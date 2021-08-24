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Фото Політика України
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Зеленський (10071) нагорода (574)

Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський у межах офіційних урочистостей з нагоди 30-ї річниці Незалежності України в центрі Києва вручив державні нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, звання Героя Україні з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно - старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук Президента члени родин загиблих захисників. Орден "Золота Зірка" вручений полковнику Євгену Сидоренку.

За визначні особисті заслуги у розвитку Української держави, музичної культури та національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність і високу виконавську майстерність присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно Назарію Яремчуку. Відзнаку вручено його синам.

Також читайте: Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами

Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи, а українського дипломата, першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня (посмертно).

Нагороджено Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе, директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову - Орденом княгині Ольги першого ступеня, відомого футболіста, тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 рр. Андрія Шевченка - Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - дирегентку Оксану Линів.

Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України 01
Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України 02
Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України 03

Також глава держави відзначив нагородою українського співака Дмитра Монатика та деяких інших відомих громадян.

Також читайте: Зеленський нагородив Магучіх орденом княгині Ольги

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Топ коментарі
+20
Артисты, куплетисты, футболисты по мнению Зеленского больше достойны чем погибшие и раненные бойцы. Ну, а Монатик - это воообще дно.
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24.08.2021 12:21
+17
Мля это сюр Монатику дать заслуженого! Хотя нарик другого нарика подогрел такое случается!
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24.08.2021 12:20
+8
ооо....обесценил награды клован...совсем ...абы кому...
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24.08.2021 12:21
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Мля это сюр Монатику дать заслуженого! Хотя нарик другого нарика подогрел такое случается!
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24.08.2021 12:20 Відповісти
Лилипуты как семья, поддерживают друг друга. Лысый , « Ласунка» - в очереди на следующий год..
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24.08.2021 12:25 Відповісти
Який, доречі, 23 листопада планує виступи Білорусі. Росіян тут трансферами будуть підвозити
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24.08.2021 14:09 Відповісти
А 16 листопада у Мінську
P.S. Тепер уже "заслужений" Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 4539
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24.08.2021 14:14 Відповісти
Монатик? Правда?
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24.08.2021 12:20 Відповісти
Артисты, куплетисты, футболисты по мнению Зеленского больше достойны чем погибшие и раненные бойцы. Ну, а Монатик - это воообще дно.
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24.08.2021 12:21 Відповісти
Ну, артисты и спортсмены разные бывают. Кикабидзе действительно достоин награды, Монатик - нет, а ватного Бубку вообще гнать нужно из всех комитетов.
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24.08.2021 13:24 Відповісти
ооо....обесценил награды клован...совсем ...абы кому...
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24.08.2021 12:21 Відповісти
Может Монатик инпотент но сыграл Ричарда Лвиное Серце и трахнул Зеленского! За это да Монатик заслужил заслуженного! Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 2714
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24.08.2021 12:23 Відповісти
Армія їде по Хрещатику та захищає державу на сході. Мова у кожному супермаркеті. Віра подтверджена візитом Варфоломія. А клован Мохнатика нагородив Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 4244
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24.08.2021 12:33 Відповісти
Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 3302
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24.08.2021 12:23 Відповісти
Герои - это одно, а выдающиеся деятели - это другое, чествовать можно всех, но не нужно мешать все в кучу /это разные мероприятия/!
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24.08.2021 12:28 Відповісти
Вы абсолютно правы. Жонглёров, акробатов, юмористов, певцов, дрессировщиков можно и нужно награждать на Новый Год, на день влюблённых, на день летнего солнцестояния или на полнолуние, но не на важнейший государственный праздник , ещё и вместе с героями...
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24.08.2021 16:03 Відповісти
а мохнатика то зачем Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 1256
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24.08.2021 12:31 Відповісти
Что-то Кравчука не видно. Его откачали?
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24.08.2021 12:33 Відповісти
шото не наблюдюцца на параде граждане бойко кива рабинович мертвечук...
неужто не хатят паздравить её с 30 летием ?

ведь они кормятся здесь 30 лет ,

патриоты сраные? Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 3490
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24.08.2021 13:15 Відповісти
Земрази, оставьте в покое Украинский Герм, а этот хлам себе на стенку вешайте!!!

Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 3645
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24.08.2021 13:19 Відповісти
Они мрази, но этот хлам вообще не взлетает - здесь даже стороны перепутаны.
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24.08.2021 13:28 Відповісти
Воины плюс,Кикабидзе плюс.Монатик большой минус.А ещё минус безголосое войско,раньше объезжали войска,здоровались,и ещё большой минус безликая музыка,это ж надо было подобрать такую туфту, дирижёр ты вата?
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24.08.2021 13:46 Відповісти
Знак Вы в конце не тот поставили... Конечно, вата!!! Кстати, я сегодня не слышал "Зродились ми великої години" - марш УПА - марш украинской армии. Я провтыкал, или реально не было?
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24.08.2021 14:18 Відповісти
Vasyl Chepurnyi. Зганьблені нагороди

Охоче вірю, що більшість нагороджених державними відзнаками до Дня Незалежности України - хороші люди і, може, навіть патріоти. Але який вони мають стосунок до Незалежности?
Наприклад , Сергій Бубка - за яку таку свободу він високо стрибав, що йому Зеленський дав орден Свободи? Я вже не кажу про Ангелу Меркель, якій також віддали наш орден Свободи? За "Північний потік"? Або орден Ярослава Мудрого, яким завжди нагороджували державних діячів, з якого дива присуджений директору якогось чернігівського технікуму? Про такого борця за незалежність у Чернігові ніхто й не чув!

Серед нагороджених: політв'язнів - 1, рухівців - 0, воїнів нинішньої війни - 0, борців за незалежність України - 0. Як не дивно, вперше за всіх президентів не нагороджено жодного ветерана радянської окупації Афганістану! Нічого, до Дня захисника наверстають...
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26.08.2021 16:40 Відповісти
 
 