Разумков закрив урочисте засідання. Присутні зробили колективне фото на тлі парламенту. ФОТО

Спікер ВР Дмитро Разумков закрив сьогоднішнє урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення Незалежності України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Після цього присутні на засіданні представники влади вийшли на вулицю, щоб зробити колективне фото біля будівлі ВР.







Потім президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль покинули територію ВР, а депутатів через гучномовець запросили на позачергову сесію ВР, де народні обранці мають ухвалити законопроєкт про затвердження проєкту Великого Герба України.

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