Київщині, - Нацполіція 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
якісь дурні - сядьте на лавочці і дивіться цирк "Україна Лоха"
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23.08.2021 01:35
+16
щас набегут эксперты рассказывать, что будь у нас огнестрел, то они бы не стреляли. Мол дай обезьяне гранату, так она сразу либеральные идеи Дидро и Вольтера оценит.
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23.08.2021 04:10
+12
Так на клоунов посмотреть хотят, шо аж стреляются) не проще включить телик и хлебнуть ушат говна?))Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9476
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23.08.2021 02:20
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якісь дурні - сядьте на лавочці і дивіться цирк "Україна Лоха"
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23.08.2021 01:35 Відповісти
Небось мечтают в цирке вьіступать...
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23.08.2021 02:16 Відповісти
Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1155
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23.08.2021 06:19 Відповісти
МАло їм цирку довкола! Суцільне шапіто шоу вже понад 2 роки!
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23.08.2021 06:56 Відповісти
Они по всей видимости когда увидели слонов подумали что это сафари!!!!!!
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23.08.2021 01:40 Відповісти
капец цирк...
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23.08.2021 01:48 Відповісти
Дикі люди.
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23.08.2021 01:49 Відповісти
за місце у "верховному цирку" стрілятись, ще б зрозумів, але в дитячому...
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23.08.2021 02:04 Відповісти
Який цирк - другий опонент норм зробив, якби в нього не було пістолета, то так це все й залишилось би.
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23.08.2021 02:04 Відповісти
кловун Шмаркля на арені був?
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23.08.2021 02:08 Відповісти
Так на клоунов посмотреть хотят, шо аж стреляются) не проще включить телик и хлебнуть ушат говна?))Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9476
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23.08.2021 02:20 Відповісти
Реальный цирк.
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23.08.2021 02:29 Відповісти
С легальным огнестрелом скрытого ношения был бы, как минимум, один труп, а не синяки.
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23.08.2021 02:40 Відповісти
и что? Это дурачье, размахивающее стволами, рано или поздно свое найдет
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23.08.2021 05:01 Відповісти
А какое мне дело до трупов - главное что я смогу себя защитить при случае. Своя рубашка ближе к телу.
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23.08.2021 07:28 Відповісти
А в цих двох дебілів "зброя" була легальною?
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23.08.2021 08:55 Відповісти
С легальным огнестрелом был бы труп и заключенный лет на 15. Страна вздохнула бы свободнее освободившись от двух дебилов!
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23.08.2021 08:57 Відповісти
100 %
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23.08.2021 09:15 Відповісти
У всіх бажаючих вже є або резіна, або стартові перероблені, або від мвс. Головне щоб у решти українців (законослухняних) не було легального КС.
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23.08.2021 09:50 Відповісти
с легальным стволом (с реальной базой, реальным медосмотром, справок о судимостях) этой ситуации просто бы не было..
а так - два зебила в цирке увидели то, за чем пришли: обезьян с гранатой и клоунов..
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23.08.2021 10:49 Відповісти
щас набегут эксперты рассказывать, что будь у нас огнестрел, то они бы не стреляли. Мол дай обезьяне гранату, так она сразу либеральные идеи Дидро и Вольтера оценит.
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23.08.2021 04:10 Відповісти
конечно не стреляли бы. но - потом. возможно даже только один. а так - два живых дебила готовы к новым приключениям. может они еще и автолюбители, там разрешений тоже не требуется много если бабло есть.
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23.08.2021 05:06 Відповісти
зараз понабігають мусорські експерти, розповідати що то були типові представники атєчєствєннай мєнтальнасті, а не два "журналісти" чи двоє "дружинніків".
Резиностріли які мусора роздають за 200-600 баксів дедалі частіше фігурують в новинах, але чомусь справді легально отримані стволи значно рідше мєлькають в такого роду новинах.

Вірогідно певна частина наших співгромадян і справді є брудними обізянами - такими собі недоумками та імбіцилами, які навіть за свої дії не хочуть відповідати. Тому обізяни дивляться на де-факто "чорні" стволи - адже гумостріли як раз таки в 99% є фактом корупції - і кажуть "а нам нє нада аружіє - у нас мєнтальнасть такая дурная", і таким чином абізяни думають що життя стане простішим, але такі новини як ця доказують зворотнє.

