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Фото Політика України
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ВР (8166) День Незалежності (423) Зеленський (10456) Разумков Дмитро (1258) Денис Шмигаль (1747)

Разумков закрив урочисте засідання. Присутні зробили колективне фото на тлі парламенту. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Спікер ВР Дмитро Разумков закрив сьогоднішнє урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення Незалежності України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Після цього присутні на засіданні представники влади вийшли на вулицю, щоб зробити колективне фото біля будівлі ВР.

Разумков закрив урочисте засідання. Присутні зробили колективне фото на тлі парламенту 01
Разумков закрив урочисте засідання. Присутні зробили колективне фото на тлі парламенту 02
Разумков закрив урочисте засідання. Присутні зробили колективне фото на тлі парламенту 03

Потім президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль покинули територію ВР, а депутатів через гучномовець запросили на позачергову сесію ВР, де народні обранці мають ухвалити законопроєкт про затвердження проєкту Великого Герба України.

Також читайте: Незалежність не впала нам з неба. Сучасники платять високу ціну, відстоюючи її, - Разумков

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Топ коментарі
+7
и разошлись, с конвертами, праздновать "великие достижения" ВР и правительства. УРА!!!
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24.08.2021 14:40
+2
Его и так большую часть трансляции парада показывали 3 секунды марш коробок, 15 секунд зеледент. Хоть глазки в кучку были, и то хорошо. Отвратительная трансляция.
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24.08.2021 15:24
+1
😂
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24.08.2021 14:51
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ФАЙНО !!!
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24.08.2021 14:38 Відповісти
и разошлись, с конвертами, праздновать "великие достижения" ВР и правительства. УРА!!!
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24.08.2021 14:40 Відповісти
Фсьо....
Пішов Ковід працювати...
Масок та дистанції бракує...
🤣
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24.08.2021 14:44 Відповісти
То то ты сюда побираться прилез))) Совсем на свинособакии туго?)
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24.08.2021 14:51 Відповісти
ну вот...и как в этой массе разглядеть найсветлейшего...
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24.08.2021 14:49 Відповісти
😂
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24.08.2021 14:51 Відповісти
Хабл треба..))
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24.08.2021 14:57 Відповісти
ну он то не знает шо не треба....он жеж надеялся шо заметен )))))
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24.08.2021 15:15 Відповісти
Це "хвороба" всіх однокліточних ...
Може, в цьому випадку, мікроскоп треба?
😁
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24.08.2021 15:23 Відповісти
Его и так большую часть трансляции парада показывали 3 секунды марш коробок, 15 секунд зеледент. Хоть глазки в кучку были, и то хорошо. Отвратительная трансляция.
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24.08.2021 15:24 Відповісти
257 м.даков , проголосовавших за большое недоразумение ( СН , довира, Батькивщина, замайбах)
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24.08.2021 15:56 Відповісти
ого яка величезна шобла.
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24.08.2021 16:15 Відповісти
смена кончилась пора в джип за моржом и водкой в атб
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24.08.2021 18:03 Відповісти
 
 