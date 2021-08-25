"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності. ФОТО дня

Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у формі і зі зброєю сфотографувалися на тлі напису "Українське світло".

Світлину в День Незалежності України зробив фотограф Віктор Залевський, інформує Цензор.НЕТ.

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