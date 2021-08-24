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Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У 30-ту річницю незалежності України президент Володимир Зеленський і його дружина Олена вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президентське подружжя встановило лампадки до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Cотні у Києві, на місці загибелі учасників Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські ушанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та гідність українців у 2013-2014 роках.

Зеленський із дружиною вшанували память Героїв Небесної Сотні 01

Також читайте: Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП

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Топ коментарі
+23
Вже не смішно ? Дві ебонітовиє палички...
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24.08.2021 11:00
+21
Гидко, просто гидко...
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24.08.2021 11:04
+15
А после пошли проведать инсталяцию совковых хрущевок на Майдане, которую еще неделю назад устанавливали на этой самой Аллее Героев Небесной Сотни.
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24.08.2021 11:08
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Вже не смішно ? Дві ********** палички...
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24.08.2021 11:00 Відповісти
+100500
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24.08.2021 11:19 Відповісти
показуха Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 1985
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24.08.2021 11:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
А не пошел бы, как назвал бы?
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24.08.2021 11:06 Відповісти
назвал бы устойчивой позицией . не правильной но позицией . а так сейчас цветы возлагает а тогда про эбонитовые палки шутил . Ленка тоже морду скривила . типа печалится . а в 14-ом инфу про передвижения ВСУ собирала
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24.08.2021 11:36 Відповісти
Гидко, просто гидко...
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24.08.2021 11:04 Відповісти
А после пошли проведать инсталяцию совковых хрущевок на Майдане, которую еще неделю назад устанавливали на этой самой Аллее Героев Небесной Сотни.
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24.08.2021 11:08 Відповісти
коли фотограф порохобот, Ленка неначе сцяти хоче...
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24.08.2021 11:10 Відповісти
Члєнограй найвеличніший з першою ляддю пішли подивитися ностальгічну інсталяцію совкодрочерів. Але її не знайшли, бо люди ту фігню знесли. Щоб якось виправдати свою появу в тому місці, де ********* палички зустрічалися з бавовняним одягом, довелося ставити лампадки... Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6398
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24.08.2021 11:14 Відповісти
Напомните мне, где были эти двое, когда людей расстреливали?
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24.08.2021 11:22 Відповісти
*******, который во время гибели этих людей, бегал по сцене с шуткой про эбонитовые палочки...
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24.08.2021 11:31 Відповісти
и опять один (с первой Ленкой) ...
чтоб никто ни о чем не спросил... или еще что по-хуже...
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24.08.2021 11:47 Відповісти
Уже писала не один раз, НО повторюсь:
после «эбонитовых палочек» - моральное уродство и лицемерство……..
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24.08.2021 11:57 Відповісти
Циничная ублюдочная тварь.
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24.08.2021 12:26 Відповісти
По сути у нас нет президента
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24.08.2021 12:29 Відповісти
Есть. Козырь кличут на *********.
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24.08.2021 12:48 Відповісти
Супруг - река в России , протекает в Тюменской области. Устье реки находится в 60 км по правому берегу реки Юрга . Длина реки составляет 27 км.
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24.08.2021 12:59 Відповісти
В гордом адыночестве!
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24.08.2021 13:14 Відповісти
Под охраной 10 тысяч правохренителей...
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24.08.2021 13:15 Відповісти
Гарно святкує Україна День Незалежності....Навіть Клоунів запросила на це свято ...
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24.08.2021 15:02 Відповісти
Искали автомат с газировкой по 3 копейки?
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24.08.2021 15:59 Відповісти
Суки, почему в такой праздник не в вышывванках? Путин накажет?
И вообще, кто одевает зеленскую? Это просто п..ец и ужас.
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24.08.2021 16:06 Відповісти
 
 