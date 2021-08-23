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Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У парку Героїв у Кривому Розі на честь Дня Прапора України підняли величезний синьо-жовтий прапор 12 на 18 метрів. Державний прапор з'явився на флагштоку заввишки 72 м, який побудували в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі 01

"Сьогодні велике сімейне свято – День Державного Прапора. По всій Україні і за її межами в небо здіймуться тисячі синьо-жовтих прапорів. Синьо-жовтий стяг – більше, ніж прапор. Це міст, що з'єднує десятки поколінь. Разом піднімаємо наш Прапор і піднімаємо Україну", – сказав Президент України Володимир Зеленський під час підняття Прапора у Черкаській області.

Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі 02

Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі 03Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі 04

Кілька років тому в Дніпрі встановили на той час найвищий у країні флагшток з найбільшим Державним Прапором. "Ініціативу підхопили інші регіони, - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. - Тепер знакове місце з'явилося і в Кривому Розі. Тут особлива атмосфера. Її може відчути кожен, хто відвідає площу".

Конструкція флагштока в Кривому Розі відрізняється від дніпровського аналога. Він ніби "виростає" з-під землі і має більш об'ємний вигляд. "Секрет" у тому, що кронштейни, щогли і кріплення до бетону "сховали" під землю.

"Я народився і виріс у Кривому Розі. Для мене дуже важливо, щоб наше місто завжди було під синьо-жовтим прапором. Тому що це і символ нашої країни, і символ нашої незламності, і символ того, що ми можемо самі обирати своє майбутнє", - сказав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі 05

Навколо флагштока облаштували невеликий сквер. До флагштока з боку проспекту веде "місячна доріжка", яку ввечері підсвічує м'яке світло. Сходинки зробили із чорного граніту з прихованим підсвічуванням.

Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі 06

Головною прикрасою скверу стали яскраві панно, вбудовані в сталеві стели. Стели з панно оснастили QR-кодами. За допомогою смартфона можна дізнатися більше про кожне зображення.

На панно розмістили знайомі всім українцям символи: Петриківський розпис, Половецькую Бабу, Тараса Шевченка, Козака Мамая. Художники також зобразили кар'єр і сучасний бренд міста - "Ріг достатку", який виконали в "металургійних" кольорах і гармонійно вписали у "вишиванку".

Зображення на панно виконали майстри Дніпропетровщини в техніці гарячої художньої емалі. Вона дуже практична і довговічна. Виріб зберігає яскравий колір століттями, не "боїться" ультрафіолетових променів, вологи і перепадів температури.

Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі 07


Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
От би Петро таке у Вінниці зробив. Уявляю як би палали канали коломойського...
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23.08.2021 15:08
+16
а вообще это какой то совок в его худшем проявлении...
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23.08.2021 15:07
+8
Флагштоки не повинні падати, якщо на них вже майоріє державний прапор. Який би лєксус дерибанщика лямів підступно поруч не стояв.
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23.08.2021 15:01
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Если он им играет на рояле, это не значит что у него самый "самый большой писюн в восточной европе" (или даже в собственной квартире) Открою вам страшную тайну, он им на рояле, вообще не играл - это монтаж, для самых наивных лохов.
Да и не мальчонка он уже - 43 годика, это довольно большой лоб и будем надеется, что когда он будет "возвышаться" на том флагштоке, то не погнет его своим весом, а то больно уж у него репа растет, на гособеспечении!!!
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23.08.2021 15:33 Відповісти
я же правильно понимаю, что когда он "возвысится" на флагштоке, то он не сам туда залезет, а при помощи неравнодушных криворожан?
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23.08.2021 15:52 Відповісти
идиот...)
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23.08.2021 19:14 Відповісти
будем меряться флагштоками
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23.08.2021 15:53 Відповісти
Флагштоки не повинні падати, якщо на них вже майоріє державний прапор. Який би лєксус дерибанщика лямів підступно поруч не стояв.
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23.08.2021 15:01 Відповісти
В чому унікальність???
Мабуть кривий???
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23.08.2021 15:03 Відповісти
даже не сомневался что самый высокий будет на родине недонаполеона
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23.08.2021 15:04 Відповісти
В Харькове больше - 102 м
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23.08.2021 15:09 Відповісти
Кажуть у столиці найбільший 95 м неначе
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23.08.2021 18:16 Відповісти
интересно, а за цену этого флагштока можно было бы открыть какое небудь современное операционное отделение в больнице? или детский садик построить?
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23.08.2021 15:06 Відповісти
а вообще это какой то совок в его худшем проявлении...
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23.08.2021 15:07 Відповісти
Це геннетична реінкарнація совка - розкрали бабло , окрім пафосу нічого ... Патріотичний піар.... Любов до країни не вимірюється флагштоками та вишиванками, а виявляється у діях які свідчать про добробут нації...
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23.08.2021 15:13 Відповісти
абсолютно с вами согласен
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23.08.2021 15:26 Відповісти
А яка нація розікрала бабло при совку?
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23.08.2021 15:28 Відповісти
Стыдно, товарищ, не знать основ научного коммунизма. Позор вам, Виктор Федорович
Советский народ -
новая историческая, социальная и интернациональная общность людей, возникшая в СССР на основе победы социализма, преодоления классовых и национальных антагонизмов, сближения различных классов, социальных групп, наций и народностей в результате построения развитого социалистического общества и утверждения теснейшего, нерушимого единства всех классов и социальных слоев, всех наций и народностей, гармонических отношений между ними.
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23.08.2021 15:46 Відповісти
Він крепкій хозяйственнік сидів при совку.... Є навіть інтерв'ю оперативного працівника який арештовував «хама» Запитайте у батька Льовочкіна який був головний тюремщик по УССР
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23.08.2021 15:57 Відповісти
Радянська нація?
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23.08.2021 16:05 Відповісти
Вы уроки научного коммунизма прогуливали?
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23.08.2021 16:08 Відповісти
Радянський нарід. С чуством глубокого удовлєтворєнія (С)
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23.08.2021 18:00 Відповісти
От би Петро таке у Вінниці зробив. Уявляю як би палали канали коломойського...
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23.08.2021 15:08 Відповісти
Чим мілкіший правитель тим більше совкової гигентоманії
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23.08.2021 15:11 Відповісти
Генітоманіі....піаніст...
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23.08.2021 15:58 Відповісти
Гігант думки,ваш Зебоба,тепер що ще в нього на думці?Підсказуйте Янелоха,де і як,ще можна вкрасти,бо за кримську квартиру платити потрібно.
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23.08.2021 15:40 Відповісти
И во сколько обошлось это налогоплательщикам?
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23.08.2021 15:41 Відповісти
Активисты установили 150 украинских флагов под посольством РФ. Каждый из них символизирует последствия российской агрессии.
Один флаг - это 100 погибших украинцев. То есть, 15 тысяч.Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 668
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23.08.2021 15:45 Відповісти
это все безусловно интересно, но за 30 лет страна кроме 100 метровых флагштоков так ничего и не научилась строить под предводительством толи гетьманов, толи шутов. доколе и может хватит уже кровати-то двигать , а скоморохов с их алчными свитами учить государственным премудростям ?!
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23.08.2021 16:03 Відповісти
За кого голосував?
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23.08.2021 16:08 Відповісти
""но за 30 лет страна кроме 100 метровых флагштоков так ничего и не научилась строить""
Увы,флагштоки тоже не умеют делать.....наш Херсонский 70ти метровый рухнул пару дней назад.При этом повредил(восстановлению не подлежит) авто(дорогое) чувака/чиновника который курировал установку. А Вы говорите научились....
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23.08.2021 17:09 Відповісти
Порадували *********** стоячими флагштоками по всій Україні)
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23.08.2021 16:44 Відповісти
петровец? -нет, нет. федорович? -кагбы и да , но нет, нет. ааа ?! иннокентий смоктуновский ! кеша! шановный, господин, откуда такая непогрешимость и прокурорство ? там все мазаны, но разным и если вы не из их команды, то будет вам одинаково плохо. какие же социально-климатические условия должны быть созданы для воспитания условно хорошего керманыча - задача для нобелевских гениев.
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23.08.2021 16:54 Відповісти
Ну подумаешь, 72 м. Чего же тут уникального? Вот если бы в Кривом Роге да установили бы кривой флагшток 72 м - это было бы не то, что уникально, а даже феноменально (как Пизанская Башня). Вот в Херсоне с флагштоком получилось знаменито - можно даже составить собственное имя для флагштока - взять первые три буквы из названия города и добавить "...овый Флагшток").
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23.08.2021 17:25 Відповісти
а за мамунта забув Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1904
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23.08.2021 18:20 Відповісти
Державний борг України збільшився на 10 млрд $, чого їм скромнічать за наші гроші
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23.08.2021 18:06 Відповісти
Написали б в яку суму це нам обійшлося, і чому всі бздять зробити більший ніж у столиці ?)))
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23.08.2021 18:13 Відповісти
Нагуглив, ТОВ Стройінвест набудували на 8,09 млн. грн
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23.08.2021 18:20 Відповісти
Потерпевший и тут обосрался . Слышь , преЗЕдент , флаг Украины жовто-блакитний , а не ото шо ты проблеял .
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23.08.2021 18:14 Відповісти
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.***
Моя думка, потрібно називати ЗОЛОТИСТО-БІРЮЗОВИЙ.
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23.08.2021 20:02 Відповісти
Украинские воины, которые находятся под Донецком, поздравили украинцев с Днем Государственного Флага.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Наш сине-желтый флаг - это символ борьбы, и вы - часть этой борьбы", - отметили бойцы в обращении к украинским гражданам.
"Мы обязательно победим", - подчеркнули украинские воины. Источник: https://censor.net/ru/v3284233
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23.08.2021 20:15 Відповісти
Хоспади! Чем мы нынче гордимся! Самый высокий флагшток, самый большой флаг. Кому это нада? Скоко бабала на эти совершенно никому ненужные флагштоки угрохали и ещё стоко же распилили. Но да, самый большой и самый длинный. Впору в книгу рекордов Гинесса записывать
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23.08.2021 21:24 Відповісти
У всіх містах міряються флагштоками,у кого вищий..Це якийсь треш..Та краще б ті гроші,що на це витратили, пенсіонерам роздали,нахрін ті флагштоки,прапор можна на просту щоглу підняти...Ні,треба мірятися,як малеча їй Богу...
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24.08.2021 01:20 Відповісти
 
 