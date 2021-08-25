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Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сім'я. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Зловмисник вночі увірвався в будинок і вдарив ножем 8-річного хлопчика і зламав ніс його 14-річній сестрі в Глевасі Київської області. Поліцейські затримали підозрюваного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Київської області в Facebook.

"У поліцію Фастова надійшло повідомлення від 37-річної мешканки селища Глеваха про те, що невідомий чоловік завдав тілесні ушкодження її синові й дочці", - сказано в повідомленні.

На місці події правоохоронці встановили, що близько 3:00 ночі, коли вся сім'я відпочивала, батьки почули дитячий крик у кімнаті: "Схопившись, батько побачив незнайомця, який почав тікати з кімнати. Підійшовши до сина він побачив різану рану в ділянці грудної клітини, а у дочки розбитий ніс. Дітей відразу доставили в лікарню".

Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сімя 01

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника неподалік місця проживання потерпілих. Нападником виявився 26 - річний житель Бучанського району.

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Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сімя 02

Також підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув‘язнення.

Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сімя 03
Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сімя 04
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
а можно таких при задержании сразу усыплять, чтобы больше не мучились Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья - Цензор.НЕТ 5444
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25.08.2021 13:06
+19
Дітей ножем? Певно хворий на голову, чи справді нелюд.
Жаль, якщо перше. Обмежиться дуркою. Хоча, може там залікують до стану овоча
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25.08.2021 13:08
+17
Подонок,нелюдь
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25.08.2021 13:10
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а можно таких при задержании сразу усыплять, чтобы больше не мучились Ударил 8-летнего мальчика ножом в грудь и сломал нос 14-летней девочке: на Киевщине задержали мужчину, ворвавшегося среди ночи в дом, где спала семья - Цензор.НЕТ 5444
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25.08.2021 13:06 Відповісти
при задержании никого нельзя усыплять, а то вас как-нибудь усыпят по ошибке и не докажете ничего потом.
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25.08.2021 13:18 Відповісти
таких 73% ето же типичний избиратель зеленского
и свати смотрит и 95 квартал
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25.08.2021 13:38 Відповісти
брешешь как дышишь, как правило соевые -агрессивные неадекваты,что подтверждает твой высер.
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25.08.2021 14:30 Відповісти
Следил за ним или его дружбан?
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25.08.2021 15:25 Відповісти
Не приведи Господь но если бы я поймал такое существо дома то ему понадобился бы лишь поталогоанатор.....
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25.08.2021 14:22 Відповісти
как в америке стрельнул в спину типу что с магаза вышел..тот в луже крови копыта откинул а ему сер не шевелитесь надо наручники одеть))
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25.08.2021 15:35 Відповісти
В СИЗО засунуть в петлю и сказать, что так и было
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25.08.2021 13:07 Відповісти
Да сидельцы там разберутся что к чему....... привязать...
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25.08.2021 13:23 Відповісти
Дітей ножем? Певно хворий на голову, чи справді нелюд.
Жаль, якщо перше. Обмежиться дуркою. Хоча, може там залікують до стану овоча
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25.08.2021 13:08 Відповісти
так дурки по стране ужесколько лет сокращаются, так что снова будет гулять среди людей и ждать очередного обострения
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25.08.2021 14:09 Відповісти
В Глевахе, кстати, дурка, може ето их пациент уколы пропустил.
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25.08.2021 14:11 Відповісти
Можливо що якийсь наркоша.
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25.08.2021 16:51 Відповісти
А всю дорогу доказывают как безопасно жить в своем доме. А если бы у него обрез был?
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25.08.2021 13:09 Відповісти
Или бензопила... или атомная бомба - тогда бы ещё и соседей зацепило...
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25.08.2021 13:13 Відповісти
Товарищ, вам бы специалистам показаться в желтом доме ))
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25.08.2021 14:06 Відповісти
"ты, Мань, на грубость нарываешси
и всё обидеть норовишь" (С)
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25.08.2021 14:49 Відповісти
Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сім'я - Цензор.НЕТ 1491 Ты бы все же показался, не затягивал Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сім'я - Цензор.НЕТ 6388
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25.08.2021 16:04 Відповісти
В США бы его вполне законно изрешетили только он бы в дверь ломился. А в Украине где оружие разрешено только мусорам и бандитам и сумасшедшим типо Кивы, везде опасно жить.
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25.08.2021 14:12 Відповісти
да, было б в доме оружие, отец его б задержал или грохнул. Проще б все было.
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25.08.2021 14:57 Відповісти
За "законом" (у лапках, бо то не закон), зброя вдома має бути 1) у сейфі; 2) розряджена; 3) патрони до неї - в окремій частині сейфу, замкненій на ключ. От і спробуйте якось спросоння вночі а) знайти ключі, б) добігти до сейфу, в) відкрити його, дістати зброю, г) відкрити окремим ключем бокс із патронами, дістати їх, д) зарядити зброю...
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26.08.2021 13:12 Відповісти
У якому сейфі, це так привчили окупанти щоб народ був безправним і беззахисним, зброя завжди має бути під рукою готова до бою, а вночі під подушкою, так живе цивілізований вільний світ!

