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День Незалежності (607) військовослужбовці (3941) Десантно-штурмові війська (173)

"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності. ФОТО дня

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у формі і зі зброєю сфотографувалися на тлі напису "Українське світло".

Світлину в День Незалежності України зробив фотограф Віктор Залевський, інформує Цензор.НЕТ.

Українське світло: Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский пилот на параде в честь Дня Независимости Украины. ФОТО ДНЯ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+65
пехота тоже хороша!
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 5873
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25.08.2021 12:36
+54
Бажаю сил та наснаги!
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25.08.2021 12:30
+47
Слава нашим амазонкам!
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25.08.2021 12:30
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Бажаю сил та наснаги!
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25.08.2021 12:30 Відповісти
Скільком мужикам ці дівчата при потребі наваляти люлєй зможуть?
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25.08.2021 12:40 Відповісти
Ви ще спитайте, скільки хвилин вони протримаються проти кацапських десантників або проти талібів))
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25.08.2021 22:16 Відповісти
Ідіот детектед.
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26.08.2021 12:31 Відповісти
"Воїни світла,
Воїни Добра..."

щасти вам, дівчата !
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25.08.2021 13:57 Відповісти
Слава нашим амазонкам!
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25.08.2021 12:30 Відповісти
Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю... (с) "Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 4346
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25.08.2021 12:55 Відповісти
кросиво
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25.08.2021 12:30 Відповісти
"Українське світло": Девушки-военнослужащие Десантно-штурмовых войск в центре Киева в День Независимости - Цензор.НЕТ 4566
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25.08.2021 12:31 Відповісти
угу, Роксолана наприклад)
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25.08.2021 22:17 Відповісти
Мощные девушки: особенно крайняя справа. Вот бы таких в патрульную полицию МВД: сразу на улицах навели бы порядок.
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25.08.2021 12:31 Відповісти
Так... вона брутальна... )))))
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25.08.2021 15:41 Відповісти
пехота тоже хороша!
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 5873
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25.08.2021 12:36 Відповісти
вот она - единственная надежда страны!!!!1
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25.08.2021 12:42 Відповісти
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 9180
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25.08.2021 12:52 Відповісти
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 2186 "Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 2558
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25.08.2021 13:54 Відповісти
Це вони мали на каблуках крокувати? У-у-у!!! Я-а-а-к дасть...! )))
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25.08.2021 12:56 Відповісти
у каблуках крокували студентки військового інституту
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25.08.2021 13:55 Відповісти
по-моему, зря на нелоха наговаривали. видно же, что кормят в армии хорошо.
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25.08.2021 13:12 Відповісти
..появилось желание проверить практически?.... Потом отпишетесь по факту....)))) Попробуете зелину тушонку по 10.80 за банку.... второго сорта... Это зелины ушлёпки так экономно расходуют средства... Петя ведь по 78.80 покупал..и высшего сорта... воровал...мародёрил... А зелень вон как беспокоится за армейские деньги... Экономит... Поделитесь потом впечатлениями?
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25.08.2021 13:25 Відповісти
Ага )))
Але окрім жартів, якщо людина (особливо молода жінка) від режиму харчування охом'ячується, хоча при цьому й веде фізично активне мілітарне життя - то це свідчить зовсім не про якісне харчування, а про щось діаметрально протилежне.
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25.08.2021 15:53 Відповісти
Да... У меня тоже три года назад радовались "украинским амазонкам". А теперь радующиеся полноценно поняли всю прелесть: смотрят в штатку и плачут: 16% личного состава в декрете, еще три процента на сносях. А объем нарядов и работ остался прежним, только еще и командировки в ООС. Сейчас шуршат по нарядам сутки через сутки, сутки - двое.
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25.08.2021 13:56 Відповісти
Это настоящие украинские ЛЕДИ.
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 8100



А ниже просто бЛЕДИ.
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 2765


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25.08.2021 14:27 Відповісти
Кажуть, що саме жінки врятують Україну.
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25.08.2021 15:11 Відповісти
Девочки, вы - крутые! Настоящая гордость Украины!
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25.08.2021 15:13 Відповісти
Согласен. И хорошо что есть заголовок, поясняющий что это девочки. По фото сразу не разобраться.
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25.08.2021 19:41 Відповісти
trawler_tug,казаламордый,у тебя уже в глазах двоиться?- завязуй бухать бояру "Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 2925
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26.08.2021 01:47 Відповісти
Бояра для них уже дорого. Сегодня они хлЯбают свой национальный напиток история пития которого уходит корнями в столетия, - забродившую естественнім пут'м жижу из параши.
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26.08.2021 11:42 Відповісти
Ось іще наші валькірії
(і нахріна та парадна форма з каблуками?..)

"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 6673
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25.08.2021 15:44 Відповісти
А хто нам солдатів буде народжувати?
Парад парадом, а окоп окопом, невже козаків мало?
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25.08.2021 18:10 Відповісти
говорят, с женщинами в армии -больше порядка!
они дисциплинируют Воинов
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26.08.2021 01:49 Відповісти
Показуха...З них така дєсантура ,як із ЗЕлепуха хєтьман. Ось в наші 80-ті ото було ВДВ... "Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 1566
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26.08.2021 10:36 Відповісти
 
 