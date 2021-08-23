УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14232 відвідувача онлайн
Новини Фото Суспільство
6 160 11
Львівщина (1923) прапор (434)

Найвищий флагшток Львівщини відкрили на території Національної академії сухопутних військ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Найвищий флагшток Львівської області було урочисто відкрито в понеділок, 23 серпня, на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Як передає Цензор.НЕТ, висота флагштока, відкритого до Дня прапора, становить 50,5 метра, повідомила Львівська ОДА.

Сам флагшток має вбудований підіймальний механізм для прапора, а також блискавкозахист. Для відділення території меморіального знаку від решти території Академії передбачено підпірні стінки різної висоти з влаштуванням скляного огородження.


Найвищий флагшток Львівщини відкрили на території Національної академії сухопутних військ 01

Участь в урочистостях взяли представники влади, громадськості, військовослужбовці. Після урочистого відкриття флагштока відбулося святкове проходження підрозділів ЗСУ та країн-партнерів маршем, а також дефіле військового оркестру.

"Для багатьох поколінь наш синьо-жовтий прапор - це святе знамено, це - символ тисячолітнього творення нашої держави! Його переховували, за нього вмирали, він дає нам силу і волю до перемоги! Кожен український прапор - навіть пов’язка на рукаві нашого військового - має найвищу цінність. Тому сьогодні, у переддень 30-ї річниці Незалежності, маю особливу честь сказати ці слова: З Днем прапора! Слава Україні! Україна - понад усе!", - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Найвищий флагшток Львівщини відкрили на території Національної академії сухопутних військ 02

Львівщина стала єдиною областю, де флагшток встановили на території військового навчального закладу. За словами пресслужби ОДА, після встановлення флагштока навколо було створено новий громадський простір.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самый высокий флагшток Львовщины открыли на территории Национальной академии сухопутных войск - Цензор.НЕТ 2313

..
показати весь коментар
23.08.2021 11:42 Відповісти
сша и фрг: ребята, у вас коррупционний беспредел, экономичесский коллапс, вы в кредитах по самые уши и тд и тп... зато мы гарно співаєм і у нас саме більше флагштоків. про що з неадекватами говорила меркель та нахера байдену зустрічатися з янелохом оманским???
показати весь коментар
23.08.2021 11:49 Відповісти
А самый толстый где? Самый высокий флагшток Львовщины открыли на территории Национальной академии сухопутных войск - Цензор.НЕТ 2725
показати весь коментар
23.08.2021 11:49 Відповісти
Зеленые утырки как с цепи сорвались. За размерами флагштоков решили спрятать размеры воровства. Кстати, сколько было отмыто на этом безумии - вопрос для будущих расследований.
показати весь коментар
23.08.2021 11:51 Відповісти
Гребаный совок. Церетели проектировал?
показати весь коментар
23.08.2021 12:30 Відповісти
Ну, общая сумма известна - 5 с лихером лярдов денег. Да какая разница - будут отмыты через офшоры беня+уова.
показати весь коментар
23.08.2021 16:21 Відповісти
Який би вібувався срач на г+г, аби ці флагштоки встановлював Порошенко, в тей час як скромно, але чистенько вбрана бабуся просить під магазином шматочок хліба.
показати весь коментар
23.08.2021 11:57 Відповісти
Громадський простір на території військового закладу ??? Найвищий флагшток Львівщини відкрили на території Національної академії сухопутних військ - Цензор.НЕТ 9455
показати весь коментар
23.08.2021 12:09 Відповісти
пистец какой то. вот интересно, сколько больничных отделений для детей можно было бы оборудовать современной медтехникой по Украине вместо всех этих флагштоков?
показати весь коментар
23.08.2021 12:39 Відповісти
дивляться так уважно солдатики на флашток, раптом буде падати, щоб зразу тікати
показати весь коментар
23.08.2021 14:29 Відповісти
 
 