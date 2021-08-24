Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 серпня, за участю президента України Володимира Зеленського в центрі столиці відбувся святковий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Перед початком заходу на Майдані Незалежності відбулося історичне театралізоване дійство під назвою "ДНК" (День незалежності країни). На головній площі України були розташовані мізансцени та елементи декорацій, що презентували найважливіші сторінки української історії від часів Трипільської культури до сучасності.

Головною героїнею дійства стала дівчинка, яка символізувала Україну. Вона пройшла повз театралізовані мізансцени: епоха Київської Русі, Козацька доба, Україна літературна, Визвольні змагання, Україна наукова, Голодомор, Друга світова війна, радянська Україна, Незалежна Україна.

У фінальному епізоді театрального дійства "ДНК" головна героїня пробігла Хрещатиком до парадних розрахунків та вручила квіти воїну.

Після цього розпочалося урочисте проходження військ з пронесенням прапора України завдовжки 30 метрів на честь ювілею незалежності.

"Що таке сильна країна? Країна, яка амбітно мріє та рішуче діє. Країна, яка не боїться слова "вперше". А тому вперше за 30 років "Антонов" будує для держави три літаки, для армії будують гвинтокрили на українських лопатях і цьогоріч будуються нові танки. Сильна країна відроджує військово-морський флот, військово-морські бази та будує корвети. Сильна країна – це країна, яка приймає ракетну програму на 10 років", – сказав Президент України у своїй святковій промові на Майдані Незалежності.

Хрещатиком крокували піші колони парадних розрахунків. Лунали музичні композиції у виконанні зведеного військового духового оркестру. Вперше в урочистому проходженні військ взяли участь кінологічні підрозділи силових структур.

















Крім українських військових, у Параді також взяли участь представники армій країн-партнерів – США, Литви, Естонії, Грузії, Данії, Норвегії, Канади, Молдови та інших держав. Завершував прохід піших колон міжнародний зведений оркестр за участю військових країн-партнерів (США, Велика Британія, Польща).

Продовжився Парад прольотом авіаційної техніки Повітряних сил Збройних Сил України, Сухопутних військ ЗСУ, Військо-Морських сил, Національної гвардії України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, державного підприємства "Антонов" і держав-партнерів. Зокрема, в небі можна було побачити гордість України – найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари"







































Також дивіться: Урочистості і парад до Дня Незалежності України. ВIДЕО