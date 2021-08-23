На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА. ФОТОрепортаж

Нова теле- і радіовежа, встановлена в Комишувасі, поблизу лінії розмежування в Луганській області, мовить на тимчасово окуповану територію

Про це повідомляє Луганська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Одним із перших питань, яке я доручив вирішити відразу після призначення на посаду, - посилення телевізійного сигналу на тимчасово окуповану територію. Вкрай важливо, щоб мешканці Луганщини по той бік лінії розмежування нас регулярно чули", - заявив голова ОДА Сергій Гайдай.

Вежа має 50-кілометровий радіус поширення сигналу. Вона передає сигнал каналів UA: Перший, UA: Донбас, UA Культура, телеканалу "Дом", "2+2" та "Перший Західний". Також дозвіл на мовлення отримав оператор "Зеонбуд", що транслює сигнал 32 рейтингових телеканалів.

Крім того, працюватимуть шість радіостанцій: "УР-1", UA: Культура, "Армія-ФМ", радіо "Промінь", місцеві "49'параллель" і "Пульс". Радіосигнал повністю покриє окуповану частину області і досягатиме кордону з Росією.

Зараз розробляється оптимальна схема цифрового телевізійного мовлення. Потім будуть створені зони синхронного цифрового телевізійного мовлення з діючої РТПС "Бахмутівка" в Щастинському районі.

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