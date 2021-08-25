"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності. ФОТО дня
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у формі і зі зброєю сфотографувалися на тлі напису "Українське світло".
Світлину в День Незалежності України зробив фотограф Віктор Залевський, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+65 Шрек Баблокат
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+54 Харьков Сумской
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Воїни Добра..."
щасти вам, дівчата !
Але окрім жартів, якщо людина (особливо молода жінка) від режиму харчування охом'ячується, хоча при цьому й веде фізично активне мілітарне життя - то це свідчить зовсім не про якісне харчування, а про щось діаметрально протилежне.
А ниже просто бЛЕДИ.
(і нахріна та парадна форма з каблуками?..)
Парад парадом, а окоп окопом, невже козаків мало?
они дисциплинируют Воинов