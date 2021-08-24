На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності. ФОТО

Вистава розпочнеться о 21.00, але глядачі вже зараз почали займати місця на трибунах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У концерті візьмуть участь 35 виконавців, оперних співаків, музикантів та музичних гуртів. Святкове дійство розгортатиметься на сцені, яка імітує молекулу ДНК.

Територію НСК "Олімпійський" посилено охороняє поліція.

Біля входів до спортивного комплексу чергують карети екстреної медичної допомоги.



