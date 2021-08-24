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День Незалежності (423) Київ (8956) марш (257) Богачук Олег (794)

Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні, 24 серпня, в центрі Києва о 14:00 стартує Марш захисників України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

До координаційного комітету з проведення маршу входять 42 громадські організації ветеранів¸ волонтерів, представників об'єднання родин Небесної Сотні, духовенства.

Із 13:00 учасники маршу збираються в парку ім.Шевченка. Близько 14:00 планується початок ходи за маршрутом: парк Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - Майдан Незалежності.

Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 01
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 02
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 03
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 04
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 05
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 06
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 07
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 08
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 09
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 10

Також дивіться: Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук

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Топ коментарі
+29
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 426
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24.08.2021 13:35
+22
Спасибо защитники за мир и цивилизацию . Слава Украине! Смерть пидорахам .
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24.08.2021 13:32
+20
Надеюсь, "Ла-ла-ла" таки прозвучит над Крещатиком! Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 8327
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24.08.2021 13:30
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Надеюсь, "Ла-ла-ла" таки прозвучит над Крещатиком! Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 8327
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24.08.2021 13:30 Відповісти
без сумнівів. обов,язково!
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24.08.2021 13:58 Відповісти
Все равно будет Парад без зекретина)
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24.08.2021 13:30 Відповісти
Янелох не хочет их на Майдане встретить? Или после Манатика других героев у него сегодня нет? Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 5419
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24.08.2021 13:30 Відповісти
Sorry за опечатку. То ли "о" вместо "а" надо было, то ли "д" после "н". Точно- второе. Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 8906
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24.08.2021 13:35 Відповісти
Спасибо защитники за мир и цивилизацию . Слава Украине! Смерть ********* .
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24.08.2021 13:32 Відповісти
Петро Олексійович поведе ??
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24.08.2021 13:34 Відповісти
Сподіваюся, що буде присутнім, на відміну від зеркомана.
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24.08.2021 13:41 Відповісти
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Я теж-на сивій кобилі щоб...)))
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24.08.2021 13:43 Відповісти
А чего нет уверенности, а только надежда?
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24.08.2021 13:56 Відповісти
Порох на урочистому засіданні Ради.
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24.08.2021 14:01 Відповісти
Что ему там делать? Принимать "большой" герб? В массы пусть идет, тем более в такой день.
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24.08.2021 14:07 Відповісти
Он уже пол дня с людьми обнимался,в отличии от зекрысы,которая так сцытся,что приказал воинов,участвующих в параде,обыскивать,зесрань)
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24.08.2021 14:27 Відповісти
Скіль ж заразив??!
🤢💩
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24.08.2021 14:31 Відповісти
Аж до Одессы достал,свинособака)у нас сегодня весь город в "Зеленский х&йло" исписан
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24.08.2021 14:36 Відповісти
ШоКАЛадом намалювали??
Обоє рябоє...)))
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24.08.2021 14:40 Відповісти
обое рябое -это пуйло и зекретин,а вы ,свинособаки и зесрань,их диванные боевые п&сы
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24.08.2021 14:47 Відповісти
You pumped this nonsense from a finger or something else!??
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24.08.2021 14:54 Відповісти
А что тебе не нравится,если на деле так и есть
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24.08.2021 15:00 Відповісти
Фсі прези не подобаються однаково...
А парад сподобався!)))
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24.08.2021 15:04 Відповісти
Засмокчуть...боїться..🤣
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24.08.2021 14:32 Відповісти
Вообще то это торжественное заседание к 30-летию Независимости, чучело ты лишнехромосомное Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка - Цензор.НЕТ 5966
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25.08.2021 14:00 Відповісти
Да, только Надежда, к сожалению. Потому что ермаки-падляки костьми лягут, чтобы Пороха не допустить!) Ато ж зедебил обосрьотся, а им памперсы опять менять из-под найвелычнывого!)
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24.08.2021 14:16 Відповісти
🤣
Здувся...
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24.08.2021 14:30 Відповісти
Патамуша надька невмируща!))
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24.08.2021 14:34 Відповісти
Надька - то твоя співмешканка з ОРДЛА? Співчуваю, що вона невмируща. Навідь від антвфрізу.)))
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24.08.2021 15:14 Відповісти
Успокойся ,зебил)Порох идёт во главе колонны
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24.08.2021 16:21 Відповісти
СЛАВА ЗАХІСНИКАМ УКРАЇНИ !!!
ВИ - УКРАЇНЦІ !
СПРАВЖНІ !
ЗІ СВЯТОМ ВАС !
ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЕВОГО ЩАСТЯ ВАМ ТА ВАШИМ РОДИНАМ !
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24.08.2021 13:34 Відповісти
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 426
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24.08.2021 13:35 Відповісти
Альтернативный марш патриотов?
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24.08.2021 13:38 Відповісти
Так.
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24.08.2021 13:46 Відповісти
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У ботов, делящую Украину. Сепары эти пециботы.
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24.08.2021 13:54 Відповісти
Ну вообще это какое-то разделение. На официале тоже полно было атошников. Я думаю, логично было бы идти одной колонной.
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24.08.2021 13:38 Відповісти
Может не все могут вытерпеть ,что парад у них принимает госизменник и уклонист зебоба -хотят свой
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24.08.2021 13:41 Відповісти
Просто временной регламент официальных парадов не позволяет. Просто есть вторая часть празднования - шествие, неограниченое никакими формальностями и где любой, считающий себя патриотом, может принять участия.
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24.08.2021 13:48 Відповісти
Так и было. Первыми прошли атошники.
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24.08.2021 13:50 Відповісти
Від ЦЬОГО параду я думаю ********* точно втратить голос.🙃 Чекаємо з надією🤗
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24.08.2021 13:45 Відповісти
Зосталось 15 хвилин.Прямий ефір буде? Хтось підскаже?
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24.08.2021 13:51 Відповісти
Знайшов😊
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24.08.2021 13:52 Відповісти
Очень нужное патриотическое шествие для страны.
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24.08.2021 14:09 Відповісти
промоніторив ТБ.
"Їхній" мураєво-рижемразівський називає цей марш "марш націоналістів"... Обговорюють День Незалежності... як обговорюють - обсирають... Наприклад, заперечують, що де-факто не було ЗСУ для захисту від окупації, в першу чергу, "зеленими чоловічками" Криму...
***, а бідецькі продалися рижій мразі, зараз повністю на його уркаїні ошиваються...
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24.08.2021 14:45 Відповісти
Азов изначально был связан с Ахметовым, они же не зря Мариуполь освобождали, вернее отбивали Азовмаш и щааод Ильича.
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24.08.2021 15:29 Відповісти
Предлагаю посмотреть видео 2014г., сделанного, что
называется по горячим следам: Майданhttps://youtu.be/2RG9DGGc8poУкраина. Война. Путинhttps://youtu.be/NXZI1Mdbp-sУкраина. Война.https://youtu.be/6e43q4URWBgУкраина. Война. Память.https://youtu.be/CRhkeLC80TUЛицо Войны.https://youtu.be/Xli-RLWoBFgПравда о войне.https://youtu.be/S8jSV2GDS_EВспомнил, как все тогда было.

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24.08.2021 14:51 Відповісти
 
 