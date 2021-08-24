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Київ (8956) МВС (1819) підпал (334)

Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік підпалив себе в центрі Києва. Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікацій МВС у соцмережі Твітер.

"Правоохоронці оперативно відреагували, спільно з громадянами загасили полум'я і викликали бригаду медиків. Зараз життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує, його госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

"Поліція встановлює всі обставини інциденту", - додали в МВС.

Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 63-річна жінка на Хмельниччині облила бензином і підпалила свого 49-річного співмешканця, - поліція. ФОТО

"Сьогодні, 24 серпня, під час урочистих заходів у центральній частині міста 25-річний громадянин облив себе невідомою речовиною та підпалив. Співробітники полку поліції особливого призначення №1 побачили дії чоловіка, оперативно зреагували та викликали бригаду швидкої допомоги. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу та госпіталізували до медичної установи. Його життю нічого не загрожує. Ця подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї події та мотиви такого вчинку", - зазначили в департаменті комунікацій Нацполіції Києва.

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Топ коментарі
+24
супер !!!!!!!!!

Гетьман командує Маршем Ветеранів !

оце так сила !

трансляція Прямого
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24.08.2021 16:09
+17
Если спиртом себя облить, то сгоришь и никто и не заметит, на солнце пламя от спирта вообще не видно. Обливаться надо растворителем типа 646 с бензолом и толуолом, что-то типа этого. Пламя будет желтым и коптящим, при этом сам растворитель от тепла интенсивно испаряется, охлаждая тело и есть шанс не сильно обгореть. У меня как-то так по неосторожности так рука горела, выглядело гораздо страшнее, чем реально чувствовалось. В результате даже волдырей не было, зато депиляция была полной и качественной
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24.08.2021 16:12
+16
Если бы на его месте был Медведчук, Рабинович, Шуфрич или Кива... народ валом бы валил на место " происшествия" с канистрами...
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24.08.2021 16:08
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Здурів ?
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24.08.2021 15:58 Відповісти
а ти ще не здурів від ЗЄльоних водоростей-цианідів, яки поглинають кисень та виділяють отруту ?
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24.08.2021 16:06 Відповісти
супер !!!!!!!!!

Гетьман командує Маршем Ветеранів !

оце так сила !

трансляція Прямого
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24.08.2021 16:09 Відповісти
Проще мне кажется повеситься или застрелиться.. что за тема живьем гореть? это должно быть очень больно Мужчина поджег себя в центре Киева, - МВД - Цензор.НЕТ 2607
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24.08.2021 16:00 Відповісти
хотел бы покончить с собой - так и сделал бы. ожогов не видно, скорее всего спиртом себя облил, что б не сильно горело. хотел привлечь для чего то к себе внимание
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24.08.2021 16:05 Відповісти
Если спиртом себя облить, то сгоришь и никто и не заметит, на солнце пламя от спирта вообще не видно. Обливаться надо растворителем типа 646 с бензолом и толуолом, что-то типа этого. Пламя будет желтым и коптящим, при этом сам растворитель от тепла интенсивно испаряется, охлаждая тело и есть шанс не сильно обгореть. У меня как-то так по неосторожности так рука горела, выглядело гораздо страшнее, чем реально чувствовалось. В результате даже волдырей не было, зато депиляция была полной и качественной
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24.08.2021 16:12 Відповісти
Вумный,аж страшно
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24.08.2021 18:29 Відповісти
Ну а ти тупий, аж смердиш Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 53
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24.08.2021 19:09 Відповісти
"Ты чё, тут самый умный чё ли?" - самый страшный аргумент кацапских ментов, который они применяют каждый раз, когда не знают, что сказать. Обычно это звучит как страшное оскорбление, говорящий это ждет, что ты выхватишь финку из кармана и бросишься в бой. Ты не мент случайно?
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25.08.2021 02:12 Відповісти
От повеситься и застрелиться ведь и умереть можно...😀
А от 50 грамм бензина только ожоги небольшие...
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24.08.2021 16:05 Відповісти
Спирт скоріше. Бензин має досить високу температуру при горінні.
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24.08.2021 16:16 Відповісти
Чтобы себя поджечь сознательно в душе должно быть настолько больно и безвыходно, что физическая боль кажется второстепенной для того чтобы выплеснуть все это наружу. Ну а у отдельных личностей в голове настолько пусто что могут просто ради прикола на спор попытаться выпить какой-нибудь пылающий горячительный напиток, например.
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24.08.2021 16:09 Відповісти
та не собирался этот шизик гореть.. то просто пранк, типа внимание привлечь .. таких нужно не в больницу, а сразу везти в крематорий и живьём сжигать .. может тогда у других кловунов ума прибавиться ...
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24.08.2021 16:17 Відповісти
то не вудка? то не граппа ?
полихнув пердак кацапа ?
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24.08.2021 16:01 Відповісти
у дурку закриють.
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24.08.2021 16:01 Відповісти
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Про всяку хірню Цензор пише, а про Марш Патріотів взагалі ні слова(
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24.08.2021 16:01 Відповісти
24.08.21 13:45 Марш защитников Украины - 2021. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

