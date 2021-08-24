Підлітки до смерті побили чоловіка в Конотопі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
16-річний та 17-річний хлопці під час сварки побили 44-річного чоловіка і покинули його на вулиці помирати. Вранці тіло знайшли сусіди.
Про це повідомляє поліція Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
Тіло загиблого виявили напередодні о 5 ранку. "У поліцію надійшло повідомлення від медичного працівника Конотопської центральної лікарні про те, що на одній з вулиць приватного сектора на околиці міста лежить побитий чоловік без ознак життя", - розповіли в поліції.
На те, щоб знайти винних у трагедії, поліцейським знадобилася доба. Виявилося, що це 16-річний та 17-річний місцеві жителі, яких раніше вже судили за майнові злочини.
"Поліцейські з'ясували, що між юнаками і 44-річним потерпілим виникла словесна перепалка. Під час сварки молоді люди завдали йому тілесні ушкодження, несумісні з життям. Після чого залишили тіло чоловіка і пішли", - сказано в повідомленні.
Справу розслідують за ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження"). Молодикам вже повідомили про підозру, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
Все - от нас до почти годовалых
"Толковищу" вели до кровянки
...
Ни дерзнуть, ни рискнуть... Но рискнули
Из напильников делать ножи
Они воткнутся в лёгкие
От никотина чёрные
По рукоятки - лёгкие
Трёхцветные наборные
Вели дела обменные
Сопливые острожники
На стройке немцы пленные
На хлеб меняли ножики
Сперва играли в "фантики"
В "пристенок" с крохоборами
И вот ушли романтики
Из подворотен ворами"
Да не совсем уже дети, скорее дауны - отставшие в развитии...
И не надо приплетать новые школы и т.п - вполне прослеживается влияние из-за поребрика - АУЕ берет свое. Это не украинцы - ментально, конечно, - обычная расисянская вата, ну, или, что равнозначно, зрители того же квартала95... = совки. Чтобы доказать мою правоту про совков, найдите(некогда искать, сегодня праздник) книгу "Ничто человеческое", прочтите первые 2-3 страницы...
кто из вас способен встать на защиту девчонки,которую. обижают те же черножопые? кто из вас способен выйти в одиночку к стаду малолеток и выразить своё недовольство ихним шумным поведением,да так,чтобы обошлось без драки и тишина воцарилась?
мало таких...прячетесь в норку,как улитка в раковину,а ведь у вас жёны,дети...или будут...и как вы их защищать будете?
а если обижают не "черножопые" то можно не вставать?