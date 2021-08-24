Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Вперше за роки незалежності України на річці Дніпро біля Київського річкового вокзалу відбулася демонстрація спільних дій сил сектору безпеки і оборони держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Приблизно 20 катерів Військово-морських сил Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій взяли участь у святковому параді.
Глядачі побачили висадку груп спеціального призначення і десанту на узбережжі із залученням швидкісних катерів Willard і БТР-80.
Від Національної поліції України були представлені чотири багатофункціональні катери TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, спеціальний штурмовий катер Spirit 585.
Від Морської охорони Державної прикордонної служби у параді на воді взяли участь два катери Safe Boat 27 10 окремого загону оперативного реагування "Дозор" та малий катер Морської охорони UMS-1000.
Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - аварійно-рятувальний катер на повітряній подушці "МАРС-700", пожежний катер "UMS-865", самохідне моторне судно "Crownline 270 CR" катер з розмінування "СКР СПРУТ", водолазно-рятувальний катер "Рятувальник 101".
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Zello XOXMA
Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.
Із святом !
кому треба, той пам'ятає де був тоді не-лох.
як злапаємо - буде бідний.....
https://www.youtube.com/watch?v=yz5URoMKYhk&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
Такого ...примітива... ще не бачив...
Я був офіцером в ВМФ КЧФ ССсРаки в 70-80роки...
Народився в не тій час ..і що-колгоспником(за трудодні) чи інженером на
120 руб?
Та верещіть -Зрадник!
Ви-Зрадники:-ділите Неньку як "Скотский Двор" Орруела!!
Лохи та неЛохи...мля..
Несколько рыболовецких шхун, две резиновые лодки, штурм Гидропарка удался