https://censor.net/ru/news/3284295/marsh_zaschitnikov_ukrainy_2021_pryamaya_translyatsiya
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24.08.2021 16:10 Відповісти
Что за хрень ты несешь,*любезный*,черт тебя подери!
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24.08.2021 18:31 Відповісти
Випробування ракетного комплексу «Нептун»
Відео - https://youtu.be/CMRnxZVrKqw
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24.08.2021 16:02 Відповісти
... розробку українських ракет
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24.08.2021 16:07 Відповісти
А кто первый президент чечни? Дудаев самопровозглашенный, Кадыров законный. Я могу ошибаться конечно, но из того что помню это вроде так было.
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24.08.2021 16:48 Відповісти
https://wikipedia24.ru/Дудаев,_Джохар_Мусаевич

27 октября 1991 года в Чечено-Ингушетии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Джохар Дудаев, набравший 90,1 % голосов
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24.08.2021 17:22 Відповісти
Скорей всего они не считают Чечено-Ингушетию за современную Республику Чечню. А с приходом проросийского Ахмата создалось новое государство, с "первым" президентом. Хрен его знает, на разных ресурсах разный первый главнокомандующий указывается, но главное хер с ними, нашли чем голову забивать)
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24.08.2021 17:42 Відповісти
Вот так смотрю на тебя внимательно и ВРОДЕ ты активист лгбт
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24.08.2021 18:34 Відповісти
"Ахма́т Абдулхами́дович Кади́ров (чеч. Къадири lабдулхьамидан кlант Ахьмад-Хьажи; 23 серпня 1951, Караганда - 9 травня 2004, Грозний) - чеченський ісламський релігійний і державний діяч. Перший президент Чеченської Республіки"
Вики. Может врут конечно, так что неутверждаю, а просто то что нашел в нете показал.
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24.08.2021 16:51 Відповісти
не,оне не врут...просто историю переписали.ну,как обычно
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24.08.2021 17:33 Відповісти
Якщо не бодобається незалежність, можешщ разом з ним себе підпалити, ми підтримуєм такі протести ското-ватніків, зробіть прямо флешмоб.
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24.08.2021 16:16 Відповісти
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Мы же говорим за реальную независимость. А не мнимую.Если я не прав - то почему агенты кремля в виде жопоблока управляют нами во власти ? Такое бывает в независимой стране ?
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24.08.2021 16:19 Відповісти
Ми говорим про вонючих ватних ботів, конкретно, яким щось постійно не подобається, і які сидять та постійно скулять, все їм незалежність не така і тому подібне - можеш уже починати розпинатись про рабство США і т.д., ну як боцман з нацжонами та ватніками зевещал.
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24.08.2021 16:27 Відповісти
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Короче ,для тебя главное трепня )) А не реальные дела. Вопросов не имею. У каждого свой путь ))
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24.08.2021 16:38 Відповісти
игорьпах,ты имеешь сомнения ,что до незалежности Украины ? Таки тогда смело идешь на 3 веселых буквы ,и эти буквы тебе таки очень не понравятся....
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24.08.2021 18:39 Відповісти
Я достаточно ясно определил признаки фиктивной и реальной незалежности. При яныке Украина тоже была типа незалежной. А потом пошли харьковские угоды,развал экономики и армии. Если ты не понимаешь таких простых вещей,то ты реально не инженер ))
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24.08.2021 18:45 Відповісти
Если бы на его месте был Медведчук, Рабинович, Шуфрич или Кива... народ валом бы валил на место " происшествия" с канистрами...
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24.08.2021 16:08 Відповісти
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САмое смешное...Все это знают. Мечтают. Но никто не делает...
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24.08.2021 16:12 Відповісти
Я б у перших рядах каністру на 50 літрів з останніх сил тягла!)))
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24.08.2021 16:13 Відповісти
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Один удар заточкой в шею сзади ,избавят от изнурительного труда. Кстати в историю точно,запишут ))
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24.08.2021 16:40 Відповісти
Так и запишем
Игорю бэху - удар заточкой в шею сзади! Это избавит его от изнурительного троллинга. Так в историю и запишем...)))
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24.08.2021 17:02 Відповісти
а чо именно заточкой,кацапа?сиделец шоле?нормальный рускавый с мечом пошел бы,как фальшивый невский...ну или с кинжалом,в честном бою.
а то исподтишка по воровски
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24.08.2021 17:37 Відповісти
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А для бабы это идеальный вариант.Если она собралась с канистрой в 50 литров его обливать и поджигать )) Это же нереально. Во первых фиг донесет. Во вторых тот ее заметит и сам нападет и завалит. А заточка незаметна и легко можно нанести удар. Особенно сзади. И тут же в толпу нырнуть. И это не нож,который могут определить где был куплен и когда. - Такой вод план действий. Если не врала ,что и правда может пойти на это ))
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24.08.2021 17:47 Відповісти
Этого эгоиста не в больницу, а за город и подпалить, сам же хотел. Выбрал же время урод.
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24.08.2021 16:12 Відповісти
В свято таку херню робити - походу ватно ското-тварина, провокатор, тому потрібно було дати догоріти.
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24.08.2021 16:15 Відповісти
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там не нужно .. просто потов в крематорий закинуть и там уже пусть спокойно горит ..
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24.08.2021 16:20 Відповісти
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Это очень "хороший знак" для зекрысы...
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24.08.2021 16:16 Відповісти
При чому зе до свята Незалежності? Яке святкують українці і цей кончений в свято таке робить?
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24.08.2021 16:18 Відповісти
Он ей изменил со своей женой.
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24.08.2021 16:21 Відповісти
Может ему настолько зекретин не нравится...откуда я знаю?
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24.08.2021 16:23 Відповісти
Каким боком российский коллаборант зекретин к Украинской Независимости?
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24.08.2021 16:30 Відповісти
Так нахрена тогда этот уклонист парад принимал?может челу это настолько противно стало,что он решил себя сжесчь
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24.08.2021 16:32 Відповісти
Российский провокатор или псих, хотя это, по правде говоря, синонимы. Не надо было тушить, пусть бы догорел.
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24.08.2021 16:22 Відповісти
а то заметил, как через коробки марша патриотов скорая со спецсигналом проехала, думал мож плохо кому-то стало
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24.08.2021 16:23 Відповісти
Это было ещё при параде ,который зекретин вел
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24.08.2021 16:33 Відповісти
ты про самоподжигателя? бо скорая проезжала на марше патриотов
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24.08.2021 16:52 Відповісти
Значит это не к нему,т к тот поджигался намного раньше
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24.08.2021 17:10 Відповісти
А чьо хотєл-то?
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24.08.2021 16:24 Відповісти
Наверно что-то хотел сказать. Не мог же он просто так себя поджечь.
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24.08.2021 16:34 Відповісти
Если бы он за зэльцмана поджогся, то нам бы все мозги прогребали! А так, непонятно...
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24.08.2021 16:42 Відповісти
«Киев Оперативный» выложил в сеть сам момент самоподжога.

«Мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег. Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу»,
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24.08.2021 16:37 Відповісти
Мущина облил себя зелиной мочой и покаялся, шо голосовал за этого крыворожского кретина!
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24.08.2021 16:47 Відповісти
лучше бы он ее пил - и втравывся )))
а так только детей переполошил и дал неплохой повод позлорадствовать всяким ********** на рашаговносми...(думаю они то уж этот фактик не пропустят и абсасут до костного мозга третьего ребра от ж*пы)))
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24.08.2021 16:54 Відповісти
посцять на нього тре було,
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24.08.2021 16:38 Відповісти
Зеля вже посцяв!)
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24.08.2021 16:49 Відповісти
Цікава причина самопідпалу. Хочаб записку залишив.
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24.08.2021 16:56 Відповісти
про "мальчика" в трусєлях ?
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24.08.2021 17:57 Відповісти
Идиотов во всех странах хватает. Видимо с любимой девушкой поссорился Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 2457
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24.08.2021 17:02 Відповісти
на то что бы другими способами привлечь внимание к его проблемам мозгов не хватило, ну так на дурку сработал.
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24.08.2021 17:14 Відповісти
С этим всё ясно, но непонятно одно - тушили зачем?
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24.08.2021 17:59 Відповісти
Если человек решился на самоубийство, его никто не остановит. И обычно,такие действия не афишируют. Так что, чувак понтавушник.
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24.08.2021 18:32 Відповісти
блогер набиває підписників?
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24.08.2021 19:42 Відповісти
У дебилов обострение именно сегодня.
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24.08.2021 19:55 Відповісти
 
 