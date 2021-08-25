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Черги і зламані турнікети: колапс у метро Києва після концерту, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Спочатку на станціях метро утворилися черги, а після турнікети зламалися і не сканували квитки.

Про це повідомляє ТСН: його кореспондентка опинилася серед застряглих у метро киян, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, спочатку на кількох станціях метро утворилися черги, бо працювали лише одні двері.

Після турнікети зламалися і перестали сканувати квитки. "В метро застрягло безліч людей без масок", - стверджує ТСН.

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Видання повідомляє, що поліція не реагувала на проблемну ситуацію в метрополітені.

Черги і зламані турнікети: колапс у метро Києва після концерту, - ЗМІ 01
Черги і зламані турнікети: колапс у метро Києва після концерту, - ЗМІ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
На этом стадионе проводились футбольные матчи с полностью заполненными трибунами и никогда после их окончания никаких проблем в метро не было. Станцию Олимпийская просто закрывали, люди шли кто на Толстого, кто на Украину, это ближайшие к стадиону станции метро, до них пешком не более 10 минут.
Если бы городские власти принимали участие в организации этого действа, никаких проблем бы не было.
Но наш величайший лидер всей вселенной на Кличко обидевшийся, поэтому городские власти к организации передвижения граждан после концерта не привлекались,вот вам и результат.
А вообще с этим зевовой всё по поговорке что не делает дурак, всё он делает не так.
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25.08.2021 01:47
+18
Якого чорта лисого було йти на той концерт , який обійшовся державному бюджету в кругленьку суму !
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25.08.2021 01:17
+13
Вся поліція в Києві зараз виконує накази тільки Зеленського. Ні Кличко, ні тим більше метро ніякого відношення до неї не має. Майдана бояться. А тут просто треба було взагалі закрити станції метро біля стадіону, як це роблять під час великих футбольних матчів. Про це повинні були попередити організатори концерту, як це роблять організатори футбольних матчів. Бо хто міг чекати, що знайдеться стільки лохів платити чималі гроші за другорядних артистів. В той час як еліта Слуг слухала концерт відомого світового співака за гроші з бюджету. Звичайних людей туди нацгвардія не пропускала.
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25.08.2021 01:36
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Якого чорта лисого було йти на той концерт , який обійшовся державному бюджету в кругленьку суму !
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25.08.2021 01:17 Відповісти
билеты платные как бы. там еще и в плюсе остались все!
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25.08.2021 01:18 Відповісти
То, якби безкоштовно, і Ви приперлися би!
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25.08.2021 01:19 Відповісти
Ковід тусує..Мля..
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25.08.2021 01:20 Відповісти
да, за пару тижнів Київ закриється на локдаун
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25.08.2021 01:23 Відповісти
пагуляли ! Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 3206
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25.08.2021 01:24 Відповісти
На тарифний майдан - точніше... ІМХО
А це все і робиться для поширення Covid..
😁
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25.08.2021 01:27 Відповісти
Ковід дуже розумна хворобі, він не ходить в Епіцентри та на Зеконцерти. А якщо без жартів, то так і планувалося, щоб з середини вересня всіх зачинити по домівках. І дітей на онлайн навчання відправити.
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25.08.2021 07:46 Відповісти
Панове,сканируйте билеты для проезда за сутки до концерта... Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 3131
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25.08.2021 01:21 Відповісти
Та санітари тебе хоч вмиють..
з повагою...😄😄😄
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25.08.2021 01:22 Відповісти
дурні в метроуправлінні !
у таких випадках треба пропускати бескоштовно, лише дозуючи кількість людей поліцією.
дешевше вийде ніж автомати ремонтувати
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25.08.2021 01:22 Відповісти
Фсе по плану- золотий лярд..))
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25.08.2021 01:24 Відповісти
нет проблем - повысят цену проезда и всё окупится
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25.08.2021 01:25 Відповісти
Вся поліція в Києві зараз виконує накази тільки Зеленського. Ні Кличко, ні тим більше метро ніякого відношення до неї не має. Майдана бояться. А тут просто треба було взагалі закрити станції метро біля стадіону, як це роблять під час великих футбольних матчів. Про це повинні були попередити організатори концерту, як це роблять організатори футбольних матчів. Бо хто міг чекати, що знайдеться стільки лохів платити чималі гроші за другорядних артистів. В той час як еліта Слуг слухала концерт відомого світового співака за гроші з бюджету. Звичайних людей туди нацгвардія не пропускала.
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25.08.2021 01:36 Відповісти
толпы в метро были и днём,например на Контрактовой
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26.08.2021 21:24 Відповісти
Хлеба и Зрелищ...(лат. panem et circenses) сказал однажды римский поэт-сатирик Ювенал Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 5342
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25.08.2021 01:25 Відповісти
Нужно было вообще закрыть все самые ближайшие метро. Так бы люди разбрелись кто куда, да и припёрлись бы к метро не одним стадом.
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25.08.2021 01:27 Відповісти
Du bist ein verdammter Wichser!
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25.08.2021 01:33 Відповісти
Тебя там затоптали что ли? Крепись. Хорошо что мозг не задет (по понятным причинам), поэтому и выжил Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 3968.
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25.08.2021 01:40 Відповісти
Mir ist es scheiegal..
😁
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25.08.2021 01:50 Відповісти
Українець..))
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25.08.2021 01:52 Відповісти
Что называется дорвался до "гугл-переводчика", да? Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 6414
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25.08.2021 02:01 Відповісти
Щось Вам муляє..
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25.08.2021 02:10 Відповісти
вы когда не будь в толпе были? Так от тысячи здоровых молодых людей? Метро перекрыть? Разбредутся? Глупости все это
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25.08.2021 06:30 Відповісти
На ремонт или замену билетных сканеров тоже нужны баблосы,кто то намоет бабла...
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25.08.2021 01:31 Відповісти
ну так новые киевляне...епте...
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25.08.2021 01:34 Відповісти
Мы давно живем в Матрице...,это просто игра такая.... Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 5965
Надобраніч Панове.Все Буде Україна! Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 6478
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25.08.2021 01:38 Відповісти
На этом стадионе проводились футбольные матчи с полностью заполненными трибунами и никогда после их окончания никаких проблем в метро не было. Станцию Олимпийская просто закрывали, люди шли кто на Толстого, кто на Украину, это ближайшие к стадиону станции метро, до них пешком не более 10 минут.
Если бы городские власти принимали участие в организации этого действа, никаких проблем бы не было.
Но наш величайший лидер всей вселенной на Кличко обидевшийся, поэтому городские власти к организации передвижения граждан после концерта не привлекались,вот вам и результат.
А вообще с этим зевовой всё по поговорке что не делает дурак, всё он делает не так.
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25.08.2021 01:47 Відповісти
Спасибо, единственный ценный комметарий, на фоне арми хохмачей Очевидности.
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25.08.2021 06:58 Відповісти
треба скачати з держбюджету відшкодування у місцевий за поламану власність метро
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25.08.2021 08:11 Відповісти
Будемо відверті.. тільки Вакар витягнув то дійство..
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25.08.2021 01:49 Відповісти
То дурниці, головне що люди цього побачили на концерті:

Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 9886
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25.08.2021 02:45 Відповісти
Рік попутав ? Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 410 Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 9775
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25.08.2021 03:33 Відповісти
да ні він не попутав заець був на олімпійскому з українським прапором ось відео https://www.youtube.com/watch?v=vWgxNCXNauM&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
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25.08.2021 05:49 Відповісти
Ради чего всё это. Монатика с потапом? Что за народ?
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25.08.2021 03:32 Відповісти
Отлично 73% Киевлян нарисовали свою Явку в метро
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25.08.2021 05:01 Відповісти
А оце дикий Харків. Місто, в якому мер минулого року переміг Ковід
парк Горького.
Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 7386

Никольский
Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 602

Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 5264
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25.08.2021 06:14 Відповісти
Как по мне, на такие шоу только по приговору суда Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 3351. Давали бы сотку баксов, чтобы постоять под доджем и послушать Мохнатика, честное слово отказался без сожаления
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25.08.2021 06:27 Відповісти
Так всегда бывает когда слушаешь и выбираешь лайно
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25.08.2021 07:30 Відповісти
Диявол криється в деталях.
"Найпатріотичніше" Г+Г коломойського-медведчука із "патріотками" Таран, Мазур, Мосуйчук.

@porosheldon

Три кольори,мої три кольори…..,,, ТСН вражає..,
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25.08.2021 07:38 Відповісти
Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 418
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25.08.2021 07:38 Відповісти
це вони посилають кремлівському щуру сигнал - "гроші закінчуються" Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 7041
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25.08.2021 08:13 Відповісти
Неправильно стоят.
Надо:
с одной стороны - красные,
с другой стороны - белые,
а посередине - голубые.
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25.08.2021 09:50 Відповісти
Це нюанси. Вони мабудь протягом концерту змінювали своє розташування на сцені.
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25.08.2021 09:55 Відповісти
А ведь и правда. Цвета рассиянского аквафреша.
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25.08.2021 16:00 Відповісти
Спасибо за подсказку, не смотрела, но стало безумно интересно послушать это.. или этих...
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25.08.2021 16:02 Відповісти
Я теж їх не дивлюсь, вже кілька років.
Скрін виклали в соцмережах.
Там же бачила фрагмент концерту. Такі патріотичні слова, картинки!, а вдягли ведучих в кольори рашенського прапору.
Я не вірю у випадковість, занадто багато прикладів "випадкового" паплюження українських символів, витирання об них ніг від квартальних та їхніх бєняфіціарів.
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25.08.2021 16:29 Відповісти
Зелена сопля в черговий раз обкакалась своєю некомпетентністю і вмінням керувати процесами. Ну а лохам це ж подобається,бо в них також відсутні мізги.
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25.08.2021 08:07 Відповісти
после концерта сделали салют - рядом военный госпиталь, в нем полно людей с ПТС...
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25.08.2021 08:07 Відповісти
Данилов поспішив із своєю брехнею про причину ( якість води в Києві ) термінового виклику Кличка на РНБО.
Зараз би могли збрехати, що викликали його для обговорення роботи громадського транспорту під час свят.
Але поїзд вже пішов .... )
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25.08.2021 08:59 Відповісти
организованной толпой "красавы" шли на водопой..
естесссственный отбор никто не отменял
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25.08.2021 09:34 Відповісти
Дураки должны дохнуть
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25.08.2021 11:06 Відповісти
ПЛАТНОГО,ПЛАТНОГО БЛ КОНЦЕРТА НА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Это просто дно с дна .
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25.08.2021 12:18 Відповісти
Ось ціна "електронних" квитків. З жетонами проблем ніколи не було!
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25.08.2021 15:47 Відповісти
Да, кстати, это и есть избиратели зенелоха. Сцыкуны, не вылезшие из-под мамкиной юбки и на которых играет зеленский.
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25.08.2021 16:16 Відповісти
Что они вообще могут знать о жизни, кроме видосиков и концертов. На них зечмо и ставит свои ставки.
И да, ещё и бабушки совковые влюбленные в зенедоумка.
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25.08.2021 16:19 Відповісти
 
 