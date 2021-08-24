10491 37
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Вистава розпочнеться о 21.00, але глядачі вже зараз почали займати місця на трибунах.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
У концерті візьмуть участь 35 виконавців, оперних співаків, музикантів та музичних гуртів. Святкове дійство розгортатиметься на сцені, яка імітує молекулу ДНК.
Територію НСК "Олімпійський" посилено охороняє поліція.
Біля входів до спортивного комплексу чергують карети екстреної медичної допомоги.
Топ коментарі
+23 Ksenia VB
показати весь коментар24.08.2021 20:18
+19 napalm
показати весь коментар24.08.2021 20:20
+11 саша паламарчук
показати весь коментар24.08.2021 20:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=41Vyywi8n0c
Фанерщики "співають"...
🤗
В праздничном концерте примут участие: Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, Вопли Видоплясова, Братья Гадюкины, Валентин Дитюк, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Океан Ельзи, Виктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, София Ротару, СКАЙ, Руслана, Скрябин, ТНМК, Кристина Соловий, Брутто, Надя Дорофеева, Дзидзьо, GO_A, Джамала, Казка, Монатик, Mozgi, Верка Сердючка, Tayanna, а также Киевский симфонический оркестр и Национальный академический ансамбль имени Вирского.
https://nv.ua/ukraine/events/koncert-na-den-nezavisimosti-2021-nsk-olimpiyskiy-uchastniki-gde-kogda-smotret-novosti-ukrainy-50178533.html
теж не простий, своєрідний))
має в АТО свої справи ...
Героям СЛАВА !!!
Концерт до Дня Незалежності України 24 серпня 2021 року.
Онлайн зараз.
боек, мураевых,рабиновичей и прочей кацапской нечисти...
или они не едят с украинской земли столько лет?