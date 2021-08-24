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На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Військовослужбовці ООС з волонтерами та місцевими жителями запустили в сторону окупованих частин Донецької і Луганської областей українські прапори.

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки, КПВВ "Щастя". Таким оригінальним чином українці привітали зі святами патріотів, які залишилися під окупацією", - сказано в повідомленні.

За допомогою радіоперехоплення військовослужбовці дізналися, що ворог відразу помітив прапори і намагався збити, але зробити це не вдалося.

"Такі заходи вже неодноразово проводилися в Донецькій і Луганській областях як нагадування мешканцям тимчасово окупованих територій про те, що вони є невід'ємною частиною великої української родини", - додали в штабі ООС.

На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори 01
На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори 02
На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори 03
На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори 04

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Топ коментарі
+7
Ми їм шарики і флажки, вони бомби саморобні з пезпілотників і керовані снвряди Краснополь, ми їм знову флажки, очь так і "побєждаєм".
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24.08.2021 19:41
+3
Лучше бы несколько ТочкаУ запустили …
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24.08.2021 19:33
+3
25 лет мы кормили лугандонских ментов с украинской земли
чтобы они - предали свою землю, за кацапский флажок
теперь кормим их шариками, чтоб гниды вернулись
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24.08.2021 19:36
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Лучше бы несколько ТочкаУ запустили …
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24.08.2021 19:33 Відповісти
і що далі?
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24.08.2021 19:35 Відповісти
І далі теж
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24.08.2021 19:37 Відповісти
Согласен.
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24.08.2021 19:39 Відповісти
на жаль Україна і орда у різних вагових категоріях.
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24.08.2021 19:41 Відповісти
Піди це Ізраїлю скажи чи о.Британія.
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24.08.2021 20:08 Відповісти
Піди це Ізраїлю скажи чи о.Британія.
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24.08.2021 20:09 Відповісти
деякі чомусь ********** порівняння з Ізраїлем.
у відкритих джерелах достатньо інформації для порівняння і вона далеко не на нашу користь. та і у них ворог зовсім не друга чи третя армія світу.
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24.08.2021 20:15 Відповісти
А що зараз далі? Потратили кучу грошей ради свиней, яким побоку на Україну.
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24.08.2021 19:46 Відповісти
25 лет мы кормили лугандонских ментов с украинской земли
чтобы они - предали свою землю, за кацапский флажок
теперь кормим их шариками, чтоб гниды вернулись
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24.08.2021 19:36 Відповісти
А чи це потрібно тим, що запросили туди жорстокого ворога.
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24.08.2021 19:39 Відповісти
Ми їм шарики і флажки, вони бомби саморобні з пезпілотників і керовані снвряди Краснополь, ми їм знову флажки, очь так і "побєждаєм".
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24.08.2021 19:41 Відповісти
А що там наш лисий з кварталу? Насолоджується своїм Алчєвськом вбитим?! Чи може воювати з зелєю за нього пішов?! Чи йому та Україна *****?! Мразюки квартальні, курви совкові! За все відповісте!
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24.08.2021 19:43 Відповісти
На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори - Цензор.НЕТ 8576
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24.08.2021 19:48 Відповісти
На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори - Цензор.НЕТ 6737
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24.08.2021 19:49 Відповісти
МУДРО!
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24.08.2021 19:54 Відповісти
та да...мудрецы с мендельштрассе феерят помалу...
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24.08.2021 19:59 Відповісти
они управляемые что ли?? как можно запустить куда либо??
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25.08.2021 01:32 Відповісти
Аж сльози, який потужний пук меседж!
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25.08.2021 09:40 Відповісти
 
 