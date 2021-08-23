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У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У День державного прапора в Києві підняли найбільший прапор в Україні, а в селі Мар'янівка Черкаської області, яке є географічним центром України, підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, підняли на флагшток найбільший Державний прапор ветерани АТО та ООС.

Церемонія підняття прапора відбулася за участю Київського міського голови Віталія Кличка і загальновійськового взводу роти Почесної варти.

День Державного Прапора у столиці вперше проходить на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". Тут торік відкрили меморіал із найбільшим прапором.

Кличко нагадав, що напередодні на флагштоку найбільшого Державного Прапора встановили новий тризуб. Конструкція оновленого тризуба більш легка та оснащена поворотним механізмом. Саме з печерських пагорбів український стяг видно з багатьох місць.

"Рік тому, тут, на печерських пагорбах ми підняли найбільший і найвищий прапор України, який видно з багатьох куточків нашого міста. Багато часу і багато зусиль нам було потрібно, щоб втілити цей проєкт, щоб над столицею України майорів наш Державний Прапор - один із найголовніших символів державності. І сьогодні цим прапором можуть милуватися і вдень і вночі і кияни і гості нашого міста", - зазначив Кличко.

Сам флагшток нині є найбільшим в Україні. Його висота - приблизно 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 01
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 02
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 03
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 04
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 05
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 06
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 07

Водночас на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності. У церемонії, зокрема, взяли участь керівництво ВР і народні депутати.

"Треба робити так, щоб український стяг, синьо-жовтий, був не лише над Києвом, але й над Донецьком і Луганськом, тому що для нас це не просто прапор країни. Це прапор перемоги, який, я впевнений, буде таким, а для цього повинні працювати і ми (влада. - Ред.), і ви (громадяни. - Ред.), і наша армія", - сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков.

У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 08
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 09
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 10
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 11
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 12
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 13
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 14
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 15
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі 16

Тим часом у географічному центрі України - селі Мар'янівка Черкаської області підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського.

Президент розповів, що в географічному центрі України біля флагштока з національним прапором розміщений артоб'єкт, де розташовано 25 сталевих крил, які уособлюють 24 області України та український Крим.

"Це - символ того, що підніматись угору і бути на висоті набагато легше разом", - підкреслив Зеленський.

День Державного Прапора відзначається в Україні 23 серпня. Свято встановили "на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України", згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
больше бы было пользы если бы подняли очень маленький флаг Украины над каким ни будь вновь освобожденным селом в серой зоне на Лугандонии..
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23.08.2021 10:47
+25
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре - Цензор.НЕТ 1049
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23.08.2021 10:48
+21
Прапор на новому мосту на Хортицю. 41 на 30 метрів.У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 5046
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23.08.2021 10:59
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больше бы было пользы если бы подняли очень маленький флаг Украины над каким ни будь вновь освобожденным селом в серой зоне на Лугандонии..
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23.08.2021 10:47 Відповісти
А хто це зараз може зробити? Зєлєнскій, який цього року піднімав прапор, а минулого року топтався по ньому?
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23.08.2021 12:20 Відповісти
Гігантоманія - то совкова традиція. Не розміром прапора і висотою щогли вимірюється наш патріотизм. Особисто я пишаюся не найбільшим прапором, піднятим сьогодні в рідному Києві, а тим, що шестирічна доця моїх друзів занесла самостійно в нашій дорослій компанії свій маленький прапорець України на найвищу гору нашої держави Говерлу і була тим дуже втішена. От це і є патріотизм, як я його розумію.
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23.08.2021 14:28 Відповісти
Без Гриця і вода не освятиться.
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23.08.2021 10:47 Відповісти
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре - Цензор.НЕТ 1049
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23.08.2021 10:48 Відповісти
Когда уже это зеленое чучело посадят?! Сколько оно еще будет играть роль презедента имитируя офигительную деятельность?!
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23.08.2021 10:49 Відповісти
Кто ж его посадит то? Вон Кучма вообще реальный убийца и никто его не трогает, неприкасаемые они.
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23.08.2021 10:56 Відповісти
Два вора отпиарились.
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23.08.2021 10:49 Відповісти
А шо такое: бубочка тебя уже не вставляет? А так смешно было два года назад! Ведь правда?!
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23.08.2021 10:51 Відповісти
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре - Цензор.НЕТ 1076 В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре - Цензор.НЕТ 5582
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23.08.2021 10:53 Відповісти
А чё это ЗЕ!президент из Киева улепетнул? Он хоть на парад покажется или будет отмечать очередной отпуск?
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23.08.2021 10:52 Відповісти
извините отвечу (как думаю) ))) - из Киева ушурува, бо там Виталий будет (а он еще зол за недопуск к встрече фрау в аэропорту))) мог и.....высказаться (минимум)... и потом, от честно, Виталий так органично смотрелся на фоне самого большого флага как один из самых высоких украинцев..
про парад...уж лучше бы без отэтого ... такая сила, мощь, красота военного Парада и без недоразумения зеленого прекрасно состоится...
(пардон, за личное мнение))))
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23.08.2021 11:10 Відповісти
Вам не за что извинятся. Я он вобще думаю, что преЗЕ!дент забоится появляться в Киеве на открытых местах, бо ему не токо выскажут всё, что думают, но и могут закидать чем-нибудь типа яиц или помидор (яйца дорогие). По крайней мере без тройного окружения своей персоны полицаями ЗЕ! точно не покажется
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23.08.2021 11:18 Відповісти
Так там же були майже всі екс-президенти! (крім Янека звичайно)! І він прекрасно розуміє, яким "прищем на жопі" він буде виглядіть на їх фоні! У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 6059
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23.08.2021 16:07 Відповісти
НЕ хотів щоб з нього реготали Кравчук Кучма Ющенко і Порошенко Вирішив стать "єдиним і неповторним" у Мар"янівці на Черкащині Але й там на "шкандаль" нарвався!
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23.08.2021 16:09 Відповісти
В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре - Цензор.НЕТ 7887Это кто? Не знает что делать когда гимн Украины звучит?
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23.08.2021 10:55 Відповісти
У него живот мешает, чтобы руку к сердцу приложить.
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23.08.2021 10:56 Відповісти
не..ну чисто анатомически...мог бы до сердечка и дотянуться
(это ж не ...низ живота - там без вариантов))))
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23.08.2021 11:12 Відповісти
Без секретарши ни вверх ни вниз дотянуться не может. Инвалид.
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23.08.2021 14:41 Відповісти
главное это доходчиво объяснить жене и теще))))
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23.08.2021 14:45 Відповісти
Это дружбан Юзика, точнее брат дружбана Юзика, правда за президиумом сидящий! А рядом с Юзиком сидящий дружбан - его коллега по храпу и пердаболу во время сессии ВР! Эх, какая бы сборная страны была по японской борьбе сумо!
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23.08.2021 12:04 Відповісти
Державна авіаційна служба України видала Запорізькому машинобудівному конструкторському бюро «Прогрес» ім. академіка О. Івченка сертифікат на двигун AI-450T для БпЛА.

