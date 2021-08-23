У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
У День державного прапора в Києві підняли найбільший прапор в Україні, а в селі Мар'янівка Черкаської області, яке є географічним центром України, підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, підняли на флагшток найбільший Державний прапор ветерани АТО та ООС.
Церемонія підняття прапора відбулася за участю Київського міського голови Віталія Кличка і загальновійськового взводу роти Почесної варти.
День Державного Прапора у столиці вперше проходить на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". Тут торік відкрили меморіал із найбільшим прапором.
Кличко нагадав, що напередодні на флагштоку найбільшого Державного Прапора встановили новий тризуб. Конструкція оновленого тризуба більш легка та оснащена поворотним механізмом. Саме з печерських пагорбів український стяг видно з багатьох місць.
"Рік тому, тут, на печерських пагорбах ми підняли найбільший і найвищий прапор України, який видно з багатьох куточків нашого міста. Багато часу і багато зусиль нам було потрібно, щоб втілити цей проєкт, щоб над столицею України майорів наш Державний Прапор - один із найголовніших символів державності. І сьогодні цим прапором можуть милуватися і вдень і вночі і кияни і гості нашого міста", - зазначив Кличко.
Сам флагшток нині є найбільшим в Україні. Його висота - приблизно 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
Водночас на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності. У церемонії, зокрема, взяли участь керівництво ВР і народні депутати.
"Треба робити так, щоб український стяг, синьо-жовтий, був не лише над Києвом, але й над Донецьком і Луганськом, тому що для нас це не просто прапор країни. Це прапор перемоги, який, я впевнений, буде таким, а для цього повинні працювати і ми (влада. - Ред.), і ви (громадяни. - Ред.), і наша армія", - сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков.
Тим часом у географічному центрі України - селі Мар'янівка Черкаської області підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського.
Президент розповів, що в географічному центрі України біля флагштока з національним прапором розміщений артоб'єкт, де розташовано 25 сталевих крил, які уособлюють 24 області України та український Крим.
"Це - символ того, що підніматись угору і бути на висоті набагато легше разом", - підкреслив Зеленський.
День Державного Прапора відзначається в Україні 23 серпня. Свято встановили "на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України", згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.
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про парад...уж лучше бы без отэтого ... такая сила, мощь, красота военного Парада и без недоразумения зеленого прекрасно состоится...
(пардон, за личное мнение))))
(это ж не ...низ живота - там без вариантов))))
Авіаційний турбовальний двороторний двигун AI-450T використовується у складі безпілотних літальних апаратів (БпЛА) різного призначення, зокрема в турецьких Bayraktar Akıncı. Також він розглядається як один з варіантів оснащення перспективного українського ударно-розвідувального дрона «Сокіл-300», над створенням якого наразі працюють в ДККБ «ЛУЧ».
Сертифікат типу TD0070 на двигун AI-450T виданий 6 серпня 2021 року.
Зазначимо, що 5 травня 2018 року Державіаслужба видала ДП «Івченко-Прогрес» Сертифікат типу №TD0070, який підтверджує відповідність європейським «Нормами льотної придатності EASA CS-E», на іншу модифікацію двигуна - AI-450СР, яка призначена для навчально-тренувальних літаків типу DART-450 (Diamond Aircraft Industries, Австрія).https://uprom.info/news/avia/ivchenko-progres-otrymalo-sertyfikat-na-dvygun-ai-450t-dlya-udarnyh-bezpilotnykiv/
Поздравлю всех форумчан с днем нашего Флага!.. Слава Украине!
державність на великому розкраданні,чі в великому прапорі...? державність в діях за для громадян України,а їх немає.
чи може хто скаже що від цього великого прапора пенсія зросте,чі лікі подешевшають?
ні!
Я лично с сыном с самого утра родной флаг во дворе цеплял, сверлили, стучали, когда повесили - море эмоций. Можешь дальше не розуміть смысл этого праздника.
а день флага,это шоу,для подобных тебе. это как 8 марта,когда раз в году,лицемерят перед женщинами.
а в моей семье,просто любят Украину,без ажиотажа и цирковых шоу.
заметь,что можно много и долго кричать об патриотизме,но когда случается беда,как случилось с нашей страной,то люди,которые имеют настоящую украинскую душу,идут погибать за Родину,а другие,вопят о патриотизме.
к слову-меня не взяли на фронт,во первых я инвалид-сердечник,во вторых зрение ни в дугу,и в третьих возраст-58.
это что б ты понимал запах и цвет своего коммента..
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и поздравил украинцев с Днем Независимости.
www.facebook.com/watch/?v=1061666764662169
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Зеля й там вскочив попіаритись.
«…Над свободным радостным народом
Гордо реют украинские знамена.
Не сдержать ликующей стихии:
Не объять очами всей картины...
Вот сияют желто - голубые
Гордо флаги вольной Украины".
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