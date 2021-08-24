Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС. ВІДЕО+ФОТО

Чоловік підпалив себе в центрі Києва. Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікацій МВС у соцмережі Твітер.

"Правоохоронці оперативно відреагували, спільно з громадянами загасили полум'я і викликали бригаду медиків. Зараз життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує, його госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

"Поліція встановлює всі обставини інциденту", - додали в МВС.

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"Сьогодні, 24 серпня, під час урочистих заходів у центральній частині міста 25-річний громадянин облив себе невідомою речовиною та підпалив. Співробітники полку поліції особливого призначення №1 побачили дії чоловіка, оперативно зреагували та викликали бригаду швидкої допомоги. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу та госпіталізували до медичної установи. Його життю нічого не загрожує. Ця подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї події та мотиви такого вчинку", - зазначили в департаменті комунікацій Нацполіції Києва.