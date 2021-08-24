Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спікер ВР Дмитро Разумков відкрив Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення Незалежності України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

У сесійній залі присутні народні депутати, президент Володимир Зеленський, члени уряду, іноземні делегації, представники дипломатичного корпусу та почесні гості Верховної Ради.

Діти-переможці онлайн-конкурсу відеоробіт під назвою "Незалежність моєї країни" внесли державний прапор України до сесійної зали під оплески присутніх.









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