Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Київський саміт перших леді та джентльменів під назвою "М'яка сила в новій реальності" розпочав свою діяльність на території національного заповідника "Софія Київська". Захід організовано з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Участь у саміті підтвердили десять перших леді, серед яких дружини глав Латвії, Литви, Сербії, Лівану, Ізраїлю, Німеччини, Хорватії, Коста-Ріки, Бразилії та Європейської Ради.
Саміт проходитиме у гібридному форматі: частина учасників через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, не змогли приїхати до Києва і долучаться в онлайн-режимі.
Раніше Олена Зеленська заявляла, що Київський саміт перших леді та джентльменів є аполітичною подією й суто гуманітарним форумом, за його результатами планується до підписання загальна декларація щодо взаємодії у сфері охорони здоров’я, освіти та питань рівних можливостей за умов нових реалій у світі.
"Наприкінці саміту ми маємо намір підписати загальну декларацію про об’єднання зусиль у сфері гуманітарної політики. Це буде відкрита декларація, її фізично підпишуть ті, хто буде присутній на саміті, а потім вона буде відкритою для всіх, хто хоче приєднатися", - пояснювалала дружина українського президента.
Олена Зеленська також запевняла, що на організацію і проведення цього саміту "не було використано жодної гривні з державного бюджету", усе забезпечили партнери.
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https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/koroleva-raniya-zatmila-svoim-obrazom-pervuyu-ledi-germanii-1097100.html
Все правильно!
Чи знову "рожеві поні" та "високі матерії" ?.... хто б їх на землю цих "лєдєй" спустив....
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Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук.
Jaroslav Lisevich
придётся построить сверхмощную радиостанцию..."
1) Все мужики - сволочи,
2) Носить нечего,
3) Разное.
1) За силу мужских органов, 2) За финансовый прирост.