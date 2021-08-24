Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський у межах офіційних урочистостей з нагоди 30-ї річниці Незалежності України в центрі Києва вручив державні нагороди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, звання Героя Україні з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно - старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук Президента члени родин загиблих захисників. Орден "Золота Зірка" вручений полковнику Євгену Сидоренку.
За визначні особисті заслуги у розвитку Української держави, музичної культури та національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність і високу виконавську майстерність присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно Назарію Яремчуку. Відзнаку вручено його синам.
Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи, а українського дипломата, першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня (посмертно).
Нагороджено Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе, директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову - Орденом княгині Ольги першого ступеня, відомого футболіста, тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 рр. Андрія Шевченка - Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - дирегентку Оксану Линів.
Також глава держави відзначив нагородою українського співака Дмитра Монатика та деяких інших відомих громадян.
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P.S. Тепер уже "заслужений"
неужто не хатят паздравить её с 30 летием ?
ведь они кормятся здесь 30 лет ,
патриоты сраные?
Охоче вірю, що більшість нагороджених державними відзнаками до Дня Незалежности України - хороші люди і, може, навіть патріоти. Але який вони мають стосунок до Незалежности?
Наприклад , Сергій Бубка - за яку таку свободу він високо стрибав, що йому Зеленський дав орден Свободи? Я вже не кажу про Ангелу Меркель, якій також віддали наш орден Свободи? За "Північний потік"? Або орден Ярослава Мудрого, яким завжди нагороджували державних діячів, з якого дива присуджений директору якогось чернігівського технікуму? Про такого борця за незалежність у Чернігові ніхто й не чув!
Серед нагороджених: політв'язнів - 1, рухівців - 0, воїнів нинішньої війни - 0, борців за незалежність України - 0. Як не дивно, вперше за всіх президентів не нагороджено жодного ветерана радянської окупації Афганістану! Нічого, до Дня захисника наверстають...