На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори. ФОТО

Військовослужбовці ООС з волонтерами та місцевими жителями запустили в сторону окупованих частин Донецької і Луганської областей українські прапори.

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки, КПВВ "Щастя". Таким оригінальним чином українці привітали зі святами патріотів, які залишилися під окупацією", - сказано в повідомленні.

За допомогою радіоперехоплення військовослужбовці дізналися, що ворог відразу помітив прапори і намагався збити, але зробити це не вдалося.

"Такі заходи вже неодноразово проводилися в Донецькій і Луганській областях як нагадування мешканцям тимчасово окупованих територій про те, що вони є невід'ємною частиною великої української родини", - додали в штабі ООС.







