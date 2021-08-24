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побиття (557) Конотоп (53) підлітки (222) Нацполіція (8851) смерть (4010) Сумська область (479)

Підлітки до смерті побили чоловіка в Конотопі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

16-річний та 17-річний хлопці під час сварки побили 44-річного чоловіка і покинули його на вулиці помирати. Вранці тіло знайшли сусіди.

Про це повідомляє поліція Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло загиблого виявили напередодні о 5 ранку. "У поліцію надійшло повідомлення від медичного працівника Конотопської центральної лікарні про те, що на одній з вулиць приватного сектора на околиці міста лежить побитий чоловік без ознак життя", - розповіли в поліції.

На те, щоб знайти винних у трагедії, поліцейським знадобилася доба. Виявилося, що це 16-річний та 17-річний місцеві жителі, яких раніше вже судили за майнові злочини.

"Поліцейські з'ясували, що між юнаками і 44-річним потерпілим виникла словесна перепалка. Під час сварки молоді люди завдали йому тілесні ушкодження, несумісні з життям. Після чого залишили тіло чоловіка і пішли", - сказано в повідомленні.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження"). Молодикам вже повідомили про підозру, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Підлітки до смерті побили чоловіка в Конотопі 01
Підлітки до смерті побили чоловіка в Конотопі 02

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Топ коментарі
+56
не пойму смысла размещать такие фотографии
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24.08.2021 20:55
+28
Обох у клітку довічно,щоб інші замислились. Подростки до смерти избили мужчину в Конотопе - Цензор.НЕТ 6103
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24.08.2021 20:57
+24
Да затем чтобы люди сразу чернявых и цыганов не приплели, и поняли что говно бывает разного цвета)
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24.08.2021 20:57
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не пойму смысла размещать такие фотографии
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24.08.2021 20:55 Відповісти
Да затем чтобы люди сразу чернявых и цыганов не приплели, и поняли что говно бывает разного цвета)
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24.08.2021 20:57 Відповісти
Так второй и есть цыган, пусть замазывают хоть до усрачки. А перый будет сидеть - возьмёт все на себя.
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24.08.2021 21:18 Відповісти
Хай всі бачать, до чого призводить НУШ (Нова українська школа). Зараз в школах вседозволеність - вчитель завжди винен. Наше суспільство зовсім не дозріло до рівня тих же Нідерландів чи Швеції, а ми нашим дітям сунули "партнерські відносини". Це як дати афганським талібам демократію. До всьохо треба поступовий підхід. Тому бачимо порожні очі, мати на десятки метрів, бухі молодіжні компанії і "рюзке реп" в колонці теж з матами.
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24.08.2021 20:59 Відповісти
Андрію, я б сказав , що в школі багато вчителів зловживали своїм становищем і знущалися над учнями, коли я був школярем(20 років тому). Але дійсно молодь їде з катушок.. Але на то неймовірно багато причин окрвм школи...
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24.08.2021 21:12 Відповісти
А як 40 років тому банди билися стінка на стінку і будь-кого, хто не сподобався? Таке було і буде.
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24.08.2021 21:29 Відповісти
Взагалі, і в 90-і, і в 80-і роки найбільш небезпечними щороку були вересень і жовтень. Хлопці приїджають хто вчитися, хто з села, усі такі стали дорослі, такі борзі, а мізків все немає. За пару місяців кому голову проломлять, кого посадять - і до наступного року знову більш-менш спокійно.
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24.08.2021 21:49 Відповісти
если не хотите, чтобы с ребёнком случилось беды - вовремя дайте ребёнку ... шаурмы !
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24.08.2021 22:01 Відповісти
Жесть, сколько тебе лет?
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24.08.2021 22:04 Відповісти
хочешь поговорить о проблемах воспитания ?
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24.08.2021 22:14 Відповісти
Ну зараз такого на Вінничинні немає, хоча за мої молодості було,то твартнні інстинкти, які молодь може задовольнити на спорттвних секціях і т д, але молоддю треба займатися , виховувати...
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25.08.2021 05:06 Відповісти
Зараз немає. Нині молоді, ініціативні та дурні не морди б'ють, а "гроші роблять". А оскільки право в школах читають так собі, то сідають вже за майнові злочини.
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25.08.2021 05:39 Відповісти
Банди бились, але до старших, а особливо вчителів, була повага.
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25.08.2021 13:42 Відповісти
Та прям таки. Така повага, що була й стаття ***********.
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25.08.2021 15:27 Відповісти
не знаю,як там зараз у школі,але, в першу чергу, винні батьки.Тільки батьки+школа+суспільство здатні разом формувати світогляд і вподобання підростаючих поколінь.
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24.08.2021 21:23 Відповісти
Проблема в батьківства в тому, що просто не вистачає ресурсів часу і грошей, якщо батьки отримують пл 8000 гр зарплатні,працюючи з ранку до ночі, то так і виходить, сам нещодавно рахував, аби норм забезпечити родину треба заробляти близько 2000-3000$. Хтось з батьків їде за кордон, хтось не витримує - спивається , таке воно. Колись Маслоу писав:" якщо людина не задовольняє фвзіологічні потребнлсті( їжа, житло, одяг), до духовних їм загалом байдуже"...От і маємо!
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25.08.2021 05:12 Відповісти
так не треба заводити дітей, якщо не можете їх прогодувати. Повністю згоден з тим, що тут 100% провина батьків.
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25.08.2021 11:00 Відповісти
Денисе, я вам скажу так на свому прикладі бували часи , коли були кошти в мене в досьатній кількості, бувало таке щой працював різноробочим на будівництві- життя дуже непередбачувана штука, особливо нині в Україні. Загалом вихованням нації має займатися суспільство , а не батьки, в тому той зміст соціальної функції дкржави, за яку ми сплочуєму купу податків.
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25.08.2021 11:24 Відповісти
Вибачте, Назар, але ви виховуєте людину, а не купуєте ділянку землі. Ви гадаєте це вірний підхід, сплатив гроші(податки) і нехай дитину виховують? Звичайно бувають тяжкі часи, або буває полегше. Сьогодні гроші є, а завтра хто знає. Але це не дозволяє батькам не займатися дитиною. І навіть якщо ви не в змозі дати дитині усе найкраще, але ви завжди в змозі дати їй свою любов, свій досвід, свою дружбу. І виховати дитину людиною, а не лайном.
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25.08.2021 16:15 Відповісти
Денисе, я думаю так, якщо в родині працює 2ое, і дитина проводить час у школі, в різноманітних секціях, куди звістно направляють її батьки - тільки так відбувається формування особистості, звістно батьки приймають участ в вихованні, але , якщо взяти мій особистий приклад мене виховувало суспільство в дитячому садочку, школі, секціях, батьки ж то все фінансували, мати звістно керувала процесом навчання, але то відбувалося десь 30% всього часу... В цьому випадку не можу зрозуміти де дивилася поліція, функції, якої подягають попередження злочинів шляхом патрулювання, охороняла бубочку, била ветеранів і т д... Питань дуже багато, але перекидати все на плечі батьків , якось не то... Особисто не раз втручався в різні конфлікти на вулиці, намагаючись вирівняти ситуацію - ми суспільство, маємо дбати один про одного😉.
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25.08.2021 22:24 Відповісти
Трохи неаірно написав - батьки звістно мають приймати в тому участь , вибачте.
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25.08.2021 11:33 Відповісти
Ой ні, в нас вже вчителі святі... Побила хлопчика з аутизмом - премію, погрожувала учню ножем - медаль, звабив ученицю - на дошку поваги, чи не так?)))... риба гниє з голови і вчителі в нас теж не янголи і самі винні. Що сіють - то і отримують. І НУШ тут не до чого. Їм по 16 і 17, вони в НУШ не вчились!
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24.08.2021 21:31 Відповісти
Так, вчителі, як заходять в клас, то одразу учнів навчають палити, пити,бити до смерті однолітків та старших, гвалтувати, катувати. І взагалі, щось у тих вчителів зависока зарплатня і забагато вільного часу. Бідні слухняні учні, ні кроку їм не дають ступити самостійно ці кляті вчителі, все лізуть з нав'язуванням якихось знань, навичок, поясненнями про адекватність поведінки. Школа - джерело проблем.
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24.08.2021 23:58 Відповісти
А как было со старой школой? Разве не также? Объясните тогда, как так случилось, что выпускники старой школы, правильно воспитанные и все такое, в 90-е устроили такой разгул бандитизма в стране, что нынешним и не снилось?
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24.08.2021 21:37 Відповісти
Просто к 90-м подросли члены подростковых банд 80-х. А про шпану 50-х даже Высоцкий пел: "
Все - от нас до почти годовалых

