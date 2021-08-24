Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України. ФОТО ДНЯ

Польські винищувачі F16 взяли участь у повітряному параді на честь 30-річчя Незалежності України.

Фото оприлюднило в Твіттері Міністерство оборони Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Києві з нагоди 30-ї річниці незалежності України відбувся військовий парад. Польські винищувачі F16 взяли участь у повітряному параді", - сказано в повідомленні відомства.