Авіаційний турбовальний двороторний двигун AI-450T використовується у складі безпілотних літальних апаратів (БпЛА) різного призначення, зокрема в турецьких Bayraktar Akıncı. Також він розглядається як один з варіантів оснащення перспективного українського ударно-розвідувального дрона «Сокіл-300», над створенням якого наразі працюють в ДККБ «ЛУЧ».

Сертифікат типу TD0070 на двигун AI-450T виданий 6 серпня 2021 року.
Зазначимо, що 5 травня 2018 року Державіаслужба видала ДП «Івченко-Прогрес» Сертифікат типу №TD0070, який підтверджує відповідність європейським «Нормами льотної придатності EASA CS-E», на іншу модифікацію двигуна - AI-450СР, яка призначена для навчально-тренувальних літаків типу DART-450 (Diamond Aircraft Industries, Австрія).https://uprom.info/news/avia/ivchenko-progres-otrymalo-sertyfikat-na-dvygun-ai-450t-dlya-udarnyh-bezpilotnykiv/
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23.08.2021 10:55 Відповісти
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 2389
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23.08.2021 10:57 Відповісти
хмм.. у Виталика явно президентские амбиции..
Поздравлю всех форумчан с днем нашего Флага!.. Слава Украине!
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 9576
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23.08.2021 10:59 Відповісти
Прапор на новому мосту на Хортицю. 41 на 30 метрів.У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 5046
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23.08.2021 10:59 Відповісти
а особисто я не розумію цієї події.
державність на великому розкраданні,чі в великому прапорі...? державність в діях за для громадян України,а їх немає.
чи може хто скаже що від цього великого прапора пенсія зросте,чі лікі подешевшають?
ні!
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23.08.2021 11:03 Відповісти
У Вави піару повні памперси.
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23.08.2021 11:07 Відповісти
лікі подешевшають?..чиї лікі?
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23.08.2021 11:08 Відповісти
не чиї,а де!
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23.08.2021 12:06 Відповісти
о, шлунок на ніжках відписався
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23.08.2021 11:15 Відповісти
ты предлагаешь сделать "день подешевшення ліків"?
Я лично с сыном с самого утра родной флаг во дворе цеплял, сверлили, стучали, когда повесили - море эмоций. Можешь дальше не розуміть смысл этого праздника.
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23.08.2021 11:17 Відповісти
есть люди,которые свято веруют в бога,но при этом не ходят в церковь,не вешают идолов в доме в виде иконы. они просто верят.
а день флага,это шоу,для подобных тебе. это как 8 марта,когда раз в году,лицемерят перед женщинами.
а в моей семье,просто любят Украину,без ажиотажа и цирковых шоу.
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23.08.2021 12:05 Відповісти
Патриотические чувства у детей именно таким образом воспитываются. А просто сидеть на кухне и молча любить Украину толку не будет. В США 4 июля на каждом доме флаг весит, для них это гордость. В Украине же одним противно, другим страшно, третьим вообще пофиг флаг родной страны в праздник вывешать. А мне пофиг на таких людей. К счастью таких как я все больше и больше.
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23.08.2021 12:16 Відповісти
с чего ты решил,что таких как ты больше?
заметь,что можно много и долго кричать об патриотизме,но когда случается беда,как случилось с нашей страной,то люди,которые имеют настоящую украинскую душу,идут погибать за Родину,а другие,вопят о патриотизме.
к слову-меня не взяли на фронт,во первых я инвалид-сердечник,во вторых зрение ни в дугу,и в третьих возраст-58.
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23.08.2021 13:15 Відповісти
Ну что, порохоботы? Бросайте в кучу свои клавы, руки вверх и стройными рядами в сдаваться Зеленскому. Акт безоговорочной капитуляции подпишет сам сывочолый гетьман. У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 1817
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23.08.2021 11:05 Відповісти
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 4022
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23.08.2021 11:10 Відповісти
кстати, тебе поставил лайк Дмитрий e184f274, который перед этим лайкал залетного кацапа..
это что б ты понимал запах и цвет своего коммента..
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23.08.2021 11:27 Відповісти
Я думаю, что это оценка не за запах, а за логику. У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 9353.
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23.08.2021 12:27 Відповісти
мєня пєчяліт від твой грусстний...какой бєдою ти тамім?...і чєлавєк сказал - я русскій!...і Бог заплакал вмєстє с нім...
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23.08.2021 11:16 Відповісти
Все это прекрасно , но возникает вопрос - поднимаем флаги , а полиция прессует ветеранов и активистов , а власть сдает позиции Украины по всем направлениям! Это что? Очковтирательство!
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23.08.2021 11:12 Відповісти
Зрада
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23.08.2021 11:20 Відповісти
Мавзолейные гоффноеды,сегодня у вас праздник,Ссср сдох... У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 7326Боря Алкаш Ельцин сказал по этому поводу 23 августа 1991 года коротко...мы с Мишей развалили советское Гоффно,до основания а затем....Мы сраный рюсский мир построим,кто быль никем,тот станет Крысой...,и Абхазия с Ю.Осетией и Приднестровьем с Крымом станут нашим гоффном... У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 1417Родная Говень наше всё...
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23.08.2021 11:13 Відповісти
Днепр на Днепре...Дніпро на Дніпрі...
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 9281

