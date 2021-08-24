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Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Сьогодні, 24 серпня, в центрі Києва о 14:00 стартує Марш захисників України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
До координаційного комітету з проведення маршу входять 42 громадські організації ветеранів¸ волонтерів, представників об'єднання родин Небесної Сотні, духовенства.
Із 13:00 учасники маршу збираються в парку ім.Шевченка. Близько 14:00 планується початок ходи за маршрутом: парк Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - Майдан Незалежності.
ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
+29 YU ST
показати весь коментар24.08.2021 13:35
+22 faust7808
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+20 Valery Greff
показати весь коментар24.08.2021 13:30
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Будь ласка, зачекайте...
🤢💩
Обоє рябоє...)))
А парад сподобався!)))
Здувся...
ВИ - УКРАЇНЦІ !
СПРАВЖНІ !
ЗІ СВЯТОМ ВАС !
ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЕВОГО ЩАСТЯ ВАМ ТА ВАШИМ РОДИНАМ !
"Їхній" мураєво-рижемразівський називає цей марш "марш націоналістів"... Обговорюють День Незалежності... як обговорюють - обсирають... Наприклад, заперечують, що де-факто не було ЗСУ для захисту від окупації, в першу чергу, "зеленими чоловічками" Криму...
***, а бідецькі продалися рижій мразі, зараз повністю на його уркаїні ошиваються...
называется по горячим следам: Майданhttps://youtu.be/2RG9DGGc8poУкраина. Война. Путинhttps://youtu.be/NXZI1Mdbp-sУкраина. Война.https://youtu.be/6e43q4URWBgУкраина. Война. Память.https://youtu.be/CRhkeLC80TUЛицо Войны.https://youtu.be/Xli-RLWoBFgПравда о войне.https://youtu.be/S8jSV2GDS_EВспомнил, как все тогда было.