"Толковищу" вели до кровянки
...
Ни дерзнуть, ни рискнуть... Но рискнули

Из напильников делать ножи
Они воткнутся в лёгкие
От никотина чёрные
По рукоятки - лёгкие
Трёхцветные наборные
Вели дела обменные
Сопливые острожники
На стройке немцы пленные
На хлеб меняли ножики
Сперва играли в "фантики"
В "пристенок" с крохоборами
И вот ушли романтики
Из подворотен ворами"
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24.08.2021 21:53 Відповісти
Це ж треба таку маячню написати!🤣
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24.08.2021 22:46 Відповісти
У одного чубчик стоячий, а у другого лежачий.
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24.08.2021 21:43 Відповісти
Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его.
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24.08.2021 20:56 Відповісти
сруский мир, сруские песенки
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24.08.2021 21:21 Відповісти
Обох у клітку довічно,щоб інші замислились. Подростки до смерти избили мужчину в Конотопе - Цензор.НЕТ 6103
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24.08.2021 20:57 Відповісти
їхні 5 хвилин "слави" перетворилися в 10 років "принижень" на зоні... до успіху прийшли...
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24.08.2021 21:09 Відповісти
Для таких випадків потрібно дозволити самосуд.
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24.08.2021 21:14 Відповісти
Ты знаешь что и как именно произошло? может 44-ех летняя пьянь пристала до пацанов,его толкнули оно упало и дуба врезало. Может один хлопец бил бедолагу, а второй останавливал друга. А может дали пару неудачных тумаков и он умер или гасили ногами лежачего по голове как психопаты. Все возможно. А самосуд это моментальный суд разьяренной толпой на свежих эмоциях - это удел дикарей. Всегда нужна свежая и здравая голова, которая должна разобраться в ситуации до самой маленькой детали и только тогда обьявлять приговор.
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24.08.2021 21:53 Відповісти
ну да , - анижедети .
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24.08.2021 22:32 Відповісти
Какая разница дети или нет? Смысл в том, что разьяренная и полоумная толпа не может судить адекватно, есть люди которые в этом компетентны...Без ПОЛНОГО изучения фактов, нельзя судить, можно наделать глупости.
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24.08.2021 22:41 Відповісти
16-річний та 17-річний місцеві жителі, яких раніше вже судили за майнові злочини.
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24.08.2021 22:33 Відповісти
Я видел, но не всяк вор обязательно станет убийцей. Я не говорю что это не они убили, я лишь говорю что для начала их вину должны доказать, люди которые в этом разбираются) Это справедливо.
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24.08.2021 22:43 Відповісти
Их вина очевидна, их мотивьі и обстоятельства произошедшего значения не имеют, пусть сидят.
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24.08.2021 22:46 Відповісти
Тю ****, я за) Я лишь против самосуда, против убийства людей без суда и следствия и на эту тему я отвечал.
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24.08.2021 22:54 Відповісти
Я також за суд. А в таких випадках після признання вини віддавати на суд натовпу. Хай напослідок бидло побуває в шкурі того мужика, якого вони забили.
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25.08.2021 20:07 Відповісти
Ты че, пьяный? Они уже были судимы, эта шпана убила человека, желаю тебе повстречаться с такими "детьми", тогда ты запоешь по-другому
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25.08.2021 09:44 Відповісти
самосуд не бывает разрешенным по своему определению.
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25.08.2021 14:35 Відповісти
село і люди
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24.08.2021 21:00 Відповісти
Эту мразь, надо вообще стереть с лица земли, толку от них уже никакого не будет.
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24.08.2021 21:01 Відповісти
Идиоты
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24.08.2021 21:02 Відповісти
подонки
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24.08.2021 23:15 Відповісти
Продолжение темы про лавочки под подъездом. Нужны же для бабушек?
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24.08.2021 21:04 Відповісти
Эти два существа уже никогда не станут людьми. Хоть 5 лет просидят, хоть 15. Выйдутти все пойдет по новой.
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24.08.2021 21:10 Відповісти
тем более что и до этого преступления уже имели проблемы с Законом (их 16 и 17 летних (соппячков) уже судили за имущественные преступления - кражи по-простому)
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24.08.2021 22:41 Відповісти
16-летний и 17-летний местные жителиИсточник: https://censor.net/ru/p3284341 ...

