Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Сьогодні, 25 серпня, в Миколаєві відбулася церемонія прощання з Юрієм Олександровичем Михайловим, 2000 року народження, лейтенантом, військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 серпня о 15.15 в районі проведення ООС від смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання INSHE.TV.
"Церемонія прощання з Героєм відбулася біля меморіалу "Струни пам'яті". Проводити героя в останню путь прийшли не тільки його товариші по службі, рідні та близькі, а й просто миколаївці, які не знали Юрія за життя. Юрій Михайлов закінчив Військову академію, свідомо вибравши шлях служіння Вітчизні вже під час російсько-української війни. Він командував взводом 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу і загинув від кулі снайпера напередодні Дня Незалежності України. Мало хто міг стримати сльози під час церемонії прощання. Надто побивалася бабуся загиблого хлопця, якого називала своєю надією. Після відспівування Юрія проводжали, ставши навколішки", - випливає з повідомлення.
Як повідомлялося, 22 серпня від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов.
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Соболезнования родным!!!!! Горе !!!!!
Вечная память воину Юрию, исполнившему до конца свой высокий долг по защите Украины от агрессии Орды.
Горіть у пеклі москалі!!!
Пріоритетом має бути турбота про рідних загиблих, тяжко поранених, а не бескінечні гоцалки за мільярди з кишень українців.
Вічна пам'ять Герою !!
Не забудемо і не пробачимо !
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Редакция ЦН, хотя бы немного сочувствия к родным погибшего и без дежурных фраз: "Особенно убивалась бабушка погибшего парня, которого называла своей надеждойИсточник: https://censor.net/ru/p3284419"
Искренние соболезнования родным этого парня.