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У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 9957

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23.08.2021 11:14 Відповісти
Ждем очередное Мавзолейное ГКЧП против Клона Путлера.... У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 8645как говорит Айдер Муждабаев ,Смерть рюсскава Рейха станет праздником для всего Мира... У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 4910
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23.08.2021 11:18 Відповісти
"зе" - запретил Кличко присутствовать на встрече с меркельшей, тот не разрешил "зе" брать участие в поднятии флага в Киеве, дабы не возникло намного больших столкновений ветеранов с полицией ,как в селе Марьяновка, где "зе" поднимал украинский флаг У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 5546
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23.08.2021 11:19 Відповісти
Дмитрий Чекалкин выпустил очередной детский киножурнал зЕРАЛАШ.... У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 4150
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23.08.2021 11:21 Відповісти
мосийчук ща лусне 2х2колобок
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23.08.2021 11:23 Відповісти
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 3111
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23.08.2021 11:24 Відповісти
Канцлер Австрии Себастьян Курц обратился к Виталию Кличко
и поздравил украинцев с Днем Независимости.

www.facebook.com/watch/?v=1061666764662169
У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 2937

..
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23.08.2021 11:40 Відповісти
И тут без Дерьмака не обошлось,жопализы телевизионщики знают,что не показать не первого но и не второго человека в стране никак нельзя.
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23.08.2021 11:47 Відповісти
Гадяч, Псел У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі - Цензор.НЕТ 4620
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23.08.2021 13:34 Відповісти
А где простые люди - полиция отогнала, чтобы не мозолили глаза властьимущему ворью?
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23.08.2021 15:04 Відповісти
Прапор Кличка піднімали ?
Зеля й там вскочив попіаритись.
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23.08.2021 15:46 Відповісти
4 (17) березня 1917 року в м. Києві було створено Українську Центральну Раду, з ініціативи якої 6 березня в Києві під жовто-блакитними прапорами відбувся Український свято свободи, в якому взяли участь понад 200 тис. Чоловік, і більше 30 тис. Українських військових. Свято свободи вилився в величезну маніфестацію, на якій очевидці нарахували понад 320 жовто - блакитних і синя - жовтих прапорів. А київська газета «Останні новини» писала:
«…Над свободным радостным народом
Гордо реют украинские знамена.
Не сдержать ликующей стихии:
Не объять очами всей картины...
Вот сияют желто - голубые
Гордо флаги вольной Украины".
*
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23.08.2021 15:56 Відповісти
тоді друже до кінця ....армія орків муравьова в 18 вирізала всіх патріотів в Києві та змішала з землею. Невже колесо історії іде по колу? Виконавці сьогодення то внучата 1917...
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23.08.2021 22:00 Відповісти
Дивно. На слідуючий рік де буде встановлено нові прапор-віхи..!?
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23.08.2021 21:53 Відповісти
Дивно. На слідуючий рік де буде встановлено нові прапор-віхи..!?
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23.08.2021 21:57 Відповісти
 
 