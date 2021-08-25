Дітям з Троєщини, які співали гімн перед дворовим матчем, побудували футбольний майданчик. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
На подвір'ї столичної Троєщини, де під час Євро-2020 діти співали гімн України, побудували новий спортмайданчик.
Про це в Facebook повідомив Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.
"Пам'ятаєте, під час Євро 2020 з футболу, там де наша збірна вперше вийшла в 1/4 фіналу, в одному з Київських дворів на Троєщині, хлопчаки перед футбіком поклали ручки на серце і співали гімн України? Так от, за минулі півтора місяця в дворі вже все змінилося", - сказано в повідомленні.
Так, на вул. Закревського, 35А на місці старого спортивного майданчика збудували абсолютно новий.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явився ролик, на якому діти в одному з дворів Троєщини, перед тим як почати ганяти в футбол, заспівали гімн України.
Пізніше юні футболісти поспілкувалися з гравцями національної збірної та отримали автографи.
Будь ласка, зачекайте...
с откатами естественно всем кому положено
Он же у нас в СН срочно устроился под выборы 19 года
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Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха.
Молодці.