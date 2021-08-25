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Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві. ФОТО

Сьогодні, 25 серпня, в Миколаєві відбулася церемонія прощання з Юрієм Олександровичем Михайловим, 2000 року народження, лейтенантом, військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 серпня о 15.15 в районі проведення ООС від смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання INSHE.TV.

"Церемонія прощання з Героєм відбулася біля меморіалу "Струни пам'яті". Проводити героя в останню путь прийшли не тільки його товариші по службі, рідні та близькі, а й просто миколаївці, які не знали Юрія за життя. Юрій Михайлов закінчив Військову академію, свідомо вибравши шлях служіння Вітчизні вже під час російсько-української війни. Він командував взводом 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу і загинув від кулі снайпера напередодні Дня Незалежності України. Мало хто міг стримати сльози під час церемонії прощання. Надто побивалася бабуся загиблого хлопця, якого називала своєю надією. Після відспівування Юрія проводжали, ставши навколішки", - випливає з повідомлення.

Також читайте: На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено, - ОТУ "Схід"

Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві 01
Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві 02
Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві 03
Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві 04
Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві 05
Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві 06

Як повідомлялося, 22 серпня від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Співчуття рідним. Хай земля йому буде пухом.
Горіть у пеклі москалі!!!
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25.08.2021 12:41
+16
И путина убийцей не назвали - для наших солдат это может быть опасно !!!! А парня нет - ребенок совсем!!!! Но называть нельзя!!!!! Вдруг обидется путин!!!
Соболезнования родным!!!!! Горе !!!!!
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25.08.2021 12:38
+16
Вот так "миролюбивый Руцкий мир" убивает не только украинцев, но и этнических русских, которые сохранили совесть, честь и человеческий облик.
Вечная память воину Юрию, исполнившему до конца свой высокий долг по защите Украины от агрессии Орды.
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25.08.2021 12:41
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И путина убийцей не назвали - для наших солдат это может быть опасно !!!! А парня нет - ребенок совсем!!!! Но называть нельзя!!!!! Вдруг обидется путин!!!
Соболезнования родным!!!!! Горе !!!!!
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25.08.2021 12:38 Відповісти
Вот так "миролюбивый Руцкий мир" убивает не только украинцев, но и этнических русских, которые сохранили совесть, честь и человеческий облик.
Вечная память воину Юрию, исполнившему до конца свой высокий долг по защите Украины от агрессии Орды.
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25.08.2021 12:41 Відповісти
Співчуття рідним. Хай земля йому буде пухом.
Горіть у пеклі москалі!!!
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25.08.2021 12:41 Відповісти
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве - Цензор.НЕТ 171
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25.08.2021 12:42 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве - Цензор.НЕТ 6943
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25.08.2021 12:45 Відповісти
Держава, влада ЗОБОВ'ЯЗАНІ взяти під повну опіку маму і бабусю загиблиго воїна, зовсім молодого, який для них був єдиною надією на турботу та захист на схилі життя.
Пріоритетом має бути турбота про рідних загиблих, тяжко поранених, а не бескінечні гоцалки за мільярди з кишень українців.
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25.08.2021 12:47 Відповісти
Так. Скільки тих мам і бабусь. кинутих барижною владою ЗЕка та Парашенко. Гниди.
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25.08.2021 13:02 Відповісти
Любов Солошенко голосувала за Гриценко?
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25.08.2021 13:05 Відповісти
..а що... зелена паскуда вже почала щось робити? Ця падаль навіть не згадує загиблих. У цьому місяці майже кожен день загиблий!! Чули що небудь від зеленої паскуди? Що паскуда зелена робить? Мовчить..сцить..труситься... погань!!
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25.08.2021 13:33 Відповісти
..закрила би ти свій рот..дурепа!!!
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25.08.2021 13:35 Відповісти
Он сирота !! Его бабушка воспитывала....
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25.08.2021 13:09 Відповісти
Біда(
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25.08.2021 13:30 Відповісти
- К сожалению, Юрий сирота - его воспитывала бабушка. Для нее он был опорой, стимулом жизни. Как говорила бабушка, Юрий очень гордился тем, что он стал вначале курсантом, потом - офицером. Гордился тем, что будет защищать свою родину Украину. Но случилось то, что случилось. Это война, и, к сожалению, мы продолжаем нести потери, - сказал начальник отдела Министерства ветеранов в Николаевской области Владимир Закалюжный.
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25.08.2021 13:12 Відповісти
Бідна дитина. Бідна родина. Співчуття рідним. Який жаль. який сум. Такий молодий. Невимовно жаль.
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25.08.2021 13:00 Відповісти
Це дуже болюча втрата такого патріота молодого хлопця , як для нашоі краіни , так і для батьків 😪😪😪
Вічна пам'ять Герою !!
Не забудемо і не пробачимо !
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25.08.2021 13:02 Відповісти
Смерть рашоокупантам на нашій землі !!
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25.08.2021 13:04 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5332
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25.08.2021 13:41 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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25.08.2021 16:08 Відповісти
Царствие небесное!
Редакция ЦН, хотя бы немного сочувствия к родным погибшего и без дежурных фраз: "Особенно убивалась бабушка погибшего парня, которого называла своей надеждойИсточник: https://censor.net/ru/p3284419"
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26.08.2021 08:39 Відповісти
Путин увидел как на Майдане наша бравая Нацгвардия дружно пела песенку "Про *****", ему это не понравилось, он отправил группу снайперов на Донбасс - вот и результат.........
Искренние соболезнования родным этого парня.
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26.08.2021 14:09 Відповісти
 
 