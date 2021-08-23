Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж

Інструктори з Канади вчили нацгвардейцев орієнтуватися на місцевості без приладів, непомітно пересуватися на позицію, маскуватися і вести високоточну стрільбу.

Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Курс для снайперів такого типу проводився в Нацгвардії вперше. Зі стрільцями працювали інструктори Об’єднаної оперативно-тактичної групи ЗС Канади в Україні (операція "UNIFIER").



"Гвардійські снайпери отримали чимало теоретичних знань та практичних навичок. Вони відпрацьовували всі етапи снайпінгу, починаючи з вибору та облаштування снайперської позиції, прихованого пересування та маскування, військової топографії та закінчуючи удосконаленням практичних навичок щодо ведення вогню по різноманітних цілях і його коригування", - сказано в повідомленні.

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"Далі відповідальність за розвиток снайпінгу в Нацгвардії лежить саме на вас. Цей курс був важким і робота теж буде важка, але ваші вороги, наші вороги, не сплять", - сказав представник канадської сторони.

Новий курс став підґрунтям для створення навчальної програми базової підготовки снайперів, що відповідатиме стандартам НАТО.