"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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15.09.2021 20:52 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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15.09.2021 20:53 Відповісти
Подонок,нелюдь
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25.08.2021 13:10 Відповісти
Псих з дурки втік?
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25.08.2021 13:16 Відповісти
Це якийсь нелюд і неземне хворе створіння , яке піднімає руку на дітей !
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25.08.2021 13:17 Відповісти
Скорее всего, психически нездоровый человек, который должен находиться в психолечебнице, но, учитывая то, что у государства, как обычно, нет денег на содержание оных, разгуливает на свободе.
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25.08.2021 14:09 Відповісти
чучело, угашенное солями
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25.08.2021 13:19 Відповісти
в Глевахе областная психклиника №1 - возможно клиент оттуда..
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25.08.2021 13:19 Відповісти
Якщо звідти то повинен кримінально відповідати весь персонал,бо у нас зазвичай відповідати нікому.Нема винних коли страждають пересічні громадяни. Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сім'я - Цензор.НЕТ 4631
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25.08.2021 13:24 Відповісти
Пожинаем плоды сокращения лечебных учреждений.
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25.08.2021 13:21 Відповісти
в Ивропу мы несемся со скоростью минус 300 км/час
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25.08.2021 14:59 Відповісти
Звичайна наркоша як і найвеличніший.. Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сім'я - Цензор.НЕТ 6523
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25.08.2021 13:26 Відповісти
Мнения порохоботов и зелеботов по данному вопросу едины?
Ну, слава Богу. Не все потеряно
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25.08.2021 13:36 Відповісти
Из статьи непонятно: он убил кого-то?
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25.08.2021 13:38 Відповісти
нет. (слава Богу)
оно влезло в дом и...что-то требовало от детей, ранив мальчика ножом и сломав девочке нос..
что требовало? что искало? ка посмело залезть в чужой дом???
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25.08.2021 14:27 Відповісти
Может связано с закладками(закладчиками)?
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25.08.2021 14:29 Відповісти
рожа похожа на...ромскую (во всяком случае не блондин)))
может залез ночью в открытое окно где спали дети и хотелось шо-то спереть (а может и к девочке начал приставать - 14 лет все таки - отсюда и сломанный нос и ножевая рана прибежавшему на крик сестры 8-летнему брату (или спали в одной комнате - проснулся и чтоб не заорал....) а потом увидев родаков, которые спали в другой комнате, умотал... - это первая версия..
вторая - там есть дурка недалеко...возможно гость оттуда (или таки нарик??)
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25.08.2021 14:37 Відповісти
Да, фото хоть и смазанное, но очень похоже на цыгана
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25.08.2021 14:53 Відповісти
таки да - цыганское отродие .
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25.08.2021 15:17 Відповісти
ударил ножом 8-летнего мальчика и сломал нос его 14-летней девочке ...

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника недалеко от места проживания потерпевших.

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Наверное Цензору не помешает хотя-бы один редактор-корректор ...
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25.08.2021 13:38 Відповісти
Недалеко от меня.
Вот почему?
Почему не ко мне?
Откуда утырку знать, что здесь и сигнализация с датчиками и заряженное ружье у кровати?
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25.08.2021 13:42 Відповісти
Начнём с того, что для попадания в дом, надо преодолеть дверь или окно. Оставьте дверь открытой и рано или поздно, но вас тоже навестят .
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25.08.2021 14:50 Відповісти
При задержании хххх нет ?
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25.08.2021 13:42 Відповісти
Я не розумію чому не показують фото виродка.
Можливо він ще десь натворив криміналу, або хтось впізнає що ця потвора ходила біля його будинку...
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25.08.2021 13:47 Відповісти
100000%
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25.08.2021 14:02 Відповісти
как обычно - держат интригу
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25.08.2021 14:10 Відповісти
Походу, родители очень сильно кого-то *****ли...
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25.08.2021 14:07 Відповісти
тогда киздили бы родителей, а не 8-летнего ребёнка?
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25.08.2021 14:51 Відповісти
Слава Богу что в Украине запрещено оружие и самозащита собственности. Нас защитит палюция. Верно я говорю, приверженцы запрета оружия в Украине?
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25.08.2021 14:10 Відповісти
ага, и еще виноваты какабычно 73%
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25.08.2021 14:12 Відповісти
Подними жопу с дивана, оформи документы и сходи в магазин за ружжом.
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25.08.2021 14:41 Відповісти
Если бы все так просто наверное бы не проссили власть сделать легализацию оружия. Кроме того даже если ты охотничий карабин купишь стрелять тебе из него не разрешено. К тому же он должен храниться в закрытом сейфе отдельно от патронов. Вот ночью когда к тебе полезут тебя убивать посмотрим как ты его применишь
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25.08.2021 15:02 Відповісти
вы имели ввиду, что может защитить разве что поллюция?
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25.08.2021 15:18 Відповісти
Для таких нужна смертная казнь!
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25.08.2021 14:25 Відповісти
1 апреля 2020 года в Украине стартует второй этап медреформы, согласно которой для психбольниц и тубдиспансеров будет урезано финансирование.
Выделенное финансирование попросту не позволяет содержать существующие стационары по лечению этих заболеваний.
В 2017 году Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, согласно украинскому Министерству социальной политики. По данным ведомства, в 2017 году 1,2 миллиона жителей страны страдало от различных расстройств психики.
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25.08.2021 14:48 Відповісти
Нехер там что судить, пристрелить на месте
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25.08.2021 14:58 Відповісти
Аби то не були розбірки через ображену дитину
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25.08.2021 15:30 Відповісти
Схоже що, Бог милував- ніж об дитину зламався.
Аваков казав відеокамери дуже допомагають, а зброя то зайве.
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25.08.2021 15:52 Відповісти
Пристрелил бы падлюку, на месте. Без суда и следствия.
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25.08.2021 16:29 Відповісти
 
 