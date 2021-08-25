УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14271 відвідувач онлайн
Новини Фото Київські новиниСуспільство
66 310 57
гімн (93) діти (4401) Київ (13826) ремонт (815) спорт (1384) майданчик (8)

Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

На подвір'ї столичної Троєщини, де під час Євро-2020 діти співали гімн України, побудували новий спортмайданчик.

Про це в Facebook повідомив Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте, під час Євро 2020 з футболу, там де наша збірна вперше вийшла в 1/4 фіналу, в одному з Київських дворів на Троєщині, хлопчаки перед футбіком поклали ручки на серце і співали гімн України? Так от, за минулі півтора місяця в дворі вже все змінилося", - сказано в повідомленні.

Так, на вул. Закревського, 35А на місці старого спортивного майданчика збудували абсолютно новий.

Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик 01

Нагадаємо, раніше в мережі з'явився ролик, на якому діти в одному з дворів Троєщини, перед тим як почати ганяти в футбол, заспівали гімн України.

Пізніше юні футболісти поспілкувалися з гравцями національної збірної та отримали автографи.

Читайте також: Бронзова призерка Олімпіади-2020 Коляденко віддала подаровану їй квартиру своєму тренеру: "Ви її заслужили"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Спасибо детям. Спасибо тем, кто дал средства на постройку.
показати весь коментар
25.08.2021 18:03
+40
Ці просто заспівали Гімн своєї держави. Так, звичайно, такі площадки мали б бути у всіх дворах, але це стимул бути громадянином, а це вже щось.
показати весь коментар
25.08.2021 18:23
+20
Трогательно
показати весь коментар
25.08.2021 18:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Старшаки все рівно будуть там грати (
показати весь коментар
25.08.2021 18:01 Відповісти
усі бажаючі можуть.Свою дрібязковість вдома демонструй.
показати весь коментар
25.08.2021 22:44 Відповісти
Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку - Цензор.НЕТ 1018
показати весь коментар
25.08.2021 18:01 Відповісти
Нужно ли делать вывод, что детки, которые не знают, что такое хайп и не умеют петь, останутся без площадок?
показати весь коментар
25.08.2021 18:02 Відповісти
То есть лучше бы им площадку не сделали и они играли бы как все остальные?
показати весь коментар
25.08.2021 18:15 Відповісти
Вот она, проблема. В чем, собственно, разница между этими детьми и остальными?
показати весь коментар
25.08.2021 18:17 Відповісти
Ці просто заспівали Гімн своєї держави. Так, звичайно, такі площадки мали б бути у всіх дворах, але це стимул бути громадянином, а це вже щось.
показати весь коментар
25.08.2021 18:23 Відповісти
Чукча не чітатєль, чукча пісатєль...
показати весь коментар
25.08.2021 18:29 Відповісти
Не скажу за чукчей, но читать я люблю. особенно люблю читать что-то умное.
показати весь коментар
25.08.2021 18:38 Відповісти
jklpqrs.похоже. что самое умное для тебя-ето пукнуть в лужу Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик - Цензор.НЕТ 2749
показати весь коментар
26.08.2021 01:37 Відповісти
так це ви патріотизм називаете "фанатізмом" ??
показати весь коментар
25.08.2021 18:51 Відповісти
Не в деньгах патриотизм ,знаю много детей без особого достатка так они патриоты,и знаю одного богатого сынка так оно говорит что его тут держит только возраст и родители,а так бы он уже в расеюшку свалил,ну а родители у него не сепары а такие конкретные,,какая разница,,.
показати весь коментар
26.08.2021 17:12 Відповісти
А он воно що, психозом, кажеш? А до лікарів звертатись не пробував?
показати весь коментар
25.08.2021 18:46 Відповісти
Друже, да порадійте за малечу і все))
показати весь коментар
25.08.2021 18:53 Відповісти
Спасибо детям. Спасибо тем, кто дал средства на постройку.
показати весь коментар
25.08.2021 18:03 Відповісти
ДУЖЕ ГАРНО.
показати весь коментар
25.08.2021 20:04 Відповісти
футбольное покрытие на такие площадки идет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через фирму Павелко
с откатами естественно всем кому положено
показати весь коментар
26.08.2021 09:40 Відповісти
Трогательно
показати весь коментар
25.08.2021 18:04 Відповісти
почему мы не в НАТО ?
показати весь коментар
25.08.2021 18:04 Відповісти
потому что до сих пор, 20% в Украине-совковая вата
показати весь коментар
26.08.2021 01:38 Відповісти
И кто построил? Явно не зедебилы,а то бы уже по всем каналам была бы реклама.Зроблено за наши налоги ,но от нелоха. Еще и зеленые таблички заставляют вешать .Как буд то построено за деньги не лоха и зе бубуинов.
показати весь коментар
25.08.2021 18:05 Відповісти
Построила киевская городская власть. Благостройством дворов занимается местные Советы.
показати весь коментар
25.08.2021 18:30 Відповісти
а чего Мысягин об этом кукарекает ?
Он же у нас в СН срочно устроился под выборы 19 года
показати весь коментар
26.08.2021 09:41 Відповісти
Не лізь до України! Свої податки ти платиш Ху@лу.
показати весь коментар
26.08.2021 11:35 Відповісти
Ты бы недоумок зедебильный ,что ни будь новое придумай,а то кризис дебильного жанра.
показати весь коментар
26.08.2021 18:11 Відповісти
Не подобається правда? Зливай воду.
показати весь коментар
27.08.2021 12:37 Відповісти
Правда то что ты недоумок подолятский.
показати весь коментар
27.08.2021 23:27 Відповісти
Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку - Цензор.НЕТ 680
показати весь коментар
25.08.2021 18:10 Відповісти
На них,цих дітей, тільки і вся надія. Ну от мені так думається...
показати весь коментар
25.08.2021 18:12 Відповісти
Дякую вам за доброзичливість.
показати весь коментар
25.08.2021 18:54 Відповісти
Детям с Троещины, которые пели гимн перед дворовым матчем, построили футбольную площадку - Цензор.НЕТ 9836
показати весь коментар
25.08.2021 18:48 Відповісти
Нехай малеча радіє, а всім небайдужим - дякую.
показати весь коментар
25.08.2021 18:50 Відповісти
МОЛОДЦЫ!!!!! КРУТО!!!
показати весь коментар
25.08.2021 19:03 Відповісти
Жаль, що в повідемленнях не пишуть, скільки потрачено, і з яких бюджетів.
показати весь коментар
25.08.2021 19:38 Відповісти
не з твоїх
показати весь коментар
26.08.2021 08:19 Відповісти
клёво.. а дом зачем снесли?
показати весь коментар
25.08.2021 20:27 Відповісти
стадион так стадион
показати весь коментар
26.08.2021 00:48 Відповісти
Як з'явилась тінь, то будинок знесли? Чи навпаки?
показати весь коментар
26.08.2021 11:30 Відповісти
О надо пойти на детскую площадку спеть и видосик скинуть в сеть
показати весь коментар
25.08.2021 21:34 Відповісти
Молодці,дітлашки!
показати весь коментар
25.08.2021 23:33 Відповісти
Очередная показуха от ЗЕ-сопли?
показати весь коментар
26.08.2021 07:06 Відповісти
почему показуха, просто молча сделал
показати весь коментар
26.08.2021 08:36 Відповісти
В школах, детских садах, государственных учреждениях нечем платить за свет, воду, тепло, ремонтировать трубы... А знаете почему? Потому что ЗЕ-Вова берет и делает! То что видно - футбольные площадки, деревца садит, концертики организовывает... На деньги налогоплательщиков! При этом забираются деньги с насущных проблем! Которые надо решать, но которые не видно! Потому что трубы в подвале их не видно в отличие от футбольного поля! И в грязный вонючий подвал никакая ЗЕ-сопля пиариться не полезет!
показати весь коментар
26.08.2021 20:48 Відповісти
вот где показуха так показуха..
Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик - Цензор.НЕТ 7744 Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик - Цензор.НЕТ 9790
показати весь коментар
26.08.2021 08:41 Відповісти
зеленский и шобло не показушно... встречает "Мрию" с масками для гереги
Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик - Цензор.НЕТ 451

