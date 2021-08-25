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Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

У Києві сталася ДТП з автобусом сполученням "Кишинів-Москва", в результаті якої постраждали 18 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише паблік "Київ.Оперативний" у Telegram.

"Вночі на спуску з Олени Теліги (в сторону Почайної) біля АЗС "БРСМ" водій автобуса Setra (MXG340), сполученням "Кишинів - Москва", не впорався з керуванням, в'їхав у бордюр і перекинувся на бік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що автобус був повністю набитий пасажирами, і по допомогу лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 були госпіталізовані.

"До речі, можна сказати, що учасникам аварії ще "пощастило", оскільки автобус пройшов в лічених сантиметрах від бензовоза, який якраз стояв біля АЗС", - сказано в повідомленні.

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На місці працювали лікарі, рятувальники, служба КАРС і правоохоронці.

Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції Києва, інформація про ДТП за участю автобуса на вулиці Олени Теліги надійшла сьогодні о 1:50.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, внаслідок чого автобус перекинувся. У результаті вісім пасажирів, серед яких чотири малолітні дитини, зазнали тілесних ушкоджень. Лікарі оглянули потерпілих та надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські перевірили стан водія на вмисність алкоголю. Драгер показав, що чоловік був тверезий. Цю подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація.

Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти 01
Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти 02
Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти 03
Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти 04
Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти 05

Фото: Київ Оперативний

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Кишинёв - Москва... нехило по Украине "воюющей" перемещаются! Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: 18 пострадавших - Цензор.НЕТ 9188 Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: 18 пострадавших - Цензор.НЕТ 6435
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25.08.2021 09:58
+7
не.. шастать
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25.08.2021 09:54
+2
Че ты трындишь, асфальт там меняли годах в 15, когда мост через Криловскую перестроили, и с тех пор ни ям ни дыр, ни латок там нету. Позже ремонтировали участки выше к м. Дорогожчи. Помню эту дорогу до Кличка, всю в дырах и ямах.
То что на фото это територия заправки за островом. Телигы на первом фото на пол метра выше где кузов машины.
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25.08.2021 11:28
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Ну, кличкоботы на некоторых фото могут видеть качество асфальта, капремонт участка проводится ежегодно с дня инагурации отбитоголового.
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25.08.2021 09:52 Відповісти
Кличко занимается асфальтом? Открывай мат часть и читай, потом только пиши.
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25.08.2021 10:02 Відповісти
А чем занимается мер города?
Анонизмом?
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25.08.2021 10:04 Відповісти
Так прочти сначала. А потом пиши
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25.08.2021 10:09 Відповісти
Че ты трындишь, асфальт там меняли годах в 15, когда мост через Криловскую перестроили, и с тех пор ни ям ни дыр, ни латок там нету. Позже ремонтировали участки выше к м. Дорогожчи. Помню эту дорогу до Кличка, всю в дырах и ямах.
То что на фото это територия заправки за островом. Телигы на первом фото на пол метра выше где кузов машины.
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25.08.2021 11:28 Відповісти
Ти б, п.дар, спочатку б розібрався де той асфальт - на вулиці чи приватній заправці, а потім би відкривав свого смердючого зебільного рта на Чемпіона та Столичного Мера!
Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 1686
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26.08.2021 00:49 Відповісти
не.. шастать
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25.08.2021 09:54 Відповісти
Кишинёв - Москва... нехило по Украине "воюющей" перемещаются! Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: 18 пострадавших - Цензор.НЕТ 9188 Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: 18 пострадавших - Цензор.НЕТ 6435
показати весь коментар
25.08.2021 09:58 Відповісти
Вот и не переместился...
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25.08.2021 10:42 Відповісти
ехали менять вино с берега дуная и перец молдаванский на балалайки и кокошник..матрешки снег и шишки..бартер не состоялся..
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25.08.2021 10:47 Відповісти
Водій не встигав за підказками GPS-навігатора, то мусив тиснути на праву педаль.
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25.08.2021 10:02 Відповісти
Людей жалко очень, москалей - нет...
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25.08.2021 10:36 Відповісти
это надо уметь на ровной дороге как зеркало трасса формула 1 и перевернуться ..талант
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25.08.2021 10:46 Відповісти
Глаза раззуй, там колдобина на колдобине.
Лучше бы там навернулся автобус кличкоботов!
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25.08.2021 10:55 Відповісти
Да бот тут только ты, кто в жизни не видел эту дорогу и где там заправка.Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 6722
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25.08.2021 12:02 Відповісти
Фотографии видел?
Номер 3 и 5!
Раззуй глаза и посмотри, твою дивизию!
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25.08.2021 12:26 Відповісти
Что то говорит фраза "заправка, частная собственность"?
Посмотри на гугл картах какая Телигы была когда то, включительно с мостом, и поедь посмотри какая она сейчас.
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25.08.2021 12:48 Відповісти
Ото ты знаешь Киев только по интернету и лепишь туфту.
Заправка с противоположной стороны дороги
за отбойником.
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25.08.2021 13:14 Відповісти
с какой противоположной, совкодрочер? Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 2584 АЗС по стороне спуска, и автобус перевернулся "на спуске" Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 2584
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25.08.2021 14:19 Відповісти
Козел ты!
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25.08.2021 17:34 Відповісти
боти паляться на незнанні Києва але всі "знають" який "поганий" Кличко!
Не терплю подібних 3-копійчаних ботів Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 4612
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26.08.2021 00:52 Відповісти
Вас там прямо с улицы набирают что ли? с другой стороны заправка выше, в районе Наукового.
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25.08.2021 17:52 Відповісти
Там спуск, и поворот дороги, вот и разогнался по ровной дороге
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25.08.2021 11:56 Відповісти
Значит Кличко виноват, что дорога ровная и поворот крутой... Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 5866
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25.08.2021 12:10 Відповісти
Это возможно, маршрутчики там стали разгоняться как гонщики иногда
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25.08.2021 12:56 Відповісти
Що це за маршрут через О.Телиги
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25.08.2021 11:25 Відповісти
Маршрут Кишинев-москва!
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25.08.2021 22:12 Відповісти
"Нех#й щШастиАть",якщо коротко,на роССосію)
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25.08.2021 15:32 Відповісти
Як каже Петро Бампер : "Пиззз...........ц".
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26.08.2021 11:22 Відповісти
 
 