Наприклад молдавани можуть собі придбати пістоль і не мають з цим ніяких проблем - виходить що наші відчизняні абізяни, по факту набагато гірші, тупіші та недоумкуватіші, ніж ті самі молдавани про яких ще з союзу і по недавні роки складали образливі анекдоти, через їх буцімто недоумкуватість.

Тобто у нас, де будували і трошки підбудовують зараз техніку для космосу, де запустили першу в ссср ЕОМ, де хіпстєри айтішнічки працюють на топових замовників зі всього світу за скажені бабки, де "мудрий нарід", заводи-пароходи, стугни-корсарси, КБ "Луч", КБ ім Малишева і проча ******* - тут з ваших слів усі ідіоти, а от в Молдові уберменші які за рівнем розвитку на декілька голів вище.

Цікаво, а як ви так живете що вважаєте себе абізяною, чи навпаки вважаєте себе цяцею, а всіх довкола абізянами?
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23.08.2021 12:19 Відповісти
доречі, саме такі, як ви, і побігли в Донбасі кричати "расія". Це ті ж самі, мабуть, які техніку для космосу будували. Бажаю вам опинитись десь в прекрасній народній республіці-там нема проблем із зброєю. І взагалі криміналу нема. Комунізм.
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24.08.2021 02:24 Відповісти
Тобто, на вашу думку, бажання мати засоби для самозахисту = сепаратизм. Тобто беззбройна овечка - шлях до незалежності?)
Второпали що написали?
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25.08.2021 12:37 Відповісти
найкраща зброя-голова на плечах. Якщо вона є, то вона завжди захистить. А якщо немає, то кого тут звинувачувати? он в днр теж вважали, що побудують заможну республіку без олігархів, та он що вийшло. Буде те саме - анархія, кожен день купа нових трупів через алко стрілянину. А Путіну тільки цього і дай-буде по Європі розповідати, що Україна-це Африка.
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26.08.2021 15:13 Відповісти
проведіть з кумом дослід - нехай ваш кум почне гатити по вам з 9х21 чи .12/22/.300 рем, а ви по ньому розумом - нехай переможець нам сюди відпише
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27.08.2021 14:34 Відповісти
не буду в цьому брати участь-в мене голова на плечах. А ви можете із якимось бандитом провести дуель клінт іствудську. Відпишете потім.
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29.08.2021 22:01 Відповісти
Если страной рулит клоун, то страна превращается в Шапито. Самое интересное что дуралей устроили дуэль в цирке. Символично Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1653
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23.08.2021 04:59 Відповісти
Дурниці , можна подумати коли клоун піде то ніхто ніде не буде стріляти і взагалі жодних конфліктів не буде
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23.08.2021 07:36 Відповісти
При чем тут это? Главное - два здоровых лба устроили стрельбу из травматов в ЦИРКЕ. А в Раде обсуждают можно ли украинцам пистоли. Зато депутатам, даже конченным идиотам из С, можно по Закону
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23.08.2021 07:43 Відповісти
Але слава богу хоча б не боьовими !
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23.08.2021 07:58 Відповісти
"В полиции отметили, что обоим фигурантам дела могут сообщить о подозрении."
А что, могут и НЕ сообщить? Это как? Закон как дышло? Не для всех и не всегда? Миленько.
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23.08.2021 05:40 Відповісти
Среди какой дичи приходится жить. Если не псих,так идиот. Цирк они пришли посмотреть..Тьфу,дегенераты.
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23.08.2021 05:53 Відповісти
Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1605
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23.08.2021 05:58 Відповісти
Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7465
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23.08.2021 06:18 Відповісти
Статья про двух свободных людей ? )))
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23.08.2021 07:02 Відповісти
нее.. рабов!, свободными они станут, когда огнестрел в кармане будет!)
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23.08.2021 09:43 Відповісти
Нашему народу нельзя давать в руки оружие,недоросли до цивилизованного уровня,дкари.
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23.08.2021 09:43 Відповісти
так вот и надо народом заниматься, а то так из пещер никогда не вылезут
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23.08.2021 10:01 Відповісти
проклятие сатирика: сама ситуация смешней любой шутки о ней.
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23.08.2021 06:20 Відповісти
Как дети в песочнице.
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23.08.2021 06:40 Відповісти
надо писать-два дебила...
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23.08.2021 06:47 Відповісти
скорее всего дебил там был один, который возню эту начал, а второй защищался
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23.08.2021 10:02 Відповісти
А мы удивляемся результатами выборов в 2019 году, в цирке живём и клоунов избираем.
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23.08.2021 07:20 Відповісти
Мы вам покажем представленье
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23.08.2021 07:40 Відповісти
