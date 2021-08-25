УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12078 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж ДТП
12 058 24
ДТП (4208) Львівщина (1924) пияцтво (580)

ДТП із трьома загиблими на Львівщині: винуватця затримано, він був п'яний, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Львівщині поліцейські затримали водія - учасника ДТП, під час якого загинули три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У поліції нагадали, що ДТП сталася 24 серпня приблизно о 23:00 на автодорозі "Борислав-Самбір-Мостиська-Дрогобич" у селі Попеля Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген Пасат", 19-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з "Фольксвагеном Гольф", за кермом якого перебував мешканець того ж міста віком 40 років.

Внаслідок зіткнення водій "Гольфа" та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років, від травм померли на місці події. Тілесних ушкоджень зазнали ще троє пасажирів "Гольфа" - двоє 19-річних та одна віком 17 років, жителі одного із сіл району – усі вони доставлені до лікарні. Також за медичною допомогою звернулися водій "Фольксвагена Пасат" та троє його пасажирок – мешканки Борислава віком 18, 19 та 22 роки.

ДТП із трьома загиблими на Львівщині: винуватця затримано, він був пяний, - поліція 01
Фото: ДСНС

Також встановлено, що водій автомобіля "Фольксваген Пасат" керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння - він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Три людини, зокрема дитина, загинули внаслідок ДТП на Львівщині, ще шестеро госпіталізовані, - ДСНС

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
В Канаде за єто пожизненое.Так как считается если тьі пьяньім сел за руль и кого то убил -єто предумьішленое
показати весь коментар
25.08.2021 11:21
+9
Пока пьяных водил не будут сажать - толку не будет.
показати весь коментар
25.08.2021 11:25
+2
за три отобранные жизни бухарь должен сесть на пожизненное минимум ...
З.Ы. надо вернуть смертную казнь.
показати весь коментар
25.08.2021 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Канаде за єто пожизненое.Так как считается если тьі пьяньім сел за руль и кого то убил -єто предумьішленое
показати весь коментар
25.08.2021 11:21 Відповісти
Пока пьяных водил не будут сажать - толку не будет.
показати весь коментар
25.08.2021 11:25 Відповісти
Причем 0,2 промилле это 2 года заключения, 0,3 - три и т.д.
показати весь коментар
25.08.2021 11:38 Відповісти
Нет, не согласен. Нельзя так делить, а надо давать полную катушку. Например 0,2 промилле - убил в ДТП 3-х человек, ему дали 2-года. 0,6 промилле - разбил столб и свою машину - дали 6 лет. Такое не проходит! А вот сразу при любом промилле - по полной программе!
показати весь коментар
25.08.2021 11:57 Відповісти
Причем здесь ДТП? Это отдельная тема и отдельные сроки... Речь идет о выпил и сел за руль...
показати весь коментар
25.08.2021 12:24 Відповісти
В Штатах відповідальність настає при 0,8 проміле алкоголю...І поки ти не порушив,тебе ніхто не зупинить...
показати весь коментар
25.08.2021 16:54 Відповісти
Машину то как покоробило, ужас.
показати весь коментар
25.08.2021 11:31 Відповісти
Точно евробляхер...
показати весь коментар
25.08.2021 11:44 Відповісти
..евробухарь.
показати весь коментар
25.08.2021 11:59 Відповісти
Родным ужасное горе. Это невероятно тяжело потерять родных именно таким образом. Я месяц не могу прийти в себя после того как вот такой пьяный урод убил мою маму. Не дают покоя вопросы-почему именно она, почему не 10 секунд раньше/позже эта сволочь ехала…
Родным придется пройти сложный путь… От похорон до суда и дальше искать понимание как жить дальше без них… Соболезнова
показати весь коментар
25.08.2021 11:51 Відповісти
за три отобранные жизни бухарь должен сесть на пожизненное минимум ...
З.Ы. надо вернуть смертную казнь.
показати весь коментар
25.08.2021 11:57 Відповісти
Мені не зрозуміло одне:два Фольксвагена -в одному 3 трупа,в іншому-жодного.Від чого це залежить?
показати весь коментар
25.08.2021 11:58 Відповісти
гольф и пассат, - від багатьох чинників аж до везіння ...
показати весь коментар
25.08.2021 12:03 Відповісти
похоже в гольфе было 6 человек, как всегда
показати весь коментар
25.08.2021 13:54 Відповісти
Наказание должно быть таким, что бы боялись совершать проступок.
Пора за нетрезвость за рулем (без ДТП) давать 5 лет тюрьмы!
показати весь коментар
25.08.2021 12:03 Відповісти
За нетрезвость - отбирать права на несколько лет и возвращать после идиотеста. Причём безусловно: хоть депутат, хоть министр, хоть сын олигарха.
показати весь коментар
25.08.2021 14:32 Відповісти
Безусловно для всех, согласен!
Отбирать права за попытку покалечить/убить кого то - слишком мягко. Сейчас ведь лишают прав, но они откупаются, за $$$.
Если убрать нетрезвых из за руля и технически неисправные авто, количество ДТП снизится на 70%.
показати весь коментар
25.08.2021 14:42 Відповісти
Пока откупаются - можно хоть пожизненное в эцихе с гвоздями ввести для пьяниц, всё равно толку не будет. Давно известно, что неотвратимость наказания намного важнее его суровости.
показати весь коментар
25.08.2021 17:15 Відповісти
19-и летний дебил...
показати весь коментар
25.08.2021 13:15 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
показати весь коментар
25.08.2021 16:13 Відповісти
 
 