Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - "Укравтодор". ФОТО

Будівництво нової естакади європейського рівня в рамках зведення першої черги Північного обходу Рівного завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

"Перший автомобіль проїхав новозбудованою естакадою в Рівненській області. Споруда є складовою частиною Північного обходу міста Рівне", - йдеться в повідомленні.

В "Укравтодорі" зазначили, що зараз триває будівництво першої черги – шестикілометрової ділянки від автомобільної дороги Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (км 146 630) до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 / Н-22 / - Ходоси - Кустин - / Н-25 / км 8 + 426. В рамках будівництва цих 6 кілометрів зводять 2 штучні споруди: естакаду над яром і шляхопровід над залізницею.

Роботи виконує підрядна організація "ДСТ № 2, м. Гомель" в рамках президентської програми "Велике будівництво".

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Крім того, в планах також реконструкція 4-кілометрової ділянки від села Хотин до Рівнеазоту і поточний ремонт дороги від Рівнеазоту до траси Н-22.

Зазначається, що обхід звільнить місто від автомобілів, які прямують по трасі М-06 з Житомира та Києва в напрямку Луцька та КПП Устилуг - по трасі Н-22.

"Висновок значного потоку транзитного транспорту за межі міста шляхом будівництва Північної об'їзної дороги дозволить розвантажити міські вулиці, зберегти від руйнування покриття вулиць, а також сприятиме підвищенню безпеки руху, поліпшення екологічної ситуації та розвитку міста Рівне як важливого транспортного вузла", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, програма Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, розвиток транзиту і міждержавних відносин.