Это. Были. Аниматоры.
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23.08.2021 08:05 Відповісти
Представление еще не началось, а два клоуна начали показывать свой номер...
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23.08.2021 08:08 Відповісти
Хорошее видимо представление, раз надо со стрельбой прорываться. Буратино было проще, азбуку продал и всего делов.
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23.08.2021 08:12 Відповісти
Видно ,местные клоуны.
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23.08.2021 08:24 Відповісти
Жаль, что оба дебила остались жива - так бы был естественный отбор в действии!
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23.08.2021 08:58 Відповісти
Блин, а почему еще молдаване друг друга не перестреляли с (внимание) 1998 года, когда они себе позволили носить короткоствольное оружие?
Б****, страна козаков с рогатками и столовыми ножами вместо шабель.
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23.08.2021 09:00 Відповісти
видать потомки казаков уже настоящего оружия не достойны
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23.08.2021 10:05 Відповісти
Потомки козаків програли потомкам шинкарів! А тим спокійніше, коли публіка без шабельок!
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23.08.2021 10:08 Відповісти
от не надо, представители и тех и других периодически становятся "лидерами думок" но шабельки электорату все они давать сцатся
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23.08.2021 10:12 Відповісти
Прозьба не путать потомственных кондытерив КПСС и громадян, способных кыдать коктейли молотова в янычар!
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23.08.2021 10:16 Відповісти
ну мудрый нарид не любит тех, кто отстаивает интересы нации, сказывается геноцид старшего братика
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23.08.2021 10:23 Відповісти
Верняк
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23.08.2021 20:49 Відповісти
рогатки були десь на початку 20 сторіччя.
Зараз будуть дивитися десанто-гопак поки їх будуть страпонити як в переносному, так і в прямому сенсі.
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23.08.2021 12:23 Відповісти
Депутат и журналист делили место пропустившего цирк судьи. С тем бы никто не спорил - у него резиновые пули из свинца!
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23.08.2021 09:03 Відповісти
попробуем почитать между строк )))
два идиота ведь навряд ли сами пошли в цирк ...да? значит где-то рядом были их дети-жены...да? ...и вокруг тоже были чьи-то дети-жены (массовка короче)))...да?
какого лешего брать с собой оружие на детское представление?..да?
такие крутые...и в цирке ))) ой ***.... это уже не цирк...а дурдом...
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23.08.2021 09:18 Відповісти
Ну так короткоствол для того і призначений, щоб його носити. В цирк, в оперу, в наливайку остограмитися.
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23.08.2021 10:44 Відповісти
я зрозумів Ваш сарказм)))
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23.08.2021 10:55 Відповісти
оружие они возили в машине... или носили с собой. а вот степень необходимой защиты - за это им бы обоим по 5 лет впаять... хотя тому, что отстреливался, условно дать
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23.08.2021 16:20 Відповісти
Менты? Или журналисты?
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23.08.2021 09:30 Відповісти
бычье с липовыми корками....
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23.08.2021 09:44 Відповісти
видимо, выступал 95 квартал Двоє чоловіків влаштували стрілянину в цирку у Василькові на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9797
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23.08.2021 09:49 Відповісти
Хто в Україні живе , той в цирку не сміється!
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23.08.2021 09:55 Відповісти
Ковбои с Дикого Запада))
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23.08.2021 10:07 Відповісти
довбо*** с дикого Василькова
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23.08.2021 10:56 Відповісти
Позитивная новость, это вам не бескультурные разборки в генделике. Встречаются как-то в очереди за билетами в цирк два не раба...
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23.08.2021 11:09 Відповісти
Самоочищение природы в действии.
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23.08.2021 11:29 Відповісти
Ну й куди нашому народові надавати право на вільне володіння зброєю?Перестріляють один одного,хто за образи,хто по п'янці,хто й просто за те що косо глянув...
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23.08.2021 15:50 Відповісти
Та ладно б одне одного, придурки відсіялися б, але ж куля не завжди летить саме туди, куди її п'яна рука направила...
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23.08.2021 16:31 Відповісти
А шо, ОПа и ВР переехали в Васильков? Не знал...
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23.08.2021 16:32 Відповісти
быдловатые хохлы ( не украинцы) вышли в люди)))
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23.08.2021 20:00 Відповісти
 
 