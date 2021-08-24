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Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Польські винищувачі F16 взяли участь у повітряному параді на честь 30-річчя Незалежності України.

Фото оприлюднило в Твіттері Міністерство оборони Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Києві з нагоди 30-ї річниці незалежності України відбувся військовий парад. Польські винищувачі F16 взяли участь у повітряному параді", - сказано в повідомленні відомства.

Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України 01

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Топ коментарі
+73
супер!!
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24.08.2021 21:32
+65
Дзенькую бардзо!
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24.08.2021 21:35
+56
Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 4696
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24.08.2021 21:46
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супер!!
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24.08.2021 21:32 Відповісти
Та-а. На F-16-му і я так зможу. Хай він попробує на МІГ-29-му, які за поребріком падають мало не щодня.
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24.08.2021 22:06 Відповісти
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Ну начнём с того что 29 в своём классе и на те времена была отличная машина!,как по тактико летным то превосходит 16 !,то что они стали у кацов тяжелее воздуха так это другой вопрос!у меня отец летал 6 лет на 29 при совке так за все время с 29 не было смертей пилотов по вине техники только наоборот!
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24.08.2021 22:39 Відповісти
дочь офицера? слыхали
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24.08.2021 22:43 Відповісти
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Иванушка ты дочь охфицера?!,паздравляу
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24.08.2021 22:45 Відповісти
Навіщо фігню писати.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29#%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8

Літак, який на озброєнні з 1983 року, масово з 1986 року зазнав аварії 7 (6 раз гинули пілоти) разів до 1991 року і більше, ніж дофіга після. Все у посиланні.
На рахунок переваги над Фалконом. Так, була до 1990 року, поки використовувались Ф-16 блок 1,5,10 (модифікації до 1980 року) та блок 15 (1981). Після блок 50 (1991) МіГи-29 почали відставати.
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25.08.2021 00:01 Відповісти
"так за все время с 29 не было смертей пилотов по вине техники только наоборот!" наоборот,это как?по вине техники пилоты рождались?
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25.08.2021 20:00 Відповісти
Красивое сэлфи! Браво! Польский пилот на параде в честь Дня Независимости Украины - Цензор.НЕТ 8026
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24.08.2021 21:33 Відповісти
Дзенькую бардзо!
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24.08.2021 21:35 Відповісти
Джєункуе.
Хрін вимовиш, хрін напишеш...
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24.08.2021 21:37 Відповісти
Тоді "добрего" - так простіше.
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24.08.2021 21:40 Відповісти
Тоді добрего вам обом і найліпшего 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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24.08.2021 22:52 Відповісти
Прикинь, а некоторые еще и английский знают и даже страшно сказать - китайский...
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24.08.2021 22:05 Відповісти
Dzenkue bardzo !
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24.08.2021 22:41 Відповісти
Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 8956
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25.08.2021 14:01 Відповісти
класс
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24.08.2021 21:35 Відповісти
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чудовий парад!
вперше в небі Києва бойова авіація НАТО
за останні два роки ми стали ближче до НАТО, ніж з 2014 по 2019
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24.08.2021 21:35 Відповісти
а дє ти спав з 2014 по 2019 ?
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24.08.2021 21:37 Відповісти
в школе. его взяли ботом только в 2019
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24.08.2021 21:39 Відповісти
та да..особливо в 2014...
а от підняти з нуля, коли ***** нищіть схід.. важко.... а от пишатися досягненнями (чужими) - легко) )))
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24.08.2021 21:39 Відповісти
Давай я боту Подоляка натикаю за щоку культурно і ввічливо.
Alter Nator, скільки по Україні фірмових магазинів ;Рошен; взагалі на даний момент?
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24.08.2021 21:47 Відповісти
зе-мразь вже наковталася. тому приймати від тебе відмовляться))) не лізе вже)
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24.08.2021 22:08 Відповісти
Та я йому вже не вперше в ротовий отвір даю...
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24.08.2021 22:15 Відповісти
Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 1266

