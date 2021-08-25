ДТП із трьома загиблими на Львівщині: винуватця затримано, він був п'яний, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На Львівщині поліцейські затримали водія - учасника ДТП, під час якого загинули три людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
У поліції нагадали, що ДТП сталася 24 серпня приблизно о 23:00 на автодорозі "Борислав-Самбір-Мостиська-Дрогобич" у селі Попеля Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген Пасат", 19-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з "Фольксвагеном Гольф", за кермом якого перебував мешканець того ж міста віком 40 років.
Внаслідок зіткнення водій "Гольфа" та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років, від травм померли на місці події. Тілесних ушкоджень зазнали ще троє пасажирів "Гольфа" - двоє 19-річних та одна віком 17 років, жителі одного із сіл району – усі вони доставлені до лікарні. Також за медичною допомогою звернулися водій "Фольксвагена Пасат" та троє його пасажирок – мешканки Борислава віком 18, 19 та 22 роки.
Також встановлено, що водій автомобіля "Фольксваген Пасат" керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння - він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Будь ласка, зачекайте...
Родным придется пройти сложный путь… От похорон до суда и дальше искать понимание как жить дальше без них… Соболезнова
З.Ы. надо вернуть смертную казнь.
Пора за нетрезвость за рулем (без ДТП) давать 5 лет тюрьмы!
Отбирать права за попытку покалечить/убить кого то - слишком мягко. Сейчас ведь лишают прав, но они откупаются, за $$$.
Если убрать нетрезвых из за руля и технически неисправные авто, количество ДТП снизится на 70%.