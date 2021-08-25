Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві. ФОТО

Сьогодні, 25 серпня, в Миколаєві відбулася церемонія прощання з Юрієм Олександровичем Михайловим, 2000 року народження, лейтенантом, військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 серпня о 15.15 в районі проведення ООС від смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання INSHE.TV.

"Церемонія прощання з Героєм відбулася біля меморіалу "Струни пам'яті". Проводити героя в останню путь прийшли не тільки його товариші по службі, рідні та близькі, а й просто миколаївці, які не знали Юрія за життя. Юрій Михайлов закінчив Військову академію, свідомо вибравши шлях служіння Вітчизні вже під час російсько-української війни. Він командував взводом 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу і загинув від кулі снайпера напередодні Дня Незалежності України. Мало хто міг стримати сльози під час церемонії прощання. Надто побивалася бабуся загиблого хлопця, якого називала своєю надією. Після відспівування Юрія проводжали, ставши навколішки", - випливає з повідомлення.

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Як повідомлялося, 22 серпня від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов.