Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Інструктори з Канади вчили нацгвардейцев орієнтуватися на місцевості без приладів, непомітно пересуватися на позицію, маскуватися і вести високоточну стрільбу.
Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Курс для снайперів такого типу проводився в Нацгвардії вперше. Зі стрільцями працювали інструктори Об’єднаної оперативно-тактичної групи ЗС Канади в Україні (операція "UNIFIER").
"Гвардійські снайпери отримали чимало теоретичних знань та практичних навичок. Вони відпрацьовували всі етапи снайпінгу, починаючи з вибору та облаштування снайперської позиції, прихованого пересування та маскування, військової топографії та закінчуючи удосконаленням практичних навичок щодо ведення вогню по різноманітних цілях і його коригування", - сказано в повідомленні.
"Далі відповідальність за розвиток снайпінгу в Нацгвардії лежить саме на вас. Цей курс був важким і робота теж буде важка, але ваші вороги, наші вороги, не сплять", - сказав представник канадської сторони.
Новий курс став підґрунтям для створення навчальної програми базової підготовки снайперів, що відповідатиме стандартам НАТО.
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Чуваки, как могут, поздравляют Украину с праздником, а редакция - ноль на массу...
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, коли сумління не болить,
Бо у прицілі ворог, що є ціллю.
Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт його кричить:
«Все те, що ворог є, то мусить вмерти!»
Він звик дивитися на світ,
Який давно для нього чорно-білий,
Але тепер душа вже не болить,
Бо зрозумів: що ворог не людина…
Автор: снайпер АТО...
Мой выбор-зефир.
Ничего вкуснее рошеновского зефира не пробовал.
Ото морди перелякані в них були..
Де інформація скількох козломордих ліквідували під час підготовки?
Национальная гвардия Украины - воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД)
куда их - на Донбасс пошлете ?? тогда признаете что это гражданская война
скорее всего их готовят новый майдан отстреливать .... в Киеве