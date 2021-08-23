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Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Київський саміт перших леді та джентльменів під назвою "М'яка сила в новій реальності" розпочав свою діяльність на території національного заповідника "Софія Київська". Захід організовано з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Участь у саміті підтвердили десять перших леді, серед яких дружини глав Латвії, Литви, Сербії, Лівану, Ізраїлю, Німеччини, Хорватії, Коста-Ріки, Бразилії та Європейської Ради.

Саміт проходитиме у гібридному форматі: частина учасників через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, не змогли приїхати до Києва і долучаться в онлайн-режимі.

Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 01
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 02
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 03
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 04
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 05
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 06
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 07
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 08
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 09
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 10
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській 11

Раніше Олена Зеленська заявляла, що Київський саміт перших леді та джентльменів є аполітичною подією й суто гуманітарним форумом, за його результатами планується до підписання загальна декларація щодо взаємодії у сфері охорони здоров’я, освіти та питань рівних можливостей за умов нових реалій у світі.

"Наприкінці саміту ми маємо намір підписати загальну декларацію про об’єднання зусиль у сфері гуманітарної політики. Це буде відкрита декларація, її фізично підпишуть ті, хто буде присутній на саміті, а потім вона буде відкритою для всіх, хто хоче приєднатися", - пояснювалала дружина українського президента.

Олена Зеленська також запевняла, що на організацію і проведення цього саміту "не було використано жодної гривні з державного бюджету", усе забезпечили партнери.

Також читайте: Питання не в бюджеті, а в бажанні допомагати людям, - Зеленський про створення Офісу першої леді

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Любопытно, а кто им приклеил это погоняло « первые»? Уже умолчу про «леди и джентельменов», которые вылезли из дремучего села или хрущевок, и которые плямкают за едой.
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23.08.2021 12:40
+52
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 5804
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23.08.2021 12:45
+38
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 2450
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23.08.2021 12:59
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23.08.2021 15:30 Відповісти
Джентльмен всегда пропустит первой даму....через минное поле.
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23.08.2021 16:26 Відповісти
Всі ці "лєді" м'яко кажучи не вразили ні разу! Якийсь колгосп "Сім років без урожаю": ні стилю-ні манер-ні постави! Всім їм до справжньої леді- дуже далеко!
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23.08.2021 16:46 Відповісти
Облишмо Дональда Трампа ! Меланія-взірець елегантності і стилю!Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 2053
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23.08.2021 16:49 Відповісти
Вискочила на хвильку в домашньому сарафані -картопельки з бурячком прикупити на базарчик!Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 5277
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23.08.2021 16:51 Відповісти
Чувак в брудних джинсах також джєнтєльмєн?
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23.08.2021 21:38 Відповісти
А це вже "лєді" чи кондукторша з трамваю :"Оплачиваем проезд"Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 6530
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23.08.2021 16:54 Відповісти
А может всё попроще. Может леди где-то хорошенько "притиснули", наряд от кутюр пришёл в негодность и Ляшко, как неистовый дженЬтельмен, предложил леди треники и сорочку, за что, собственно и попал на саммит. Ведь саммит не только ледей, но и дженЬтельменов.
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23.08.2021 17:45 Відповісти
И опять в тексте темы надоедливо утверждается, что на саммите присутствует, среди прочих, "первая леди" Германии. Даже остолопы знают - в Германии нет "первой леди", в Германии есть "первый бюргер" и у него единственно верное жизненное кредо, которому он строго следует, - "не высовываться". А если на саммите и присутствует какая-то леди из Германии, то она не первая, а завалящая.
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23.08.2021 17:56 Відповісти
У ФРН є През. У нього може бути леді.
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23.08.2021 18:22 Відповісти
Фрау Эльке Брюденбендер, 1962 г.р., с пацанской причёской, от Меркельши постройнее будет, на фото подходящая бабища имеется, наверное это она и есть. Однако, как по мне, учитывая распределение полномочий между канцлером и президентом ФРГ, вторая половина канцлера попервее будет.
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23.08.2021 19:27 Відповісти
Його взагалі не видно. Там якось геть сумно.
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24.08.2021 12:57 Відповісти
То таке ... Напевне знайдуться ще гарніші.

