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Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Спікер ВР Дмитро Разумков відкрив Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення Незалежності України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

У сесійній залі присутні народні депутати, президент Володимир Зеленський, члени уряду, іноземні делегації, представники дипломатичного корпусу та почесні гості Верховної Ради.

Діти-переможці онлайн-конкурсу відеоробіт під назвою "Незалежність моєї країни" внесли державний прапор України до сесійної зали під оплески присутніх.

Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради 01
Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради 02
Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради 03
Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради 04

Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України

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Топ коментарі
+6
Під шумок хочуть пропихнути досягнення Осла - великий квартальний герб.
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24.08.2021 13:19
+5
Щоб вас підняло та гепнуло.
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24.08.2021 13:15
+4
Есть цель "утопить" Тризуб" в букетах калин, колосьев, львов и т.п.
Если постараться можно добавить есчо
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24.08.2021 13:31
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Щоб вас підняло та гепнуло.
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24.08.2021 13:15 Відповісти
Під шумок хочуть пропихнути досягнення Осла - великий квартальний герб.
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24.08.2021 13:19 Відповісти
Как вы выразились "большой квартальный герб" уже пропихнут давно. Начинаючи с 2015 года висит в администрации Президента Украины
https://bykvu.com/ua/bukvy/14510-v-administratsii-prezidenta-poyavilsya-bolshoj-gerb-ukrainy/
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24.08.2021 13:27 Відповісти
Шо ти гониш за гамно? Там нема ніякого герба.
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24.08.2021 13:38 Відповісти
Посмотри внимательно фотографии. Там Порошенко сидит под Большим Гербом.
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24.08.2021 13:44 Відповісти
То не герб. То гобелен. бикодетект. На лікування.
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24.08.2021 13:46 Відповісти
не "пропихнут". Спроби запровадити - були. Але офіційно не "прпихували". Те зображення вважай гобеленом, який можна міняти, час від часу.
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24.08.2021 13:38 Відповісти
Гобелен, пусть, вешают дома, на даче или яхте своей. В Администрации Президента, Верховной Раде, Кабинете Министров и прочих официальных учреждениях все должно быть официально. С таким успехом можно там повесить двухглавую курицу и сказать, что это гобелен и его можно убрать в любой момент.
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24.08.2021 13:43 Відповісти
а що, перед тим гобеленом "ніби герб" висів якийсь офіційний гобелен? А зара - який там гобелен?
Зебіли, які ж ви брехуни... Нема вимоги законодавства стосовно офіційних чи неофіційних гобеленів в офіційних державних установах. Є просто заборонені зоображення; але наведені тобою до таких не належать..
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24.08.2021 15:47 Відповісти
Вы ещё напишите, что Петр Алексеевич не сам выбирал и, вообще, не знал, что туда повесят. Не позорьтесь.
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24.08.2021 16:03 Відповісти
Ще одна п,явка що присмокталася до влади.
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24.08.2021 13:22 Відповісти
а чого Разумков , а не Розумків ?
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24.08.2021 13:25 Відповісти
Потому что он "сын русского отца", как он выражался еще до выборов
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24.08.2021 13:29 Відповісти
" Знаки и символы большого разрушительства "
https://www.youtube.com/watch?v=4_Y5NAKQjJg

Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 961
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24.08.2021 13:26 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/14510-v-administratsii-prezidenta-poyavilsya-bolshoj-gerb-ukrainy/
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24.08.2021 13:30 Відповісти
Есть цель "утопить" Тризуб" в букетах калин, колосьев, львов и т.п.
Если постараться можно добавить есчо
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24.08.2021 13:31 Відповісти
Разумков открыл торжественное заседание Верховной Рады.

"Эврика! Торжественное заседание Верховной Рады существует!" - прокомментировал Разумков своё открытие Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1038
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24.08.2021 13:33 Відповісти
Хоч би вистачило розуму у депутатів не голосувати на ганебний великий тризуб які зешобла хоче прийняти на цьому засіданні.
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24.08.2021 13:33 Відповісти
За 30 років незалежності Україна втрачала майбутнє двічі:
-у 1991, коли не обрали Чорновола

-у 2010, коли не обрали Тимошенко

Результат маємо не тільки сьогодні, але і всі 30 років поспіль. (с)
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24.08.2021 13:34 Відповісти
Руки прочь от Щита с Тризубом!! Засуньте свою пивную этикетку себе в дупу!!!
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24.08.2021 13:45 Відповісти
Значит будет еще один выходной.Отлично.
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24.08.2021 13:50 Відповісти
 
 