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Австрія (283) День Незалежності (423) Відень (37)

З нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України українці Австрії пронесли синьо-жовтий прапор вулицями Відня. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

З нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України українці Австрії пронесли державний прапор вулицями Відня, зробивши фото в пам'ятних українських місцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організаторка акції голова "Центру українських ініціатив" Олександра Саєнко розповіла, що давно хотіла розповісти українцям світу про той помітний слід, який залишили наші співвітчизники в історії Австрії.

"День Незалежності став чудовою нагодою в межах нашої спільної традиції Running Sunday подолати разом багатокілометрову дистанцію, зробити пам'ятні фото з прапором, а заодно - звернути увагу жителів Відня на те, що Україна була і є частиною Європи", - зазначила вона.

Серед адрес, за якими розміщені пам'ятні знаки, - місця проживання Лесі Українки (Florianigasse 7), Леся Курбаса (Strozzigasse 40), Михайла Грушевського (Köstlergasse 10) тощо. До відомих українських місць у Відні, які відвідали на своїй біговій дистанції спортсмени, належать також Українська церква Святої Варвари і парк козакам у Тюркеншанцпарку.

З нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України українці Австрії пронесли синьо-жовтий прапор вулицями Відня 01
З нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України українці Австрії пронесли синьо-жовтий прапор вулицями Відня 02

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Топ коментарі
+9
Слава Україні !
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24.08.2021 15:30
+4
Скоро на красной площади павшей москвы.
Потом мы, как потомки основателя, ее переименуем, с таким названием там родятся одни уроды... А, может, место такое, снести и дело с концом...
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24.08.2021 15:10
+2
Да им здесь при власти клоуна, просто нечего делать, один лишь квартал.
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24.08.2021 17:36
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Но назад особо они не спешат
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24.08.2021 15:01 Відповісти
Действительно, они же не идиоты сюда ехать. Лучше любить Украину на расстоянии, и чем дальше находишься, тем крепче любишь... Суть проблемы осталась для тебя непонятной и заключается она в том, что не едут туда, где хуже. По крайней мере по доброй воле.
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24.08.2021 15:14 Відповісти
Да им здесь при власти клоуна, просто нечего делать, один лишь квартал.
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24.08.2021 17:36 Відповісти
Скоро на красной площади павшей москвы.
Потом мы, как потомки основателя, ее переименуем, с таким названием там родятся одни уроды... А, может, место такое, снести и дело с концом...
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24.08.2021 15:10 Відповісти
Австро-Венгрия была демократическим государством, где нацменшины, в том числе украинцы, имели пропорциональное представительство в парламенте и других органах власти, чего они не имеют в государстве Украина.
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24.08.2021 15:23 Відповісти
Слава Україні !
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24.08.2021 15:30 Відповісти
Забавы взрослых детей. Может это и хорошо. Но все достижения сводятся лишь к шоу.
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24.08.2021 15:56 Відповісти
 
 