...
показати весь коментар
26.08.2021 11:11 Відповісти
Все на улицу и петь! Победим разруху гимном!
Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха.
показати весь коментар
26.08.2021 09:30 Відповісти
Якщо після кожного гімну буде з'являтись спортивний майданчик, то розрухи точно не буде.
показати весь коментар
26.08.2021 11:33 Відповісти
Хорошие пионеры - получают площадку!
показати весь коментар
26.08.2021 09:54 Відповісти
Противно читать жёлчные высеры говноедов - нелюбителей украинского Гимна, которым поперёк горла хорошие дети и добро , сделанное этим детям....
показати весь коментар
26.08.2021 11:34 Відповісти
100%,это в основном зедебилы от зависти и жопежизты не навидяшие все Украинское.
показати весь коментар
26.08.2021 18:22 Відповісти
На днях проходил рядом, красивая, очень хорошая площадка для игры в мяч, Высокую сетку натянули за воротами, сетки на воротах!!!, что встречается не часто. Но самое главное, что на площадку есть свободный доступ, видел там бабушек с маленькими детьми, пацанов на другой половине играющих на одни ворота, в общем всех кто хотел бы зайти. Кстати рядом с этим двором буквально в 200-250 метрах, расположена руская школа №247, так там года 3-4 назад тоже сделали похожую площадку, оградили трёх метровым забором, повесили большой амбарный замок и на этом всё!... Кроме дворников убирающих листья я там никого больше не видел. Вот такая вот разница...
показати весь коментар
26.08.2021 13:16 Відповісти
А хто ж будував, цікаво..
Молодці.
показати весь коментар
26.08.2021 15:36 Відповісти
 
 