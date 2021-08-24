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Фото Київські новини
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10 тис. правоохоронців залучено до охорони порядку в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві приблизно 10 тис. правоохоронців забезпечують громадський порядок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

З нагоди святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України приблизно 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії у посиленому режимі стежитимуть за публічною безпекою в Києві.

Зранку фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками перевірили локації, де відбуватимуться заходи. У місцях масового перебування громадян чергують патрулі, поліція діалогу та придані сили, які прибули до столиці у складі зведених загонів.

10 тис. правоохоронців залучено до охорони порядку в Києві, - Нацполіція 01
10 тис. правоохоронців залучено до охорони порядку в Києві, - Нацполіція 02
10 тис. правоохоронців залучено до охорони порядку в Києві, - Нацполіція 03
10 тис. правоохоронців залучено до охорони порядку в Києві, - Нацполіція 04

Також читайте: Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці. ПЕРЕЛІК

Правоохоронці закликають киян та гостей столиці з розумінням ставитися до роботи поліцейських на фільтраційних пунктах на вході до місць проведення заходів. Зокрема, до поверхневих перевірок, оскільки такі заходи мають на меті забезпечити безпеку всіх учасників урочистостей.

Крім того, поліцейські закликають планувати свої маршрути з урахуванням обмеження дорожнього руху в Києві.

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Собак порадовал!
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24.08.2021 11:19 Відповісти
зесрань,почему при вашем зекретине обыскивают воинов,которые в параде участвуют?
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24.08.2021 11:20 Відповісти
потому, что они по себе судят, сами раньше вооружали для провокаций. Помнишь "свободовца" с гранатой?
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24.08.2021 12:09 Відповісти
Гулял вчера в центре. Ментов от Золотых ворот до Крещатика больше, чем прохожих. Кругом какие-то сцены и заборы.
Исторический центр тысячелетнего города напоминает какое-то ******** кабаре с элементами садо-мазо.

При упоминании Зеленского менты подпрыгивают будто им скипидаром под хвостом мазнули.
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24.08.2021 11:29 Відповісти
Внешний вид некоторых пузатеньких и слишком худощавых полицейских настораживает. Надо приводить себя в порядок и надлежащую физическую форму
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24.08.2021 11:34 Відповісти
Это шоб Величайшему Главкому Украины не страшно было во время Парада аж на осевую Хрещатика выйти!
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24.08.2021 13:17 Відповісти
ахххаа,физическая форма вообще агонь,за пивком бегать только) пузаны прокачаны пивком знатно)
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24.08.2021 14:30 Відповісти
 
 