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День Незалежності (423) концерт (146)

На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Вистава розпочнеться о 21.00, але глядачі вже зараз почали займати місця на трибунах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У концерті візьмуть участь 35 виконавців, оперних співаків, музикантів та музичних гуртів. Святкове дійство розгортатиметься на сцені, яка імітує молекулу ДНК.

Територію НСК "Олімпійський" посилено охороняє поліція.

Біля входів до спортивного комплексу чергують карети екстреної медичної допомоги.

На Олімпійському репетирують концерт до Дня Незалежності 01
На Олімпійському репетирують концерт до Дня Незалежності 02

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Топ коментарі
+23
Пающіє труси будуть виступати. Музики там не буде. Шлак російськомовний.
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24.08.2021 20:18
+19
Обов'язково будуть. На гіляці висіти, як гірлянди на новорічній ялинці!
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24.08.2021 20:20
+11
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2951
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24.08.2021 20:41
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А кацапы там будут?
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24.08.2021 20:17 Відповісти
Обов'язково будуть. На гіляці висіти, як гірлянди на новорічній ялинці!
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24.08.2021 20:20 Відповісти
Пающіє труси будуть виступати. Музики там не буде. Шлак російськомовний.
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24.08.2021 20:18 Відповісти
100%
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24.08.2021 20:24 Відповісти
Иво бобул... поздравляльщик.... Ржу не могу.... Весь мотлох зiбрали, шансончик кучми-чучми....
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24.08.2021 20:20 Відповісти
А Поплавский?
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24.08.2021 20:21 Відповісти
нормальный поотказывались
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24.08.2021 20:37 Відповісти
От куда наши деньги пошли. 5 млрд.
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24.08.2021 20:20 Відповісти
билеты платные...
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25.08.2021 01:30 Відповісти
На "Олимпийском" репетируют концерт ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 5716
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24.08.2021 20:24 Відповісти
тут же побольше будет, кто-то хорошо прибарахлится
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24.08.2021 20:24 Відповісти
Колумбийцы спели Гимн Украины! Им не "Какая разница"!!!
https://www.youtube.com/watch?v=41Vyywi8n0c
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24.08.2021 20:24 Відповісти
мохнатики должны отработать награды...
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24.08.2021 20:26 Відповісти
Думаю сепара Винника не будет.
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24.08.2021 20:27 Відповісти
Covid розмножується....
Фанерщики "співають"...
🤗
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24.08.2021 20:28 Відповісти
ватосейшн нэ спыныты...
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24.08.2021 20:32 Відповісти
Там будут Океан Ельзи, Джамала, Руслана, Сердючка.
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24.08.2021 20:38 Відповісти
оу обожеслав джа руся та верка - привет 1998й год На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 454
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24.08.2021 20:40 Відповісти
Просто остальных я не очень знаю. Насколько они патриоты.

В праздничном концерте примут участие: Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, Вопли Видоплясова, Братья Гадюкины, Валентин Дитюк, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Океан Ельзи, Виктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, София Ротару, СКАЙ, Руслана, Скрябин, ТНМК, Кристина Соловий, Брутто, Надя Дорофеева, Дзидзьо, GO_A, Джамала, Казка, Монатик, Mozgi, Верка Сердючка, Tayanna, а также Киевский симфонический оркестр и Национальный академический ансамбль имени Вирского.

https://nv.ua/ukraine/events/koncert-na-den-nezavisimosti-2021-nsk-olimpiyskiy-uchastniki-gde-kogda-smotret-novosti-ukrainy-50178533.html
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24.08.2021 20:44 Відповісти
кароче, ты не веришь про испорченную бочку мёда ложкой дёгтя...
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24.08.2021 20:44 Відповісти
а Главпіаніна теж злабає?
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24.08.2021 20:38 Відповісти
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2951
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24.08.2021 20:41 Відповісти
і є в них брат двуюрідний
теж не простий, своєрідний))
має в АТО свої справи ...
Героям СЛАВА !!!
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4753

На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4821
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24.08.2021 21:04 Відповісти
И кто же будет имитировать молекулу ДНК? Минетик? Сердючка? Или вдвоем. Вдвоем-то оно сподручнее будет. Имитировать, в смысле...
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24.08.2021 20:41 Відповісти
Мохнатик и Сердючка будут символизировать 21-ю пару хромосом.Ну а третьей(лишней) хромосомой в этой паре может быть кто угодно-от престарелого "Юного орла" до Могилевской без трусов.Вот из чего состоит ДНК гринпоца. На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6527
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24.08.2021 21:00 Відповісти
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7088
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24.08.2021 21:10 Відповісти
Про парад, нема слів. Тільки порадуєшся за військо, а тут бац зелений блазень крупним планом і так через 2 хвилини перемикаєш на щось інше
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24.08.2021 20:52 Відповісти
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9416
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24.08.2021 20:53 Відповісти
А в реальности На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9802
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 3088
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24.08.2021 21:10 Відповісти
Я так вважаю, що дизайнер одягу для першої блєді конкретний порохобот! Так постійно принижувати блєдю потрібно вміти На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4495

На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7857
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24.08.2021 21:11 Відповісти
У Лисого мудя дружина тіпа "дизайнер одягу".Дивлячись на це село криворізьке я переконуюсь,що жіночої дружби не існує.
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24.08.2021 21:23 Відповісти
Точно! Дружина лисого цій блєді зовідує! Тому її у цю красоту обмотує. Це ж Кривой рог, дєтка!)))
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24.08.2021 22:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kiPmtf1C3Y8
Концерт до Дня Незалежності України 24 серпня 2021 року.
Онлайн зараз.
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24.08.2021 21:03 Відповісти
Зашибись. Ротара приїхала прямо з Сочі. Какая разница, перед ким співати? Хоч і перед Гітлером.
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24.08.2021 21:14 Відповісти
Кто больше заплатит, та и патриотка.
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24.08.2021 21:23 Відповісти
а где поздравления жопошников фуйла?
боек, мураевых,рабиновичей и прочей кацапской нечисти...
или они не едят с украинской земли столько лет?
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24.08.2021 21:20 Відповісти
А светлейший на рояле будет играть?
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24.08.2021 21:21 Відповісти
 
 