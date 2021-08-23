Найвищий у Європі флагшток встановили в Харкові. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У понеділок, 23 серпня, в Харкові відбулася урочиста церемонія підняття прапора на флагштоку висотою 102 метри, який встановили в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Харківський флагшток став найвищим не тільки в Україні, а й у Європі.
Розмір самого стяга становить 15х22,5 метри, повідомляє повідомляє ХОДА, передає Цензор.НЕТ.
За словами т.в.о. голови Харківської ОДА Олександра Скакуна, сьогоднішнє свято особливо важливе для Харківщини, яка 7 років тому опинилася під загрозою окупації. У 2014 році Державний прапор з будівлі обласної державної адміністрації зняли сепаратисти, які намагалися її захопити.
"Тоді ми повернули український прапор на місце. Я вірю, що ми повернули його назавжди. Сьогодні над Харківщиною майорить один з найбільших прапорів у Європі. І це говорить про те, що зараз ми живемо у стабільній державі, яка є державою патріотів та впевнена у своєму майбутньому", - підкреслив Олександр Скакун.
Право здійняти Державний Прапор України надано батькові загиблого Героя Небесної Сотні Євгена Котляра Миколі Котляру та командиру групи курсантів факультету зенітно-ракетних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, учасникові бойових дій на Сході України старшому сержанту Костянтинові Вурсті.
У церемонії також взяли участь голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, в.о. Харківського міського голови Ігор Терехов, представники громадських організацій, військові, жителі міста і області.
Флагшток встановили у парковій зоні вздовж Сергіївської площі. Побачити державний прапор тепер можна майже з усіх куточків міста. Біля державного прапора були проведені роботи з упорядкування: влаштована гранітна плитка, здійснено яскраве світлове оформлення, висаджені квіти в національних кольорах, встановлені лавки для відпочинку відвідувачів.
До 30-річчя Незалежності України за ініціативою Президента Володимира Зеленського флагштоки для проведення церемонії підняття прапора було встановлено в усіх регіонах держави в межах президентської програми "Велике будівництво".
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Зеля - лайно. Зеля - зрадник.
Ну а в целом, так нормальный подарок - ко Дню Государственного флага Украины!
Видать, крепок жар пуканов русских скотов.
- Собеседования отнимают очень много времени. Скажите, как можно максимально быстро определить, что за человек перед тобой - идиот или нормальный?
- Конечно. Задайте ему какой-нибудь простейший вопрос. Например: «Известно, что Кук совершил три путешествия, во время одного их них он погиб. Во время какого именно?»
- А можно какой-нибудь другой пример? А то у меня в школе было плохо с географией.
Незабаром Зеля чи Беня почнуть збирати плату за проїзд по дорогах, побудованих за рахунок платників податків. По факту, ми ще і винні гроші, бо брали в кредит. Нас обілетять по декілька разів.
попусте
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=jlWY68qFiGA
для відсотків десяти це День Незалежності і Прапора , а всі інші на святкуваннях "дня города"..
Стійкостю наших воїнів, добровольцями, волонтерами, медиками, трудівниками, інтелектом, промисловістю.
Надійний кордон України.
Вітаю усіх з днем Прапора!
Слава Україні
Видимо идет соревнование кто больше уварует на этой теме.