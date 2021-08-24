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День Незалежності (423) Дніпро (105) Київ (8956) парад (254)

Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Вперше за роки незалежності України на річці Дніпро біля Київського річкового вокзалу відбулася демонстрація спільних дій сил сектору безпеки і оборони держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Приблизно 20 катерів Військово-морських сил Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій взяли участь у святковому параді.

Глядачі побачили висадку груп спеціального призначення і десанту на узбережжі із залученням швидкісних катерів Willard і БТР-80.

Від Національної поліції України були представлені чотири багатофункціональні катери TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, спеціальний штурмовий катер Spirit 585.

Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 01
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 02
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 03
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 04
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 05
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 06
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 07
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 08
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 09
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 10
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 11
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 12

Також дивіться: Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. ФОТОрепортаж

Від Морської охорони Державної прикордонної служби у параді на воді взяли участь два катери Safe Boat 27 10 окремого загону оперативного реагування "Дозор" та малий катер Морської охорони UMS-1000.

Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - аварійно-рятувальний катер на повітряній подушці "МАРС-700", пожежний катер "UMS-865", самохідне моторне судно "Crownline 270 CR" катер з розмінування "СКР СПРУТ", водолазно-рятувальний катер "Рятувальник 101".

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Топ коментарі
+25


Zello XOXMA

Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.

Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 1279
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24.08.2021 16:53
+15
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 8869
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24.08.2021 17:00
+10
А где ж там боевые катера вы увидели. Лишь бы не от Кузни. Мелкая мстительная тварь
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24.08.2021 16:46
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Добре синки, добре !
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24.08.2021 16:39 Відповісти
А где ж там боевые катера вы увидели. Лишь бы не от Кузни. Мелкая мстительная тварь
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24.08.2021 16:46 Відповісти
пархатая
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25.08.2021 00:56 Відповісти
Шоу,шоу,шоу...На фоне подорожаний и отсутствия экономики...- Щас найдутся горе патриоты и обвинят меня. Но я не против шоу ! Но сеначала экономика !
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24.08.2021 16:46 Відповісти
шапито маст шоу 🤕

не можеш стати - не мучай жопу !
немає чого показати - мовчи
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24.08.2021 17:13 Відповісти


Zello XOXMA

Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.

Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 1279
показати весь коментар
24.08.2021 16:53 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 8869
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24.08.2021 17:00 Відповісти
Также не стоит забывать где в тот самый момент находился Нелох и шо он там делал.
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24.08.2021 17:22 Відповісти
Селям, Максе !
Із святом !

кому треба, той пам'ятає де був тоді не-лох.
як злапаємо - буде бідний.....
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24.08.2021 18:07 Відповісти
Селямчик, брате! Навзаем!
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24.08.2021 19:12 Відповісти
Марш захистників по Алеї Небесної Сотні
https://www.youtube.com/watch?v=yz5URoMKYhk&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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24.08.2021 16:56 Відповісти
для речного рыбнадзора прокатит.,., Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 4548
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24.08.2021 18:02 Відповісти
Та таки так...
Такого ...примітива... ще не бачив...
Я був офіцером в ВМФ КЧФ ССсРаки в 70-80роки...
Народився в не тій час ..і що-колгоспником(за трудодні) чи інженером на
120 руб?
Та верещіть -Зрадник!
Ви-Зрадники:-ділите Неньку як "Скотский Двор" Орруела!!
Лохи та неЛохи...мля..
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24.08.2021 18:08 Відповісти
D-DAY прям , цырк на резиновых лодках.
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24.08.2021 19:15 Відповісти
аххахаха)))
Несколько рыболовецких шхун, две резиновые лодки, штурм Гидропарка удался Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 4484 Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 4484
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24.08.2021 20:29 Відповісти
а що на головну страву параду - 3 бронекатера, які були на початку , у фотоапараті плівки не вистачило : ) ?
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24.08.2021 23:03 Відповісти
 
 