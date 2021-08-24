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Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Спікер ВР Дмитро Разумков відкрив Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення Незалежності України.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
У сесійній залі присутні народні депутати, президент Володимир Зеленський, члени уряду, іноземні делегації, представники дипломатичного корпусу та почесні гості Верховної Ради.
Діти-переможці онлайн-конкурсу відеоробіт під назвою "Незалежність моєї країни" внесли державний прапор України до сесійної зали під оплески присутніх.
Топ коментарі
+6 Вася Быколог
показати весь коментар24.08.2021 13:19
+5 5 копійок
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+4 Дід Трохим
показати весь коментар24.08.2021 13:31
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https://bykvu.com/ua/bukvy/14510-v-administratsii-prezidenta-poyavilsya-bolshoj-gerb-ukrainy/
Зебіли, які ж ви брехуни... Нема вимоги законодавства стосовно офіційних чи неофіційних гобеленів в офіційних державних установах. Є просто заборонені зоображення; але наведені тобою до таких не належать..
https://www.youtube.com/watch?v=4_Y5NAKQjJg
Если постараться можно добавить есчо
"Эврика! Торжественное заседание Верховной Рады существует!" - прокомментировал Разумков своё открытие
-у 1991, коли не обрали Чорновола
-у 2010, коли не обрали Тимошенко
Результат маємо не тільки сьогодні, але і всі 30 років поспіль. (с)