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На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Нова теле- і радіовежа, встановлена в Комишувасі, поблизу лінії розмежування в Луганській області, мовить на тимчасово окуповану територію

Про це повідомляє Луганська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Одним із перших питань, яке я доручив вирішити відразу після призначення на посаду, - посилення телевізійного сигналу на тимчасово окуповану територію. Вкрай важливо, щоб мешканці Луганщини по той бік лінії розмежування нас регулярно чули", - заявив голова ОДА Сергій Гайдай.

Вежа має 50-кілометровий радіус поширення сигналу. Вона передає сигнал каналів UA: Перший, UA: Донбас, UA Культура, телеканалу "Дом", "2+2" та "Перший Західний". Також дозвіл на мовлення отримав оператор "Зеонбуд", що транслює сигнал 32 рейтингових телеканалів.

Крім того, працюватимуть шість радіостанцій: "УР-1", UA: Культура, "Армія-ФМ", радіо "Промінь", місцеві "49'параллель" і "Пульс". Радіосигнал повністю покриє окуповану частину області і досягатиме кордону з Росією.

Зараз розробляється оптимальна схема цифрового телевізійного мовлення. Потім будуть створені зони синхронного цифрового телевізійного мовлення з діючої РТПС "Бахмутівка" в Щастинському районі.

Читайте також: У 16 тисяч домогосподарств у Херсонській області немає доступу до українських телеканалів, - голова ОДА Козир

На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА 01
На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА 02
На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА 03
На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА 04
На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА 05
На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА 06
На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА 07
На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА 08
На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА 09
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Топ коментарі
+17
нехай почує сепарня,
шо "руцький мір" то є - фуйня ,
бо він брехливий та ...воня !
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23.08.2021 22:41
+13
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА - Цензор.НЕТ 7550
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23.08.2021 22:50
+6
Кому вещать? Там вата осталась с наглухо отбитыми мозгами
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23.08.2021 22:41
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нехай почує сепарня,
шо "руцький мір" то є - фуйня ,
бо він брехливий та ...воня !
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23.08.2021 22:41 Відповісти
Охренеть, строили с 2018 года!
Скорость строительства еще та...
Эйфелеву башню, за 2 года и 2 месяца построили в 19 веке!
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23.08.2021 22:41 Відповісти
Кому вещать? Там вата осталась с наглухо отбитыми мозгами
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23.08.2021 22:41 Відповісти
так они будут вещать прокоцапские месседжи, чтоб типа понравиться
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23.08.2021 23:05 Відповісти
будем наращивать в вате рассудительность,
о своей дальнейшей судьбе,
о добре и зле
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23.08.2021 23:24 Відповісти
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА - Цензор.НЕТ 692
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23.08.2021 22:42 Відповісти
За командою Бубочки, Сватів, Кіркорова, Моргенштерна і Квартал-95 будуть за наші гроші транслювати туди, де це і так давно є.
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23.08.2021 22:42 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава! Путін *****, Рекламна заставка через годину.
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23.08.2021 22:44 Відповісти
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА - Цензор.НЕТ 7550
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23.08.2021 22:50 Відповісти
Уже в первом классе мы детьми из 3-4-х деталей делали широкополосные глушилки радиусом действия в 10-20-метров.А сейчас на дворе 21-й век.Да и что ожидаете от людей на окупированых териториях что они развернут наружные антенны в сторону Украины рискуя быть убитыми?Это не теле-радио вышка а банальное отмывание денег и думаю что и не одного миллиона и не тугриков.В то время когда уже существуэт спутниковое но почему-то закодированое украинское ТВ.
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23.08.2021 22:51 Відповісти
, будут работать шесть радиостанций: "УР-1", UA: Культура, "Армия-ФМ", радио "Проминь", местные "49'параллель" и "Пульс". Радиосигнал полностью покроет оккупированную часть области и будет достигать границы
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23.08.2021 23:06 Відповісти
Про технічні можливості я і не сперечаюсь але я також знаю і про технічні можливості блокіровщиків радіосигналу а якщо до цього додати покарання за розвернуту у наш бік антену то шанси однести радіосигнал на окуповані території наближаються до нуля.Виникає запитання до тих хто будував ту радіовежу,адже вони знали про все це але всадили всерівно сотні міліонів.
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23.08.2021 23:12 Відповісти
Приёмник принимает радиоволны, восстанавливает модулирующий сигнал и ... На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 1388Две антенны на макушке а сама сидит в избушке

На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 7910
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24.08.2021 06:22 Відповісти
такой высоты вышка должна вещать не на 50 км, а на все 500..нафаршируйте ее внутренностями мощными...
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23.08.2021 22:59 Відповісти
Уявити тяжко...щоби сьогоднішні флагштоки ой їх бабло та на Український інформаційний простір та на зарплату працівників та айтішників українців. РОсія би била в пєрдє...ой в сраці.
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23.08.2021 23:01 Відповісти
Угу.тепер у луганчан буде і Дом,і Дом-2....
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23.08.2021 23:02 Відповісти
и гундос полшестой
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23.08.2021 23:07 Відповісти
Хорошо, но нужно охранять от диверсантов.
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23.08.2021 23:03 Відповісти
ну как всегда к дате, совок как был в башках , так и остался
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23.08.2021 23:17 Відповісти
Кому вєщать? Оцим лугандонам? У них 20 років було українське ТБ і радіо. І шо? На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 3556 На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 1227
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23.08.2021 23:25 Відповісти
А "Сватів" як цим сєпарам можна показувати як що немає сигналу з підконтрольной території ?

А тепер можуть дивитись всі шуткі Квартала 95 На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 9238
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23.08.2021 23:34 Відповісти
Оці на фото у цілковитій зомбобезпеці: від вежі Порошенка 17 року до центра Луганська 40 км (замість 25 з-під Щастя, щоб не дай Боже не добивало), а від вежі Зеленського до них 70 км.
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23.08.2021 23:32 Відповісти
Как показал опыт Приднестровья - пустая трата бюджета. Война в эфире такое. Ну запустят глушилку, поскачут по диапазонам,... Тупо в общем...
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23.08.2021 23:38 Відповісти
Поздно всё это. Да хотя бы в 2018 когда безвиз дали, стоило уже построить и об этом сообщить как первая новость. Та и глушить будут. Там остались те, кому это не интересно изначально было. А нам такие не нужны здесь. Своих совков утырков хватает ещё.
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23.08.2021 23:42 Відповісти
это надо было сделать еще Яценюку вместо заборчика из проволоки На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 84
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24.08.2021 01:03 Відповісти
Глупость! В 21-м веке достаточно арендовать парочку транспордеров на телекоммуникачионных спутниках в позиции 36E и 75E и вести антипропагадноскую информационную войну не только на оккупированых территориях, но против всего "руССкого мира" в Евроазии!
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24.08.2021 09:08 Відповісти
 
 