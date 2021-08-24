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Польський пілот на параді на честь Дня Незалежності України. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Польські винищувачі F16 взяли участь у повітряному параді на честь 30-річчя Незалежності України.
Фото оприлюднило в Твіттері Міністерство оборони Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Києві з нагоди 30-ї річниці незалежності України відбувся військовий парад. Польські винищувачі F16 взяли участь у повітряному параді", - сказано в повідомленні відомства.
Топ коментарі
+73 Вячеслав Шатров
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+65 Харьков Сумской
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+56 olele
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29#%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8
Літак, який на озброєнні з 1983 року, масово з 1986 року зазнав аварії 7 (6 раз гинули пілоти) разів до 1991 року і більше, ніж дофіга після. Все у посиланні.
На рахунок переваги над Фалконом. Так, була до 1990 року, поки використовувались Ф-16 блок 1,5,10 (модифікації до 1980 року) та блок 15 (1981). Після блок 50 (1991) МіГи-29 почали відставати.
Хрін вимовиш, хрін напишеш...
вперше в небі Києва бойова авіація НАТО
за останні два роки ми стали ближче до НАТО, ніж з 2014 по 2019
а от підняти з нуля, коли ***** нищіть схід.. важко.... а от пишатися досягненнями (чужими) - легко) )))
Alter Nator, скільки по Україні фірмових магазинів ;Рошен; взагалі на даний момент?
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Як же вам не соромно так лизати ..?
Разом - СИЛА !
а если без шуток - классно! супер.
притом не только на крещатике,а и на прилегающих улицах
по Городецкого не пройти было !!! и парад бомба,только клован на нём лишний
бо у кацапів тих літаків та гелікоптерів як у дурня фантиків.
Спочатку треба догнати економику Польщі, потім ФРГ - і це реальна модивість, але ні цім Президентом, та ні з його папередником.
У ваты, после этого реальный разрыв мозга, разрыв шаблона... Какие то почти немецкие "фашисты маршируют в центре матери городов русских"... Это же смерть русского мира, это валидол для рашистов
Военнослужащие: Украина, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Латвия,
Литва, Молдова, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, США, сводный международный оркестр.
Техника: Украина, Словакия.
Авиация: Украина, Словакия, Польша, Великобритания.
Флот: Украина, ВМС стран НАТО.
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23.08.2021. Крымская платформа. Участники: 45 стран, включая все страны ЕС и НАТО.
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09.05.2021. День Победы в России. В военном параде участвовали:
Россия, Рахмон.
Українці, у нас з Польщою спільний ворог-москалі. Поодинці,-нам важко, разом-сила!