Двоє чоловіків влаштували стрілянину в цирку у Василькові на Київщині, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
22 серпня в місті Васильків Київської області сталася стрілянина між охочими подивитися циркову виставу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція регіону.
"Між двома чоловіками виникла сварка через нестачу посадочних місць під час вистави пересувного цирку. В результаті конфлікту один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та почав стріляти в іншого, який своєю чергою взяв з автівки пістолет ПМР іпочав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно", - йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
У поліції зазначили, що обом фігурантам справи можуть повідомити про підозру.
Топ коментарі
+23 Алекс Мышкевич
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+16 Tiranozavr Rex
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+12 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар23.08.2021 02:20
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Будь ласка, зачекайте...
а так - два зебила в цирке увидели то, за чем пришли: обезьян с гранатой и клоунов..
Резиностріли які мусора роздають за 200-600 баксів дедалі частіше фігурують в новинах, але чомусь справді легально отримані стволи значно рідше мєлькають в такого роду новинах.
Вірогідно певна частина наших співгромадян і справді є брудними обізянами - такими собі недоумками та імбіцилами, які навіть за свої дії не хочуть відповідати. Тому обізяни дивляться на де-факто "чорні" стволи - адже гумостріли як раз таки в 99% є фактом корупції - і кажуть "а нам нє нада аружіє - у нас мєнтальнасть такая дурная", і таким чином абізяни думають що життя стане простішим, але такі новини як ця доказують зворотнє.
Наприклад молдавани можуть собі придбати пістоль і не мають з цим ніяких проблем - виходить що наші відчизняні абізяни, по факту набагато гірші, тупіші та недоумкуватіші, ніж ті самі молдавани про яких ще з союзу і по недавні роки складали образливі анекдоти, через їх буцімто недоумкуватість.
Тобто у нас, де будували і трошки підбудовують зараз техніку для космосу, де запустили першу в ссср ЕОМ, де хіпстєри айтішнічки працюють на топових замовників зі всього світу за скажені бабки, де "мудрий нарід", заводи-пароходи, стугни-корсарси, КБ "Луч", КБ ім Малишева і проча ******* - тут з ваших слів усі ідіоти, а от в Молдові уберменші які за рівнем розвитку на декілька голів вище.
Цікаво, а як ви так живете що вважаєте себе абізяною, чи навпаки вважаєте себе цяцею, а всіх довкола абізянами?
Второпали що написали?
А что, могут и НЕ сообщить? Это как? Закон как дышло? Не для всех и не всегда? Миленько.
Б****, страна козаков с рогатками и столовыми ножами вместо шабель.
Зараз будуть дивитися десанто-гопак поки їх будуть страпонити як в переносному, так і в прямому сенсі.
два идиота ведь навряд ли сами пошли в цирк ...да? значит где-то рядом были их дети-жены...да? ...и вокруг тоже были чьи-то дети-жены (массовка короче)))...да?
какого лешего брать с собой оружие на детское представление?..да?
такие крутые...и в цирке ))) ой ***.... это уже не цирк...а дурдом...