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Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У 30-ту річницю незалежності України президент Володимир Зеленський і його дружина Олена вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Президентське подружжя встановило лампадки до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Cотні у Києві, на місці загибелі учасників Революції Гідності.
Володимир та Олена Зеленські ушанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та гідність українців у 2013-2014 роках.
Топ коментарі
+23 Ksenia VB
показати весь коментар24.08.2021 11:00
+21 Gal
показати весь коментар24.08.2021 11:04
+15 Герхард
показати весь коментар24.08.2021 11:08
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чтоб никто ни о чем не спросил... или еще что по-хуже...
после «эбонитовых палочек» - моральное уродство и лицемерство……..
И вообще, кто одевает зеленскую? Это просто п..ец и ужас.