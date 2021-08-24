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Чоловік облив фарбою флагшток біля КМДА, щоб "привернути увагу суспільства". Порушено провадження, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За фактом пошкодження флагштока біля будівлі КМДА розпочато кримінальне провадження. Поліцейські затримали правопорушника і доставили його до відділення поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

"Сьогодні близько 13 години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе та флагшток фарбою. Подію поліцейські належним чином зареєстрували та почали перевірку", - йдеться в повідомленні.

Свої дії, як зазначають правоохоронці, чоловік пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.

"Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", - зазначили правоохоронці.

Також дивіться: Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС. ВІДЕО+ФОТО

Чоловік облив фарбою флагшток біля КМДА, щоб привернути увагу суспільства. Порушено провадження, - Нацполіція 01
Чоловік облив фарбою флагшток біля КМДА, щоб привернути увагу суспільства. Порушено провадження, - Нацполіція 02

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Топ коментарі
+52
скажена вата
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24.08.2021 16:48
+27
Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1741
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24.08.2021 17:02
+25
я так подозреваю, что на Параде никакой танчик не заглох, туфлю никто не потерял, с ноги в колонне никто не сбился? ну раз срочно потребовались долбо*** чтобы дать рашаговносми повод для злорадства...один долбень плечико подпалил, другой долбень краской залил...
во-первых не отмывайте его, а во-вторых заставьте отдирать это все...сейчас..привселюдно...
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24.08.2021 16:58
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скажена вата
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24.08.2021 16:48 Відповісти
За то, что ты кацапское д-мо, не имеющее права на существование.
В параше своей проповедуй урод.
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24.08.2021 17:07 Відповісти
Петушарієвець ? 😁😁😁
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24.08.2021 16:49 Відповісти
и по совместительству, зебил...
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24.08.2021 17:54 Відповісти
больше похож на психбольного
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24.08.2021 23:40 Відповісти
поц...
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24.08.2021 16:49 Відповісти
Идиот, а это уже на всю жизнь!
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24.08.2021 18:08 Відповісти
Это уже политика.Полюбому ватник. Озвучить приговор,чтобы думали зачем сидеть.
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24.08.2021 16:49 Відповісти
мабуть з Секти пітуШарія
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24.08.2021 16:49 Відповісти
Очевидно...
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24.08.2021 18:09 Відповісти
На, тролляка ольгинский, тебе мой коммент, у нас сегодня праздник.
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24.08.2021 16:55 Відповісти
Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8170
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24.08.2021 17:01 Відповісти
Инсталляция называлась "Фламинго" В зоопарк, однозначно, поинсталлирует в клетке с птицами и будет натуральнее изображать.
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24.08.2021 16:53 Відповісти
КрасавЕц.... К чему он "хотел привлечь внимание общества" ? Качеству краски? Моющих средств или работы химчистки? А может условиям содержания пациентов дурдома?
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24.08.2021 16:54 Відповісти
похоже что в дурдоме сегодня выходной, вот шизик и вышел "в люди"
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24.08.2021 23:41 Відповісти
акціоніст недофарбований залишився.
було б добре як би хтось з поліції взяв валік і дофарбував би поца до п'ят. тільки нормальною фарбою, щоб дурень тиждень сидів у хаті і відмивався
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24.08.2021 16:54 Відповісти
первым делом надо было заставить отмыть краску ... а затем и все прочие "радости"....
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24.08.2021 16:56 Відповісти
судя по фото, ему это ведро с краской одели на голову....
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24.08.2021 16:58 Відповісти
свиня страшиться українського прапору ?
не мозоль тут очі - чухай на парашію.
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24.08.2021 17:00 Відповісти
Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1809
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24.08.2021 16:58 Відповісти
я так подозреваю, что на Параде никакой танчик не заглох, туфлю никто не потерял, с ноги в колонне никто не сбился? ну раз срочно потребовались долбо*** чтобы дать рашаговносми повод для злорадства...один долбень плечико подпалил, другой долбень краской залил...
во-первых не отмывайте его, а во-вторых заставьте отдирать это все...сейчас..привселюдно...
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24.08.2021 16:58 Відповісти
Про Путина не спели. 😕
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24.08.2021 17:02 Відповісти
Співали про путлєра , то ви не почули , все ок😀👍🏼
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24.08.2021 17:04 Відповісти
пели, еще как!...но то не для прессы ))))
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24.08.2021 17:05 Відповісти
Як це? Песики деякі не в ногу йшли). *********** із солов'їним г..ном тиждень будуть верещети про погану стройову підготовку собак.
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24.08.2021 17:24 Відповісти
собакинам моно ))) главное что шли рядом и ни на кого не обращали внимание - воспитанные хвостатые
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24.08.2021 18:34 Відповісти
Посадити тварюку за грати , може порозумнішає , ватний покидьоки😡
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24.08.2021 16:58 Відповісти
Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1741
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24.08.2021 17:02 Відповісти
Знайомі і приємні обличчя наших Героїв 😍👍🏼👍🏼👍🏼
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24.08.2021 17:03 Відповісти
Маруся Зверобiй?
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24.08.2021 23:44 Відповісти
коментар відмічено як спам
Тююю...краще б якогось функціонера при "владі та кориту"..
🤑
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24.08.2021 17:02 Відповісти
Вываляйте его ещё и в перьях. И гоните подсрачами по Хрещатику. Это будет достойным дополнением праздничного концерта
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24.08.2021 17:21 Відповісти
Півроку виправних робіт за вандалізм, нехай вимиє зубною щіткою весь Хрещатик.
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24.08.2021 17:45 Відповісти
Российские оккупанты и предатели беснуются.
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24.08.2021 18:51 Відповісти
Рашист?
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24.08.2021 19:13 Відповісти
Может просто антифашист-общечеловек
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24.08.2021 20:24 Відповісти
Так пусть обливает краской посольство РФ,если он антифашист.
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24.08.2021 22:20 Відповісти
Один придурок спробував себе спалити під бравурні марші, інший фарбу розлив у Педаліка на східцях, ще один Хряку писок розмалював. Якісь довбні у Одесі і Львові вивісили банери, на яких написали, що наш Клоун *****. То мабуть кремлівське ***** через своїх засланців так хоче примазатися до нас у "братья". От і всі диверсії на сьогодні. Слава Богу.
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24.08.2021 20:21 Відповісти
в сизо на 5 лет без права помытия, но с правом обжалования...
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24.08.2021 22:35 Відповісти
чокнутый.
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24.08.2021 23:27 Відповісти
скорее всего так!
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24.08.2021 23:45 Відповісти
 
 