Да не совсем уже дети, скорее дауны - отставшие в развитии...
И не надо приплетать новые школы и т.п - вполне прослеживается влияние из-за поребрика - АУЕ берет свое. Это не украинцы - ментально, конечно, - обычная расисянская вата, ну, или, что равнозначно, зрители того же квартала95... = совки. Чтобы доказать мою правоту про совков, найдите(некогда искать, сегодня праздник) книгу "Ничто человеческое", прочтите первые 2-3 страницы...
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24.08.2021 21:11 Відповісти
Вполне подсудные.
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24.08.2021 21:29 Відповісти
еще потом скажите сколько им дали, чтобы другие видели, что за все надо отвечать.
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24.08.2021 21:19 Відповісти
Коли це когось зупиняло?
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25.08.2021 08:13 Відповісти
это происходит не потому что они твари,а потому,что общество стало трусливой мразью.
кто из вас способен встать на защиту девчонки,которую. обижают те же черножопые? кто из вас способен выйти в одиночку к стаду малолеток и выразить своё недовольство ихним шумным поведением,да так,чтобы обошлось без драки и тишина воцарилась?
мало таких...прячетесь в норку,как улитка в раковину,а ведь у вас жёны,дети...или будут...и как вы их защищать будете?
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24.08.2021 21:19 Відповісти
"на защиту девчонки,которую. обижают те же черножопые?"

а если обижают не "черножопые" то можно не вставать?
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24.08.2021 21:24 Відповісти
маша, собой займись. твой визг говорит о том, что тьі сама ссьікуха истеричная.
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24.08.2021 21:30 Відповісти
16-ти и 17-ти летние уже ранее судимые... И сколько они отсидели? С утра до вечера? Точно так же как у нас совершают тяжкие преступления 20-27 летние преступники *отсидевшие* за убийства.
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24.08.2021 21:53 Відповісти
В будь якому суспільстві якщо батьки в родині займаються своїми дітьми а не лише їх матеріально забезпечують, уже в 11 років людина здатна розрізняти між "добром" і "злом". Винні насамперед батьки які скинули на школу, на вулицю, на інтернет або на суспільство в цілому виховання власних чад. А потім самі жахаються з наслідків і звинувачують суспільство.
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24.08.2021 22:12 Відповісти
ну что вы так накинулись на них .. АНИЖЕДЕТИ !
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24.08.2021 22:30 Відповісти
Якісь мутні типи...
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24.08.2021 22:47 Відповісти
долго искали чтобы такое напечатать в День Независимости... убил и сьел, лучшие новости )
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24.08.2021 23:47 Відповісти
Малолетние дебилы очень жестокие люди из-за отсутствия мозгов и опыта. Но зато с присутствием адреналина, тестостерона и понтов. Поэтому если не ограничивать пропагандой "что такое хорошо, а что такое плохо" и не занять чем-нибудь конкретным, то подобные случаи будут и дальше продолжаться регулярно.
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25.08.2021 00:01 Відповісти
2 дебіла вбили людину, а ви тут про школку і руский мір, демагоги срані! впершу чергу батьків потрібно притягати до відповідальності! в такому віці і вже Стаття 115
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25.08.2021 00:21 Відповісти
Жаль что у нас можно только животных усыплять
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25.08.2021 09:28 Відповісти
Это конченые убюлюдки, дальнейший их жизненный путь из зоны в зону пока не прикончат их.
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25.08.2021 12:48 Відповісти
Просто надо взять с них анализы...и на запчасти...
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25.08.2021 10:24 Відповісти
 
 