https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/koroleva-raniya-zatmila-svoim-obrazom-pervuyu-ledi-germanii-1097100.html
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24.08.2021 17:29 Відповісти
А джентельмени це їх бой-френди з Англії?
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23.08.2021 17:59 Відповісти
Ленка норм, нарешті вдягнулась стильно.
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23.08.2021 19:16 Відповісти
Клоунській костюм в її стилі, особливо штанці. Мабуть під ними великі клоунські черевики.Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 5242
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23.08.2021 22:11 Відповісти
Штани жєсть) Не бачив)
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24.08.2021 01:28 Відповісти
А шо не так?!)))
Все правильно!
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23.08.2021 19:55 Відповісти
Злые вы Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 5734
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23.08.2021 19:38 Відповісти
Тварь
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23.08.2021 19:51 Відповісти
За дипломатичним протоколом Єрмак може бути поряд з Зеленським на цьому фото тільки у якості першої леді.

Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 1655
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23.08.2021 19:55 Відповісти
А кто этот недомерок с кривой рожей посередине?
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23.08.2021 21:59 Відповісти
"Это" - с Дерьмаком....
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23.08.2021 22:52 Відповісти
... мальчик 🙁
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23.08.2021 23:24 Відповісти
Как Киса Воробьянинов?
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23.08.2021 23:30 Відповісти
Посредине-кумир (кумар)-мудрого наріту"!
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23.08.2021 23:21 Відповісти
Гуманітарна політика.... то мо нормальні дороги у Києві зроблять, бродячих собак та людей прилаштують та з розгулом циган на ж/д вокзалі розберуться???
Чи знову "рожеві поні" та "високі матерії" ?.... хто б їх на землю цих "лєдєй" спустив....
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23.08.2021 20:06 Відповісти
Гарні жінки!А від України хто?
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23.08.2021 20:31 Відповісти
Должна была быть жена какого-то клоуна.....Я тоже никого в полосатом колпаке и с красным поролоновым носом не увидел....Может перепутала украинскую святыню? Или забыла , где сборище?
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23.08.2021 23:35 Відповісти
Чому вони себе не назвали «перші мадам і мусьє» або «перші сенйорітас і сеньйори»?
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23.08.2021 21:37 Відповісти
В АРМІІ ЩЕ ТІ ШУТНІЧКІ...☺️😊😉
·
Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук.
Jaroslav Lisevich
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 4743
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23.08.2021 21:49 Відповісти
у Вовы сразу что-то зачесалось... 😂
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23.08.2021 23:25 Відповісти
"Для передачи всему миру сенсационных результатов саммита
придётся построить сверхмощную радиостанцию..."
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23.08.2021 22:12 Відповісти
Гуталакс- "Мягкая сила в новой реальности".Это только касается украинских доярок которые возомнили себя лядями.
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23.08.2021 22:15 Відповісти
Повестка саммита:

1) Все мужики - сволочи,

2) Носить нечего,

3) Разное.
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23.08.2021 22:15 Відповісти
Повестка-тост мужской части саммита:
1) За силу мужских органов, 2) За финансовый прирост.
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23.08.2021 22:18 Відповісти
Какие замечательные первые ледя.
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23.08.2021 22:35 Відповісти
А разве наша святыня "София Киевская" - место для светских тусовок родственников чиновников? Мало других мест в Киеве? Это - кощунство и неуважение к чувствам верующих.... Почему в Лавре не собрались? Гундяй не пустил? К Гундяю и его секте больше уважения у нашей "первой ленки", чем к ПЦУ и украинским прихожанам...
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23.08.2021 22:59 Відповісти
Дивно, а яке саме відношення має ця Лєнка-сєпарка до леді??? Згадаймо 2014, де вона у FB закликала передавати інформацію про пересування української військової техніки. ФУ!!! Також воно є автором значної частини бидло-жартів 95-квохталу. Де тут леді? ФУ, мразота шмаркляна...
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24.08.2021 00:23 Відповісти
Какая-то крысоподобная наша первая леСаміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 6152дя...
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24.08.2021 00:25 Відповісти
На Хмельницькому базарі люди краще вдягаються.
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24.08.2021 01:32 Відповісти
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 9785
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24.08.2021 02:07 Відповісти
Как хорошо что здесь собралась секта ненависти к Зеленскому. Вы главное держитесь вместе и не разбридайтесь по Украине.
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24.08.2021 09:01 Відповісти
жлобье неотесанное и снобы зашореные
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24.08.2021 09:47 Відповісти
А,хто їм сказав,що вони перші?
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24.08.2021 11:08 Відповісти
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