.
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24.08.2021 22:07 Відповісти
Кац, ця авіація тебе громить буде.
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24.08.2021 21:40 Відповісти
залік.йди вже спати,зміна закінчилась.
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24.08.2021 21:41 Відповісти
А, так ось чому Україна два останніх роки не мала свого посла в НАТО.
Як же вам не соромно так лизати ..?
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24.08.2021 21:43 Відповісти
Ти минулий рік в алкогольній комі провів, бот Подоляка?
Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 1433
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24.08.2021 21:45 Відповісти
Зправа "Зеприпіздьониші", Вибачайте Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 7474
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25.08.2021 19:38 Відповісти
Ага, только авиация пролетела над домами, а не над улицей, где люди собрались. Короче, видосики получились и приглашенные гости на Майдане были счастливы. Ну а народ и по телевизору посмотрит. Правда? Вопрос только в том, зачем пилоты тренировались полмесяца? Чтобы запилить видосик?
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24.08.2021 23:13 Відповісти
Кстати, "Мрія" палит больше 10тонн топлива в час. Ее аренда стоит бешенных бабок. Тренировались пилоты почти две недели... чтобы пролететь возле Бубочки. Это точно нужно было только для красивого ролика? Вряд ли поляки могут себе позволить нечто подобное. Но мы же богатая страна, правда?
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25.08.2021 01:06 Відповісти
RESPECT POLSKA !
Разом - СИЛА !
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24.08.2021 21:36 Відповісти
👍 🤗🤝
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25.08.2021 14:06 Відповісти
хороший обзор из кабиньі F16 Польский пилот на параде в честь Дня Независимости Украины - Цензор.НЕТ 3003
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24.08.2021 21:36 Відповісти
Из наших только Су-27 может сравнится с таким обзором и эргономикой кабины.
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24.08.2021 21:52 Відповісти
да...
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24.08.2021 21:57 Відповісти
ой ёй...а шо то ему в большой пальчик упирается? ))))
а если без шуток - классно! супер.
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24.08.2021 21:37 Відповісти
AIM-9 Sidewinder
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24.08.2021 21:53 Відповісти
коцабчеги их любят, даа
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24.08.2021 22:03 Відповісти
Поляки скорше брати українцям, ніж кацаписька.
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24.08.2021 21:40 Відповісти
Просто поляки розуміють, на відміну від фашисто-жабоїдів, що у випадку "падіння" України кацапам наступними будуть вони.
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24.08.2021 21:43 Відповісти
Sashko Pavliuk,а ти що,в цьому сумнівався?!
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24.08.2021 21:44 Відповісти
Парад хороший, навіть Єврофайтери летіли.
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24.08.2021 21:43 Відповісти
Razem wygramy !!!
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24.08.2021 21:44 Відповісти
Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 4696
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24.08.2021 21:46 Відповісти
Хороший снимок, но на параде такого не было. Вы бы видели, что там сегодня творилось!
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25.08.2021 01:09 Відповісти
Этот ВОИН должен сидеть в первом ряду среди знатных гостей,а не стоять на обочине!
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25.08.2021 09:10 Відповісти
Да. Но снимок скорей всего с репетиции. На самом параде таких расстояний между людьми не было. Я столько людей в Киеве никогда не видел.
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25.08.2021 21:49 Відповісти
и я впервые,не могу сюда фото выложить,но это было что-то !!!
притом не только на крещатике,а и на прилегающих улицах
по Городецкого не пройти было !!! и парад бомба,только клован на нём лишний
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26.08.2021 21:29 Відповісти
😟🙏
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25.08.2021 14:09 Відповісти
наче і добре але свою військову авіацію вже давно треба мати Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 9978
бо у кацапів тих літаків та гелікоптерів як у дурня фантиків.
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24.08.2021 21:47 Відповісти
На превеликий жаль, наша економика сьогодні не потягне майже дві тищі військових бортів, з відповідною інфраструктурою
Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 3002

Спочатку треба догнати економику Польщі, потім ФРГ - і це реальна модивість, але ні цім Президентом, та ні з його папередником.
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24.08.2021 22:56 Відповісти
Зайдите в твитер и лайкните фотку.
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24.08.2021 22:02 Відповісти
Така собі вишенка на торті - літаки НАТО в небі Києва на параді. На мокшанських болотах будуть тиждень вити
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24.08.2021 22:05 Відповісти
Думаю, что вот эта униформа шведов, которые были сегодня на параде в Киеве и есть вишенька на торте.
У ваты, после этого реальный разрыв мозга, разрыв шаблона... Какие то почти немецкие "фашисты маршируют в центре матери городов русских"... Это же смерть русского мира, это валидол для рашистов Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 6397
Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 3668
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24.08.2021 23:03 Відповісти
Witam Polskie Siły Powietrzne!
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24.08.2021 22:25 Відповісти
24.08.2021. День Независимости Украины. В военном параде участвовали:
Военнослужащие: Украина, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Латвия,
Литва, Молдова, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, США, сводный международный оркестр.
Техника: Украина, Словакия.
Авиация: Украина, Словакия, Польша, Великобритания.
Флот: Украина, ВМС стран НАТО.
---------------
23.08.2021. Крымская платформа. Участники: 45 стран, включая все страны ЕС и НАТО.
---------------
09.05.2021. День Победы в России. В военном параде участвовали:
Россия, Рахмон.
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24.08.2021 23:09 Відповісти
Румунію Ви ще забули, вони марширували одразу після Молдови
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25.08.2021 00:35 Відповісти
Ранее....Пилот турецких ВВС в кабине самолёта, на листке бумаги написаны оскорбления в адрес рашистских пилотов и приглашение их на встречу...

Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 7942
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24.08.2021 23:10 Відповісти
це вже стало жестом пілотів як і путін лалалала. А жест таки образливий для пілотів космічних сил рейху.
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24.08.2021 23:23 Відповісти
Dziękuję bardzo !
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24.08.2021 23:32 Відповісти
Забудьмо чвари. Польські брати, єднаймося! Polscy bracia, łączmy się!

Українці, у нас з Польщою спільний ворог-москалі. Поодинці,-нам важко, разом-сила!
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25.08.2021 00:40 Відповісти
Згоден!!! Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 8363
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25.08.2021 14:13 Відповісти
СУПЕР ‼️👍👍 КЛАСС ‼️‼️👍👍🌈☀️‼️👍
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25.08.2021 15:47 Відповісти
Это классно подчеркнуло независимость страны, присутствие чужих пилотов😂😂😂
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25.08.2021 19:13 Відповісти
В одессе на Морском параде был иностранный фрегат.....Что-то новое ....ассоциация как будто аренда инвентаря для выступления.И какой смысл был в пролёте Мрии за такие огромные деньги....бульбафюрер и соседи ну это понятно....А тут получается возьму кредит куплю айфон и Мивина на пол года в рацион.
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25.08.2021 19:38 Відповісти
Caps lock "O"
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25.08.2021 19:39 Відповісти
Слава Україні! Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 9767
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25.08.2021 20:10 Відповісти
Файно Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 7033
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25.08.2021 20:16 Відповісти
Подяка славетним польским пілотам!
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25.08.2021 21:41 Відповісти
 
 