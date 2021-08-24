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Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 серпня, за участю президента України Володимира Зеленського в центрі столиці відбувся святковий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Перед початком заходу на Майдані Незалежності відбулося історичне театралізоване дійство під назвою "ДНК" (День незалежності країни). На головній площі України були розташовані мізансцени та елементи декорацій, що презентували найважливіші сторінки української історії від часів Трипільської культури до сучасності.

Головною героїнею дійства стала дівчинка, яка символізувала Україну. Вона пройшла повз театралізовані мізансцени: епоха Київської Русі, Козацька доба, Україна літературна, Визвольні змагання, Україна наукова, Голодомор, Друга світова війна, радянська Україна, Незалежна Україна.

У фінальному епізоді театрального дійства "ДНК" головна героїня пробігла Хрещатиком до парадних розрахунків та вручила квіти воїну.

Після цього розпочалося урочисте проходження військ з пронесенням прапора України завдовжки 30 метрів на честь ювілею незалежності.

"Що таке сильна країна? Країна, яка амбітно мріє та рішуче діє. Країна, яка не боїться слова "вперше". А тому вперше за 30 років "Антонов" будує для держави три літаки, для армії будують гвинтокрили на українських лопатях і цьогоріч будуються нові танки. Сильна країна відроджує військово-морський флот, військово-морські бази та будує корвети. Сильна країна – це країна, яка приймає ракетну програму на 10 років", – сказав Президент України у своїй святковій промові на Майдані Незалежності.

Хрещатиком крокували піші колони парадних розрахунків. Лунали музичні композиції у виконанні зведеного військового духового оркестру. Вперше в урочистому проходженні військ взяли участь кінологічні підрозділи силових структур.

Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 01
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 02
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 03
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 04
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 05
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 06
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 07
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 08

Крім українських військових, у Параді також взяли участь представники армій країн-партнерів – США, Литви, Естонії, Грузії, Данії, Норвегії, Канади, Молдови та інших держав. Завершував прохід піших колон міжнародний зведений оркестр за участю військових країн-партнерів (США, Велика Британія, Польща).

Продовжився Парад прольотом авіаційної техніки Повітряних сил Збройних Сил України, Сухопутних військ ЗСУ, Військо-Морських сил, Національної гвардії України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, державного підприємства "Антонов" і держав-партнерів. Зокрема, в небі можна було побачити гордість України – найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія".

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Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 09
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 10
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 11
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 12
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 13
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 14
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 15
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 16
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 17

Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 18
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 19
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 20
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 21
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 22
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 23
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 24
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 25
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 26
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України 27

Також дивіться: Урочистості і парад до Дня Незалежності України. ВIДЕО

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Топ коментарі
+25
Гарний парад, тільки президент не справжній.
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24.08.2021 14:15
+22
Очень красиво и есть гордость……..вот если бы ещё не было Недоразумения, то было бы вообще👍👍👍
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24.08.2021 14:14
+20
Очевидно тобой, зебобик?
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24.08.2021 14:15
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чесно скажу , я так и не понял чем путлеровских " братьев " херачить будем , если опять полезут .. строевым шагом ?? пограничными квадрокоптерами ?? или давить полицейскими машинами ?? ...
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24.08.2021 16:36 Відповісти
вот когда вы полезете и узнаете))
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24.08.2021 16:42 Відповісти
а ну ка растолкуй одноклеточный что я должен узнать и кто это " вы " ... географию не путаеш ?? Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 309
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24.08.2021 16:50 Відповісти
ты баран плосколобый либо из днр либо лнр)))) ну на худой конец просто совок малолтний
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24.08.2021 16:53 Відповісти
это все ?? ... вижу ты такой же умник как и наш гавнокомондуюющий ..таких как ты избранник !
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24.08.2021 17:03 Відповісти
да куда зеле против пушилина)))))
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24.08.2021 17:11 Відповісти
Гарна в Україні армія, солдати в новій формі в окулярах при зброї, офіцери- патріоти, техніка добра, багато нової, хоч завтра в НАТО приймай, літаки літають кораблі пливуть, кацяпи трясуться, фуйло аж посинів.
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24.08.2021 16:38 Відповісти
зеля не представил пороха на параде, тем самым подчеркнув свою боязнь перед ним.
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24.08.2021 16:41 Відповісти
Ну що , гарне свято вийшло! Пєцяфіли звичайно обсирають тут в коментах ( ну а як жИж !) але свято від тупих висерів не погіршило )
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24.08.2021 16:54 Відповісти
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 3907
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24.08.2021 16:59 Відповісти
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 8723
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24.08.2021 17:03 Відповісти
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 2312
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24.08.2021 17:19 Відповісти
Молодець ! 😂
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24.08.2021 17:24 Відповісти
Петя, ты это, успокой своих, штрафы им там впаяй за излишнее рвение.
Тебе ж самому понравился парад!
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24.08.2021 18:17 Відповісти
З днем незалежності, Україно
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24.08.2021 18:23 Відповісти
девочки у нас красивые)) лучше всех))
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24.08.2021 23:15 Відповісти
Багато натулили фоток зе-морди. Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 8690

Ні, в польовій формі з автоматами дівчата виглядали набагато краще.
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25.08.2021 00:01 Відповісти
Автомати - то чоловіча справа .
Жіночі посади в армії - секретаріат, зв'язківці, кадровики, аналітика, логістика, фінансисти, юристи...
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25.08.2021 10:15 Відповісти
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