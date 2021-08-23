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Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Інструктори з Канади вчили нацгвардейцев орієнтуватися на місцевості без приладів, непомітно пересуватися на позицію, маскуватися і вести високоточну стрільбу.

Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Курс для снайперів такого типу проводився в Нацгвардії вперше. Зі стрільцями працювали інструктори Об’єднаної оперативно-тактичної групи ЗС Канади в Україні (операція "UNIFIER").

"Гвардійські снайпери отримали чимало теоретичних знань та практичних навичок. Вони відпрацьовували всі етапи снайпінгу, починаючи з вибору та облаштування снайперської позиції, прихованого пересування та маскування, військової топографії та закінчуючи удосконаленням практичних навичок щодо ведення вогню по різноманітних цілях і його коригування", - сказано в повідомленні.

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"Далі відповідальність за розвиток снайпінгу в Нацгвардії лежить саме на вас. Цей курс був важким і робота теж буде важка, але ваші вороги, наші вороги, не сплять", - сказав представник канадської сторони.

Новий курс став підґрунтям для створення навчальної програми базової підготовки снайперів, що відповідатиме стандартам НАТО.

Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО 01
Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО 02
Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО 03
Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО 04
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Топ коментарі
+18
Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 8661
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23.08.2021 19:44
+13
Где новости про сегодняшний сгоревший звездолёт в Астраханской области?
Чуваки, как могут, поздравляют Украину с праздником, а редакция - ноль на массу...
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23.08.2021 19:27
+10
Полноценным снайпер становится только после первого фрага, так шо до роботы хлопцы Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 5898
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23.08.2021 19:28
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Где новости про сегодняшний сгоревший звездолёт в Астраханской области?
Чуваки, как могут, поздравляют Украину с праздником, а редакция - ноль на массу...
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23.08.2021 19:27 Відповісти
Полноценным снайпер становится только после первого фрага, так шо до роботы хлопцы Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 5898
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23.08.2021 19:28 Відповісти
Після першого чого?!!! Воїн ти комповий!
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23.08.2021 20:41 Відповісти
Добра новина. Від теорії до практики, хлопці. Хай щастить)
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23.08.2021 19:32 Відповісти
Це внутрішні війська, читай - "беркут", на фронті їх не було і не буде. Їх "натаскують" на добру "практику" уже в листопаді-грудні... убивати протестувальників.
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23.08.2021 20:06 Відповісти
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=kfobn5MNw98
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23.08.2021 21:11 Відповісти
***
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, коли сумління не болить,
Бо у прицілі ворог, що є ціллю.

Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт його кричить:
«Все те, що ворог є, то мусить вмерти!»

Він звик дивитися на світ,
Який давно для нього чорно-білий,
Але тепер душа вже не болить,
Бо зрозумів: що ворог не людина…
Автор: снайпер АТО...
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23.08.2021 19:37 Відповісти
канадські снайпери спеціалісти найвищого класу. добре що вони тут. а нашим хлопцям не мішало б тисяч десять канадський далекобійних вінтовок, які навіть бтр за 1 км прошивають. щоб сепари навіть посьцяти рачки виповзали.
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23.08.2021 19:39 Відповісти
Краще американський McMillan.
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23.08.2021 20:44 Відповісти
Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 8661
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23.08.2021 19:44 Відповісти
Да, да, и ещё раз да.
Мой выбор-зефир.
Ничего вкуснее рошеновского зефира не пробовал.
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23.08.2021 20:20 Відповісти
Запитання - нафіга нацгвардії снайпери? Щоб стріляти по мітингуючих, як недавно "беркут" на Майдані?. Для Армії снайперів готувати треба, а не для псів режиму!
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23.08.2021 19:47 Відповісти
Exactly!
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23.08.2021 21:45 Відповісти
Мокша, не тупочись тут своїми копитами.
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23.08.2021 19:59 Відповісти
Забув про своїх заблукалих десантників ?
Ото морди перелякані в них були.. Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 3401
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23.08.2021 20:03 Відповісти
Трупами десантников Путлера усеяна вся Псковская область,особенно тщательно охраняют дяревню Выбуты...тах их лежит тьма и малая телега...
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23.08.2021 20:07 Відповісти
Случайно наткнулся на блогера из Крыма,каже таке есть таблица военных расходов РАБссии с 1845 по 2016 год,удивило то что Пик был в 1919 году 190 % бюджета дохлой РАБссии было истрачено на войну....,в основном фигурирует цифра 20-30 %,а с 1941 по 1945 год было всего 20 %...странная табличка..., Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 5074война идет а денег нет....
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23.08.2021 19:55 Відповісти
Удачной охоты на руSSo-фашистов!
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23.08.2021 19:55 Відповісти
Мавзолейные говноеды...покажите на карте Мавзолейной РАБссии где находится Новороссия Путлера от Харькова до Одессы,бараны долбанные... Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 639
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23.08.2021 19:56 Відповісти
РАБссиянцы,а вы точно с Гитлером воевали целых 4 года? Шото я начал сомневацца в вашей паБЕДЕ над братом Риббеннтропом... Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4640
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23.08.2021 20:03 Відповісти
Тренінг це обовязково. Однак як стидливо прикрив рушницю. Щоб бува Таран не не побачив, бо пришиють татарчата державну зраду-гвинтівки то браковані купили, вже визнали антиснайперські комплекси бракованими, сама Венікова сказала. Правда, трішки не встигла, бо замовника Хомчака зняли з роботи, хоча його Єрмак і пристроїв. однак все ж лячно показувати зброю.
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23.08.2021 22:49 Відповісти
Научились? - Пора трудится! И пусть вам поможет наука и Бог! Слава Украине!
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23.08.2021 22:52 Відповісти
"Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО..."

Де інформація скількох козломордих ліквідували під час підготовки?
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24.08.2021 02:26 Відповісти
А головнокомандувач дав наказ прибрати снайперів і контрснайперів з 1 лінії. Чи я помиляюсь?
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24.08.2021 07:46 Відповісти
очень хорошо.
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24.08.2021 03:18 Відповісти
Почему нацгвардию, что перзидента охранять? У нацгвардии и полиции и так зарплата выше, чем в ВСУ.
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24.08.2021 07:45 Відповісти
Знешкоджувати Ворога!
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24.08.2021 11:28 Відповісти
рагули и есть рагули .....

Национальная гвардия Украины - воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД)

куда их - на Донбасс пошлете ?? тогда признаете что это гражданская война Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО - Цензор.НЕТ 9495

скорее всего их готовят новый майдан отстреливать .... в Киеве
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24.08.2021 12:34 Відповісти
 
 