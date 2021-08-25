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дороги (1505) Рівненщина (908) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - "Укравтодор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Будівництво нової естакади європейського рівня в рамках зведення першої черги Північного обходу Рівного завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

"Перший автомобіль проїхав новозбудованою естакадою в Рівненській області. Споруда є складовою частиною Північного обходу міста Рівне", - йдеться в повідомленні.

В "Укравтодорі" зазначили, що зараз триває будівництво першої черги – шестикілометрової ділянки від автомобільної дороги Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (км 146 630) до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 / Н-22 / - Ходоси - Кустин - / Н-25 / км 8 + 426. В рамках будівництва цих 6 кілометрів зводять 2 штучні споруди: естакаду над яром і шляхопровід над залізницею.

Роботи виконує підрядна організація "ДСТ № 2, м. Гомель" в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Також дивіться: Гоночні боліди протестували першу українську дорогу, побудовану в межах "Великого будівництва". ФОТО

Крім того, в планах також реконструкція 4-кілометрової ділянки від села Хотин до Рівнеазоту і поточний ремонт дороги від Рівнеазоту до траси Н-22.

Зазначається, що обхід звільнить місто від автомобілів, які прямують по трасі М-06 з Житомира та Києва в напрямку Луцька та КПП Устилуг - по трасі Н-22.

"Висновок значного потоку транзитного транспорту за межі міста шляхом будівництва Північної об'їзної дороги дозволить розвантажити міські вулиці, зберегти від руйнування покриття вулиць, а також сприятиме підвищенню безпеки руху, поліпшення екологічної ситуації та розвитку міста Рівне як важливого транспортного вузла", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, програма Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, розвиток транзиту і міждержавних відносин.

Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - Укравтодор 01
Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - Укравтодор 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Навіть на око (друга світлина) видно, що асфальт покладено халтурно.
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25.08.2021 16:31
+2
И при чем здесь Зеленая сьройка? Этому проекту уже больше 10 лет и был запланирован когда еще зелень дупля не отбивала.
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25.08.2021 16:55
+1
Укравтодор робе все халтурно, нема дорог де зроблено на роки, цю компанію треба ліквідувати
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25.08.2021 18:23
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Навіть на око (друга світлина) видно, що асфальт покладено халтурно.
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25.08.2021 16:31 Відповісти
Можливо це нижній шар??)).. Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3700
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25.08.2021 17:33 Відповісти
Укравтодор робе все халтурно, нема дорог де зроблено на роки, цю компанію треба ліквідувати
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25.08.2021 18:23 Відповісти
Это делает Укравтодор? Слышышь звон и не знаешь где он
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26.08.2021 10:03 Відповісти
чув дзвін та знаєш де він ---+ це оригінал))
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26.08.2021 12:47 Відповісти
всеодно то не автодор, то бульбаши будують
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27.08.2021 07:49 Відповісти
Если дорога будет как стекло зимой за что протектор цепляться будет.
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25.08.2021 20:05 Відповісти
Это ЩМА, он так и должен выглядеть, а "стекло", которое все привыкли видеть - это и есть халтура, дешевый асфальтобетон
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26.08.2021 10:03 Відповісти
А отбойнике где. ? Шпижжыли???
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25.08.2021 16:36 Відповісти
Завершили да не завершили!!!!
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25.08.2021 16:37 Відповісти
Что такое ,,отбойник?"есть понятие Leitplanke (направляющая планка)может из за этого у вас и ужасы на дорогах?что вместо направляющих планок отбойники ставите?🤔
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25.08.2021 16:44 Відповісти
Кто мне внятно объяснит, какое отношение, по конституции, в парламентско-президентской республике, имеет президент к строительству дрог?
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25.08.2021 16:36 Відповісти
пряме, откати отримує
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27.08.2021 07:51 Відповісти
Опередил,тоже хотел заметить что не велике будивництво а великий ужас по факту! : (
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25.08.2021 16:36 Відповісти
А Автодор може одразу оголошувати кошторис,щоб радісні громадяни могли порівнювати з європейськими розцінками ?
Ну,щоб народ не так високо підскакував ,підкидаючи панамки від радості.
В Україні скасовується заборона на відключення населення через борги за комунальні послуги

Завершено строительство эстакады - части Северного обхода Ривного, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2671
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25.08.2021 16:40 Відповісти
И при чем здесь Зеленая сьройка? Этому проекту уже больше 10 лет и был запланирован когда еще зелень дупля не отбивала.
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25.08.2021 16:55 Відповісти
Работы выполняет подрядная организация "ДСТ № 2, г Гомель" - о*уенчик. Украина не признаёт легитимность таракана, но при этом подкармливает подконтрольные ему структуры Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8819
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25.08.2021 18:31 Відповісти
Прикинь ещё Украина нефтепродукты у таракана покупает, доброе утро ****...
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25.08.2021 20:06 Відповісти
Цю трасу будують білоруси: Роботи виконує підрядна організація "ДСТ № 2, м. Гомель"
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25.08.2021 20:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M87K83TKCtg
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25.08.2021 20:28 Відповісти
 
 