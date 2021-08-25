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Черги і зламані турнікети: колапс у метро Києва після концерту, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Спочатку на станціях метро утворилися черги, а після турнікети зламалися і не сканували квитки.
Про це повідомляє ТСН: його кореспондентка опинилася серед застряглих у метро киян, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, спочатку на кількох станціях метро утворилися черги, бо працювали лише одні двері.
Після турнікети зламалися і перестали сканувати квитки. "В метро застрягло безліч людей без масок", - стверджує ТСН.
Видання повідомляє, що поліція не реагувала на проблемну ситуацію в метрополітені.
Топ коментарі
+23 Людмила Терещенко fed37fc8
показати весь коментар25.08.2021 01:47
+18 Amber
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+13 Platon Motuz 618b6825
показати весь коментар25.08.2021 01:36
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Будь ласка, зачекайте...
А це все і робиться для поширення Covid..
😁
з повагою...😄😄😄
у таких випадках треба пропускати бескоштовно, лише дозуючи кількість людей поліцією.
дешевше вийде ніж автомати ремонтувати
😁
Надобраніч Панове.Все Буде Україна!
Если бы городские власти принимали участие в организации этого действа, никаких проблем бы не было.
Но наш величайший лидер всей вселенной на Кличко обидевшийся, поэтому городские власти к организации передвижения граждан после концерта не привлекались,вот вам и результат.
А вообще с этим зевовой всё по поговорке что не делает дурак, всё он делает не так.
парк Горького.
Никольский
"Найпатріотичніше" Г+Г коломойського-медведчука із "патріотками" Таран, Мазур, Мосуйчук.
@porosheldon
Три кольори,мої три кольори…..,,, ТСН вражає..,
Надо:
с одной стороны - красные,
с другой стороны - белые,
а посередине - голубые.
Скрін виклали в соцмережах.
Там же бачила фрагмент концерту. Такі патріотичні слова, картинки!, а вдягли ведучих в кольори рашенського прапору.
Я не вірю у випадковість, занадто багато прикладів "випадкового" паплюження українських символів, витирання об них ніг від квартальних та їхніх бєняфіціарів.
Зараз би могли збрехати, що викликали його для обговорення роботи громадського транспорту під час свят.
Але поїзд вже пішов .... )
естесссственный отбор никто не отменял
И да, ещё и бабушки совковые влюбленные в зенедоумка.