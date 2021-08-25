Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик. ФОТО

На подвір'ї столичної Троєщини, де під час Євро-2020 діти співали гімн України, побудували новий спортмайданчик.

Про це в Facebook повідомив Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте, під час Євро 2020 з футболу, там де наша збірна вперше вийшла в 1/4 фіналу, в одному з Київських дворів на Троєщині, хлопчаки перед футбіком поклали ручки на серце і співали гімн України? Так от, за минулі півтора місяця в дворі вже все змінилося", - сказано в повідомленні.

Так, на вул. Закревського, 35А на місці старого спортивного майданчика збудували абсолютно новий.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явився ролик, на якому діти в одному з дворів Троєщини, перед тим як почати ганяти в футбол, заспівали гімн України.

Пізніше юні футболісти поспілкувалися з гравцями національної збірної та отримали автографи.

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