Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловік підпалив себе в центрі Києва. Поліція встановлює всі обставини інциденту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікацій МВС у соцмережі Твітер.
"Правоохоронці оперативно відреагували, спільно з громадянами загасили полум'я і викликали бригаду медиків. Зараз життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує, його госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
"Поліція встановлює всі обставини інциденту", - додали в МВС.
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"Сьогодні, 24 серпня, під час урочистих заходів у центральній частині міста 25-річний громадянин облив себе невідомою речовиною та підпалив. Співробітники полку поліції особливого призначення №1 побачили дії чоловіка, оперативно зреагували та викликали бригаду швидкої допомоги. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу та госпіталізували до медичної установи. Його життю нічого не загрожує. Ця подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї події та мотиви такого вчинку", - зазначили в департаменті комунікацій Нацполіції Києва.
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Гетьман командує Маршем Ветеранів !
оце так сила !
трансляція Прямого
А от 50 грамм бензина только ожоги небольшие...
полихнув пердак кацапа ?
https://censor.net/ru/news/3284295/marsh_zaschitnikov_ukrainy_2021_pryamaya_translyatsiya
Відео - https://youtu.be/CMRnxZVrKqw
27 октября 1991 года в Чечено-Ингушетии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Джохар Дудаев, набравший 90,1 % голосов
Вики. Может врут конечно, так что неутверждаю, а просто то что нашел в нете показал.
Игорю бэху - удар заточкой в шею сзади! Это избавит его от изнурительного троллинга. Так в историю и запишем...)))
а то исподтишка по воровски
«Мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег. Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу»,
а так только детей переполошил и дал неплохой повод позлорадствовать всяким ********** на рашаговносми...(думаю они то уж этот фактик не пропустят и абсасут до костного мозга третьего ребра от ж*пы)))